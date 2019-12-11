Etin en güzel halini ararken buldular! Tokat'ın yeni lezzeti...

"Tokat denildiğinde akla ilk Tokat kebabı gelir ancak bunun yanı sıra alternatif lezzetler de bulunuyor. Kubbeli kebap da bunlardan biri. Birçok ürün, sebze, et, Tokat'ta üretiliyor. Kuzu etini sevmeyen misafirlerimize alternatif nasıl üretiriz, diye düşündük.