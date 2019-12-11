Erzurum'un yöresel lezzetlerini merak edenler için enfes tarifler
Erzurum mutfağı deninca akla ilk olarak kete ve cağ kebabı gelir. Fakat, bu güzel şehrimizin mutfağı, çorbasından tatlısına kadar nefes lezzetlerle dolu. Kadayıf dolması, aşotu çorbası... Bu enfes lezzetlerden sadece birkaçı. Yöresel tatları sevenler için Erzurum mutfağının en güzel tariflerini derledik. Listemize bir göz atın, çok beğeneceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
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Aşotu çorbası tarifi
Sıcak kış günlerinde çorbanın adı bile içimizi ısıtmaya yetiyor. Bu tarifimiz ise Erzurum mutfağına ait aşotu çorbası... Aşotu diğer adıyla kişniş demek. Yoğurtlu çorbalarda sıklıkla tercih edilir. Siz de akşama farklı bir tat denemek isterseniz bu tarifimizi deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Cağ kebabını bilmeyen yoktur. Erzurum yöresine ait nefis bir kebap çeşididir kendisi. Erzurum’dan çıkan ve bütün Türkiye’ye yayılan bu enfes lezzeti evinizde de hazırlayabilirsiniz. Yapımı biraz meşakkatli olsa da pişince gözünüz, yediğinizde ise mideniz doyacak. Şimdiden afiyet olsun...
Kete bir çok yörede farklı çeşitlerle yapılan bir hamur işidir. Bu tarifimizde de Erzurum yöresine ait keteyi anlatacağız. İsterseniz çayın yanında isterseniz de günün her saati keyifle yiyebilirsiniz. Üstelik uzun süre bayatlamadığı için saklayıp istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Erzurum ketesini evde denemek isteyenler için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Kadayıf dolması Erzurum yöresine ait çok sevilen bir tatlıdır. Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden kadayıfa farklı bir gözle bakmanızı sağlayan kadayıf dolması normalde yağda kızartılarak yapılsa da siz daha hafif bir sonuç için tatlınızı fırında da pişirebilirsiniz. İşte sofrasında bu lezzete yer vermek isteyenler için kadayıf dolması tarifi…
Hasuta şeker, un, su ve nişastanın karışımıyla ortaya çıkan bir çeşit tatlı. Özellikle bebek, çocuk ve hasta yemeği olarak da bilinen hasuta Erzurum mutfağına ait ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir lezzettir. Malzemelerini evde kolaylıkla bulabileceğiniz gibi mutfağınızı da dağıtmayacak cinstendir. Denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Birçok farklı yöreye ait olduğu iddia edilse de kökleri Osmanlı dönemine kadar dayanan bir hamur işi lalanga. Lalagia olarak da bilinen lalanga tuzlu malzemelerle tüketildiğinde oldukça karın doyurucu, şekerli malzemelerle tüketildiğinde ise vazgeçilmez bir tatlıya dönüşüyor. Bu çok lezzetli ve pratik hamur işini denemek isterseniz, lalanga tarifimiz hemen aşağıda…
"Dolmanın içinde peynir olur mu?" dediğinizi duyar gibiyiz ama tarifi denedikten sonra fikriniz değişecektir. Erzurum'a ait olan lor dolması pazı yapraklarının, bulgur, soğan ve lor peyniri ile buluşmasının yanı sıra yöreye has tereyağı eklenerek sarılıp pişirilmesiyle nefis bir hale dönüşüyor. Bu yöresel lezzeti denemek isterseniz tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Erzurum mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan Tatar böreği tarifiyle karşınızdayız. Yapılışı gözünüzü korkutmasın çünkü göründüğü kadar da zor değil. Yapım aşaması su böreğini andırsa da üstüne konulan kıymalı harcı ve yoğurtlu sosuyla ondan ayrılarak çok faklı bir lezzet çıkıyor ortaya. Sizinde canınız çektiyse hemen mutfağa giderek bu enfes böreği denemenizi öneririz. İşte Tatar böreği tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Dut çullaması, Erzurum'un soğuk kış günlerinde yapılan ve sıklıkla tüketilen bir tatlı. Biz tatlı diyoruz ama kimine göre tatlı kimine göre ise bir yemek. Dut bulabildiğiniz sürece evinizde rahatlıkla bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz dut çullaması farklı tatlar arayanlar için lezzetli bir tercih olabilir. Dut çullamasını denemek isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Çaşırın turşusu ve yemeği yapıldığı gibi kendisi de şifa kaynağı bir ot. Erzurum'un dağlarından çaşırı toplayanlar, bu bitkinin suyunun mide rahatsızlıklarına ve boğaz ağrısına iyi geldiğini belirtiyorlar. Bu otu bulabildiğiniz takdirde çeşitli yemekler hazırlayarak faydalanabilirsiniz. Erzurum mutfağının yöresel lezzeti çaşır kavurması da evde denemek isteyenler için bir alternatif olabilir. İşte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Erzurum mutfağının en sevilen ve de en şifalı olduğuna inanılan lezzetlerinden biri çaşır. Doğada kendiliğinden yetişen çaşır otu yaz aylarında sofraların yıldızı. Bu lezzeti diğer mevsimlere taşımak isteyenler de çaşırın salamura da denen turşusunu yapıyor. Yörelere göre çakşır, çaşur ya da helız diye de adlandırılan çaşırın turşusunun tarifini sizin için araştırdık. Yöresel lezzet meraklıları mutlaka tatmalı...
Erzurum mutfağında da sıkça yapılan ama özellikle Kayseri de gördüğümüz bir yemek çiriş... Yapımı ve görüntüsüyle ıspanak yemeğine de benzetilebilir. Sizde bu kolay ve besleyici yemeği hazırlamak isterseniz tarifini aşağıya yazdık. Şimdiden afiyet olsun...