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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
29 Ağustos 2019 - 16:59,

En güzel yaza veda partilerini veren siz olun diye yardımınıza geldik

Havalar halen çok sıcak ama takvimler eylüle geldi, yavaş yavaş yaza veda etmenin zamanı geldi. Bunu yapmanın en iyi yolu da şahane bir parti vermek. Güzel bir partide olmazsa olmaz üç şey vardır: İyi arkadaşlar, iyi müzik ve tabii ki iyi yemek. Siz de bu yazı unutulmaz hale getirecek benzersiz bir parti vermek istiyorsanız, yemek kısmını hiç dert etmeyin, biz hallettik. Listemizdeki nefis tarifler sayesinde parti menünüzde herkese göre bir şeyler olacak. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz...

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1Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi

Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi

Lezzeti de görüntüsü kadar çarpıcı bir atıştırmalık tarifimiz var sizin için: Peynirli sarımsaklı ekmek. Yapılışı fazlasıyla kolay olan bu atıştırmalık için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Sıcak sıcak masaya getirdiğinizde herkesin gözlerinin parlamasını sağlayacak peynirli sarımsaklı ekmek davetlerde vazgeçilmezlerinizden olacak.

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2Nohut dürümü tarifi

Nohut dürümü tarifi

Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...

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3Falafel tarifi

Falafel tarifi

Falafel Ortadoğu’nun birçok ülkesinde zevkle tüketilen, ünü bütün dünyaya yayılmış bir sokak lezzeti. Tamamen bitkisel malzemelerle yapılan bu nedenle vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği falafel benzersiz bir lezzet. Bu lezzetin tarifini herkesin denemesi için hazırladık, pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz…

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4Sosisli sandviç tarifi

Sosisli sandviç tarifi

Karnınız acıktığında hemen imdadınıza yetişecek bir tarif, sosisli sandviç tarifi. Salçalı sosla harmanlanmış enfes sosislerin, sıcacık sandviç ekmeğiyle buluşması. Bu çok lezzetli ve pratik olan sandviç tarifini denemek isterseniz, sosisli sandviç tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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5Pastırmalı kanepe tarifi

Pastırmalı kanepe tarifi

Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...

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6Fırında kızarmış patates tarifi

Fırında kızarmış patates tarifi

Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patatesin tarifi içeriğimizde...

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7Taco tarifi

Taco tarifi

Geleneksel Meksika yemeği taco, çeşitli şekillerde yapılabilir. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Genellikle elle yenir. Peki taco nasıl yapılır?

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8Mercimekli köfte tarifi

Mercimekli köfte tarifi

Mercimekli köfte ya da bir başka deyişle mercimek köftesi sevmeyen olamayacağına gönülden inanıyoruz. Hele bu tarifle yapılan mercimekli köfteleri en zor beğenenleri bile mutlu edecektir. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketeceği protein deposu mercimek köftesi özellikle çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek.

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9Salsa sos tarifi

Salsa sos tarifi

Salsa sos için domates, sarımsak ve biberin muhteşem uyumu diyebiliriz. Ekmek, cips gibi birçok şeyin yanına yakışan ve lezzetiyle herkesi büyüleyen bu acı sosu denemek isterseniz, enfes salsa sos tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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10Ton balıklı kanepe tarifi

Ton balıklı kanepe tarifi

Pratik tarifiyle kolayca hazırlanan, damağınızda eşsiz bir tat bırakacak harika bir tarif ton balıklı kanepe. Mayonez ve turşunun lezzetlendirdiği ton balıklı kanepeler hem çok kolay hem de gayet doyurucu.

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11Karpuzlu kanepe tarifi

Karpuzlu kanepe tarifi

Yaz aylarında canı yemek yapmak istemeyenlerin kurtarıcısıdır karpuz-peynir-ekmek üçlüsü. Peki bu muhteşem üçlüyü daha şık bir sunumla misafirlerinize ikram etmeye ne dersiniz? Karşınızda karpuzlu kanepeler...

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12Arancini tarifi

Arancini tarifi

İtalyan mutfağının sofralarımıza kadar ulaşan lezzeti arancini. Onun için içli köftenin yurt dışındaki muadili diyebiliriz. Dilediğiniz boyutlarda yapabileceğiniz bu lezzetli pirinç toplarının tarifi denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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13Soğan halkaları tarifi

Soğan halkaları tarifi

Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları, en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle burgercilerde çok sık karşımıza çıkan soğan halkalarını, dondurulmuş halde alıp kızartabileceğiniz gibi kendi soğan halkanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Birkaç temel malzemeyle yapabileceğiniz soğan halkaları, ev partilerinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte soğan halkalarının yapılışı…

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14Karpuz pizza tarifi

Karpuz pizza tarifi

Karpuz ve nanenin ferahlatıcılığı karpuz pizzada bir araya geliyor. Tek yapmanız gereken karpuzu dilimleyip üzerine peynir sürmek, meyveleri yerleştirmek ve keyfinize bakmak. Özellikle yaz sıcaklarında herkesin zevkle yiyeceği şipşak karpuz pizzanın malzemeleri ve tarifi aşağıda...

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15Ranch sos tarifi

Ranch sos tarifi

Yaz ayları gelince çıtır çıtır kızarmış atıştırmalıkları daha fazla tüketiyoruz. Patatesler, tavuklar, soğan halkaları sofralarımızı süslüyor. Elbette bu atıştırmalıklar yanlarında sosları olmadan olmaz. Sizin için bu soslardan en güzeli ranch sosun tarifini hazırladık. Evde kendiniz yapıp zevkle yiyeceğiniz ranch sos için tarifimizi kaçırmayın.

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Havuçlu portakallı kek nasıl yapılır?

Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden kekin pek çok çeşidi var, havuçlu portakallı kek de bunlardan biri. C vitamini deposu portakal, göz sağlığına katkısıyla bilinen havuçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir kek ortaya çıkıyor. Peki, havuçlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte, hem çay hem de kahvenin yanında severek tüketebileceğiniz havuçlu portakallı kek tarifi

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Lezizz Öneriler

Mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez bulguru, son yıllarda oldukça revaçta. Siyez buğdayının kaynatıldıktan sonra kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen siyez bulguru, özellikle pilav tariflerinde kullanılıyor. Sıradan bulgur pilavı tariflerini unutturacak bir önerimiz var: Mantarlı siyez bulguru pilavı. Peki, mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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