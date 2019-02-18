Endonezya'nın vazgeçilmez lezzeti "Mie Aceh"

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Mantının en önemli unsuru hamurudur. Mantı yapılacak hamurun iyice yoğurulması ve doğru kalınlıkta açılması şarttır. Siz de evinizde mantı yapmayı düşünüyorsanız, mantı hamuruyla ilgili ipuçlarımıza mutlaka bir göz atın. İşte mükemmel bir mantı için mantı hamuru tarifi ve püf noktaları…
Hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilen milföy, çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. Dondurulmuş olarak satılan milföy hamurları kolay şekil alması nedeniyle de tercih ediliyor. Peki, milföy nedir, nasıl yapılır?