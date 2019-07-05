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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
05 Temmuz 2019 - 13:22,

Erbil'in Şamlı seyyar demirhindi şerbetçisi

Ailesiyle 7 yıl önce sığındığı Irak'taki mülteci kampında yaşayan Suriyeli Hejar Muhammed, dede mesleği seyyar demirhindi şerbetçiliğini Erbil'de sürdürüyor.

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Suriye'deki iç savaştan kaçıp ailesiyle Irak'ın Erbil kentindeki bir kampa sığınan Hejar Muhammed, 7 yıldır kampta yaptığı "demirhindi" şerbetini satarak ekmeğini kazanıyor.

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Suriyeli Muhammed, Osmanlı mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan, dedesinden öğrendiği demirhindi şerbetini savaş nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı Şam sokaklarından sonra şimdi Erbil Kalesi'nin önünde satıyor.

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AA muhabirine konuşan Muhammed, iç savaşın patlak vermesinin ardından Suriye'den ayrıldıklarını ve ailesiyle yaklaşık 7 yıldır Erbil'e 25 kilometre mesafedeki Kuştepe Mülteci Kampı'nda yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti.

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Irak'a gelmeden önce dede mesleği seyyar demirhindi şerbetçiliğini yaz mevsiminde Suriye'de icra ettiklerini söyleyen Muhammed, artık ev olarak kabul ettikleri mülteci kampında da kavurucu aylarda bu şerbeti yaptıklarını dile getirdi.

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Muhammed, "Buraya gelince işimi sürdürmeye karar verdim. Çünkü seyyar demirhindi şerbetçiliği burada yoktu ve insanlar merak ediyor. Şerbeti kampta hazırlıyorum ve pazarda müşterilere satıyorum" dedi.

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Erbil'in en yoğun noktalarından, turistlerin de uğrak yeri tarihi kalenin önündeki meydanda seyyar demirhindi şerbetçiliğini ilk önce tek başında yaptığını belirten Muhammed, halkın şerbeti beğenmesi ve talebin artması üzerine 2 kardeşinin daha dede mesleğini icra etmeye başladığını aktardı.

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Şerbetçi Muhammed, belinde taşıdığı geleneksel gümüş süslü büyük ibrik, giydiği yöresel kıyafet ve başındaki fesle Erbil meydanındaki vatandaşların dikkatini çekerek şerbeti doldururken Kürtçe ve Arapça ezgilerle müşterilerin yüzünü güldürüyor.

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Demirhindi şerbetinin Suriye'de yaygın tüketildiği belirten Muhammed, "Aslında demirhindi şerbeti, birçok hastalık için ilaçla eş değerdir. Mide, bağırsak ve böbrek hastaları için şifa olarak kullanılıyor." diye konuştu.

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Irak'ın kavurucu yaz günlerinde günlük yaklaşık 15 dolar kazandığını söyleyen Muhammed, bu parayla ailesini geçindirip çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

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Muhammed, "Suriye'de hayat normale döndükten sonra ülkeme gidip bu işi devam ettirmek istiyorum. Babam ve dedemin mesleğini memleketimde sürdürmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Fotoğraf: Alamy /

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