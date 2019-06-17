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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
17 Haziran 2019 - 10:03,

En makbulü pırasalı olanı, lezzetinin sırrı ise içindeki salçası...

Meşhur Arnavut böreğini tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği’nde Arnavut göçmeni olan yöre kadınları hünerli elleriyle hazırladıkları birbirinden lezzetli börekleri sergilerken, yöresel kıyafetler eşliğindeki halk dansı gösterisi de ilgi gördü.

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Meşhur Arnavut böreğini tanıtmak amacıyla İzmir’in Urla ilçesinde düzenlenen ‘Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Şenlikte Arnavut göçmeni olan yöre kadınları hünerli elleriyle hazırladıkları birbirinden lezzetli börekleri sergilerken, yöresel kıyafetler eşliğindeki halk dansı gösterisi de ilgi gördü.

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Urla’nın Gülbahçe Mahallesi’nde Gülbahçe Arnavut Böreği Şenliği yapıldı. Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi iş birliği ile Gülbahçe kültürünü yaşatmak ve meşhur Arnavut böreğini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla köy meydanında düzenlenen şenlikte, tamamı Arnavut göçmeni olan yöre kadınları özenle hazırladıkları börekleri sergiledi.

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Pırasalı, patlıcanlı, patatesli, tavuklu gibi farklı iç malzemelerle hazırlanmış evlerde pirişilmiş, fırından yeni çıkarılarak tezgaha konan börekler dilimi 6 TL’den afiyetle yendi.

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Geçim kaynağı haline getirdikleri Arnavut böreklerini satışa sunan yöre kadınları, birbirleriyle de kıyasıya mücadele etti. Şenlikte böreklerin yanı sıra, lor peyniri, köy ekmeği, erişte, Kemalpaşa tatlısı, keşkek gibi lezzetli yiyecekler ve el emeği ürünler de satışa sunuldu.

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Öte yandan şenlikte, yöresel kıyafetlerle sergilenen halk dansı gösterisi de büyük beğeni topladı. Şenlik ziyaretçilerinin yanı sıra, tezgahlarda satış yapan yöre kadınları da göçmen müzikleri eşliğinde dans ederek eğlendi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Birimi Pop Orkestrası’nın da sahne aldığı şenlikte renkli görüntüler oluştu.

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Festivale katılan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urla her geçen gün parlayan bir yıldız. Bunun altında da buranın doğası, kültürü ve festivalleri yatıyor. Her geçen gün başarılı festivallere imza atıyoruz. Urla’nın renkliliğinin en önemli göstergesi de çok farklı kültürleri bir arada barındırmasıdır. Arnavut’u, Boşnak’ı, Laz’ı, Çerkez’i hepsi bir arada. Gülbahçe Köyü de çoğunlukla Arnavut vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölge. Buranın da çok güzel bir kültürü var. Bu kültürün yaşatılması, gelenek göreneklerinin tanıtılması adına bu festivali düzenledik. Kadınlarımız bütün gün çalışarak böreklerini hazırladılar ve bugün burada sergilediler" dedi.

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Yöre kadınlarından Mukaddes Dağdelen, Arnavut böreğinin lezzet sırlarını vererek, şöyle dedi:

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"Öncelikle unu eliyoruz. Daha sonra su alıyor ve biraz tuz atıyoruz. Ondan sonra yoğurup, iç malzemesini hazırlıyoruz. Malzemesini hazırladıktan sonra fırına veriyoruz. Normal böreklere göre daha kolay yapılıyor ama çok daha lezzetli oluyor. Ben de bir Arnavut’um ve bizim böreğimiz çok meşhurdur, bambaşkadır, çok güzel olur. Önemli olan böreğe hafif salça koymak çok koyulduğunda tadı kaçıyor. Ben börek siparişi alıyorum ve ekmek paramı bu işten kazanıyorum" dedi.

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63 yaşındaki Vacide Yılda, "Ben hamuru küçük küçük bezelere ayırıyorum. Ondan sonra bezeleri üst üste yağlıyorum. Bu böreğin en geçerlisi pırasalı olanıdır en çok o tercih ediliyor. Diğer böreklerden çok daha lezzetli. Ben kendimi bildim bileli Arnavut böreği yapıyorum. Geçen seneki festival de çok güzel olmuştu bu seneki de güzel geçti" dedi.

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Gülbahçe köyünde yaşayan Cenk Erkek, "Her sene bu festival düzenleniyor. Burada 7'den 70'e ziyaretçi akını yaşanıyor. Köyümüzün ziyaretçi kapasitesi yükseliyor. Yöreye ait gösteri düzenleniyor, kendi yöremizin meşhur böreklerinden yiyoruz. Burada herkes Arnavutça konuşur. Böreklerimiz Balkan mutfağı altında şehir dışında da satılıyor" dedi.

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