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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraflar: Alamy
18 Şubat 2019 - 13:09,

Endonezya'nın vazgeçilmez lezzeti "Mie Aceh"

Açe bölgesinin yöresel yemeği olan Mie Aceh ülke genelinde beğenilerek tüketiliyor.

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Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Açe bölgesinin yöresel yemeği Mie Aceh (Açe noodle), ülke mutfağında herkesin beğenerek tükettiği lezzetler arasında yer alıyor.

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Acı tadıyla da ünlü olan Mie Aceh, günlük olarak taze yapılan kalın sarı renkteki eriştenin kakule, kimyon, kırmızı biber, sarımsak, rezene ve karanfil ile özel hazırlanan sosun karışımıyla hazırlanıyor.

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Kızartma ve haşlaması yapılan Açe noodle, dana ve keçi etinin yanı sıra yengeç ve karides gibi deniz ürünleriyle de servis ediliyor.

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Başkent Cakarta'da 3 yıldır Mie Aceh restoranı işletmeciliği yapan 46 yaşındaki Nila Dahniar, “Açe bölgesine ait bu yemek, ülke genelinde çok tüketilen yemekler arasında bulunuyor. Yemeğin içinde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor; un, yumurta, su karışımından yapılan erişteleri günlük hazırlıyoruz” dedi.

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Dahniar, taze eriştesi ve çeşitli baharatların karışımıyla pişirilen Açe eriştesinin özel aromaya sahip olduğunu ifade ederek, yemeğin tarifinin nesilden nesile aktarıldığını ve yapımı için Açe'den özel aşçı getirttiğini dile getirdi.

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Üç farklı şekilde Açe noodle hazırladıklarını anlatan Dahniar, genellikle öğleden sonra geceye kadar müşteri yoğunluğu yaşadıklarını belirtti. Nila Dahniar, yemek fiyatlarının da 25 bin rupiah (yaklaşık 2 ABD doları) ile 40 bin rupiah (yaklaşık 3 ABD doları) arasında değiştiğini aktardı.

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Restoranlarında kahve gibi Açe'ye özgü lezzetlerin satışını da yaptıklarını söyleyen Dahniar, Açe yemeklerinde Çin, Avrupa ve Hindistan mutfağının etkisi olduğunu kaydetti.

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