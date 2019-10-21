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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
21 Ekim 2019 - 12:49,

Erzurum'un coğrafi işaretli lezzetleri vatandaşlarla buluştu

Erzurum'da, coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürünün tanıtıldığı ve 70'in üzerinde firmanın katıldığı "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" yoğun ilgi gördü.

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Erzurum'da, coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürünün tanıtıldığı ve 70'in üzerinde firmanın katıldığı "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı" yoğun ilgi gördü.

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TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarda gıda, yöresel ürün, unlu mamul teknolojileri, depolama, taşıma ve mağaza market ekipmanlarının tanıtımının yanı sıra bu ürünlerin yeni pazarlara açılması amaçlandı.

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Türkiye'nin farklı illerinden 70'in üzerinde firmanın standının yer aldığı, yöresel ve az bilinen lezzetlerin damaklarla buluşturulduğu fuarda, ziyaretçiler ilk kez gördükleri birçok ürünü, hem tatma hem de satın alma fırsatı buldu.

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Uzman ve akademisyenlerce gıda, ürün ve ekipman üzerine bilgilendirme konferanslarının yapıldığı fuar, dün sona erdi.

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Fuara katılan lokma firması sahibi Mükremin Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın ilk kez düzenlemesine rağmen katılımın yüksek olduğunu söyledi.

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Kent dışından da fuara ziyaretçi geldiğini ifade eden Emeç, "Firma olarak birkaç fuar gezerek Erzurum'a geldik. Fuar ilk kez yapılmasına rağmen ciddi rağbet söz konusu ve bir dahaki sefere daha iyi olacağını düşünüyorum. Firmalar da bu fuarların faydalarını, nasıl etkileşim ve katma değer sağlandığını gördü. Firma açısından fuarlar bir fırsat dönemidir" diye konuştu.

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Emeç, fuarlarda bereket yaşandığını belirterek, fuarlar sayesinde insanların hem reklam hem de satış yapma imkanı bulduğunu dile getirdi.

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Marka tanıtma açısında da fuarın önemli olduğuna işaret eden Emeç, şöyle konuştu:

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"Fuarda stantları gezen insanlar farkı yörelerden lezzetleri tadıyor. Katılımcı olarak ben de ilk kez farklı yöresel lezzetler tatma fırsatı buldum. Yeni ürünleri tanıyoruz. Bu yeni ürünleri kendi firmamızda kullanmaya başlıyoruz. Bu açıdan da fuarlar ziyaret edilmesi gereken yerlerdir. Hafta sonu olması sebebiyle çevre illerden katılım da arttı. Yoğun katılım var ve yarın da çok yoğun olacak gibi görünüyor."

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Şanlıurfa'dan fuara katılan Üzeyir Şan ise fuarda çiğ köfte, içli köfte, baharat, salça gibi ürünlerini sergilediğini anlattı.

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Fuarın güzel geçtiğini aktaran Şan, "Fuara katılım yüksek. Pazar gününe kadar buradayız. İnsanların yoğunluğu ve ilgisi çok güzel, baya kalabalık var. Lezzetlerimizi bütün damaklarla buluşturuyoruz. Gittiğimiz yerlere göre çiğ köftenin acılığını ve baharat yoğunluğunu ayarlıyoruz. Fuara ev yapımı ve doğal ürünlerimizi getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Fotoğraf: Sirha İstanbul /

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