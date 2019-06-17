En makbulü pırasalı olanı, lezzetinin sırrı ise içindeki salçası...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Dondurma yaz sıcaklarına karşı elimizdeki en tatlı silahlardan biri. Üstelik doğru şekilde yapılmış dondurma tam bir protein ve kalsiyum deposu. Dolayısıyla süt ürünlerine pek sıcak bakmayan çocukları bile dondurmayla ikna etmek mümkün. Özellikle evde yapılan dondurmaların lezzetine doyum olmuyor. Peki evde dondurma nasıl yapılır? İşte evde nefis dondurma yapımı ve püf noktaları…
Limonata yaz denince akla ilk gelen içecek oluyor. Rengiyle, tadıyla, ferahlatıcılığıyla limonata sevmeyen de yok gibi bir şey. Son dönemde tüm marketlerde hazır şişelenmiş limonataları bulabilmek mümkün olsa da evde yapılan katkısız limonatanın yerini de hiçbir şey tutamıyor. Siz de aynı fikirdeyseniz gelin evde limonata yapımının püf noktalarına bir göz atalım. Üstelik çeşit çeşit limonata tariflerini de içeriğimizde bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!