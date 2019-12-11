Erzurum'un yöresel lezzetlerini merak edenler için enfes tarifler

Çaşır turşusu tarifi Erzurum mutfağının en sevilen ve de en şifalı olduğuna inanılan lezzetlerinden biri çaşır. Doğada kendiliğinden yetişen çaşır otu yaz aylarında sofraların yıldızı. Bu lezzeti diğer mevsimlere taşımak isteyenler de çaşırın salamura da denen turşusunu yapıyor. Yörelere göre çakşır, çaşur ya da helız diye de adlandırılan çaşırın turşusunun tarifini sizin için araştırdık. Yöresel lezzet meraklıları mutlaka tatmalı...