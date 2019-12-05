Erzurum'a meydan okudu: Cağ kebabı bizimdir!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kayseri ve Kastamonu arasında yaşanan "Pastırmanın anavatanı neresi?" polemiğinin ardından şimdi de “Cağ kebap Erzurum'un mu Artvin'in mi?” tartışması başladı.
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Kayseri ve Kastamonu arasında yaşanan "Pastırmanın anavatanı neresi?" polemiğinin ardından şimdi de “Cağ kebap Erzurum'un mu Artvin'in mi?” tartışması başladı.
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Bilecik'te "Karadeniz Günleri" kapsamında kurulan yöresel ürünler pazarında, Karadeniz tereyağından Akçaabat köftesine, lahana çorbasından hamsili pilava, kömeden kuymağa, Kastamonu sucuk ve pastırmasından Artvin'in Yusufeli cağ kebabına kadar birçok ürün yer aldı. Bu durum akıllara 'Cağ kebap Erzurum'un mu Artvin'in mi?' sorularını getirdi.
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Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelen cağ kebap satıcı Murat Baytar, bu ünlü kebabın başkentinin Yusufeli olduğunu, ama patentini Erzurumluların aldığını söyleyerek, "Kesinlikle Bilecik'ten Erzurum’a meydan okuyorum. Cağ kebap Artvin’dir, ama patenti Erzurumlular almışlar. Biz burada Bileciklilere bunu ispat edeceğiz. Cağ kebabının Erzurum’un değil de Artvin’in olduğunu biz burada ispatlayacağız. Tüm Türkiye’de bunu böyle bilsin ki cağ kebabının asıl doğuş yeri Artvin Yusufeli’dir" dedi.
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Murat Baytar, bu iddiasına bir örnek verirken, "Kars kaşarının patentini Kars almış, ama ilk kaşarın eski kaşarın doğuşu Erzurum’dur. Ama Kars bunun patentini almıştır. Dünyaca da bilinir ki Kars’ındır eski kaşar. Artvin cağ kebabı Artvin Yusufeli’nden doğmuştur. Ama patentini Erzurum almıştır" dedi.
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Cağ kebap satıcı Murat Baytar, Yusufeli cağ kebabının Erzurum cağ kebabından daha lezzetli olduğunu söyleyerek, "Lezzetli olmasının sebebi kuzularımız, etimizin doğası. Çünkü Erzurum’da kuzular kış ayında çok zor otlayabilir, ama Artvin’de dağlık alanda kuzularımız, koçlarımız her zaman yılın 12 ayı doğayla baş başa olduğundan dolayı et yumuşaktır. Biz buradan iddia ediyoruz. Cağ kebabı kesinlikle Artvin’indir" dedi.