Erzurum mu Artvin mi? 'Bizimdir' deyip başvuruda bulundular

Önemli olan Erzurum ya da Artvin değil dönerin kaliteli olması hijyenik, sağlıklı olması Türkiye’nin olması. Dış ülkelere karşı rekabet etmeliyiz, bir birimizle değil. Ama şunu da söyleyeyim kim daha iyi yapıyorsa tüketici mutlaka onu tercih eder.” şeklinde konuştu.