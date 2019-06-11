En güzel yaz partilerini veren siz olun diye nefis tarifler derledik

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Badem sütü laktoza duyarlılığı olanlar, veganlar ve hayvansal gıdaları daha az tüketmek isteyenlerin en sık tükettiği içeceklerin başında geliyor. Fındık, ceviz, soya gibi birçok başka bitkiden de süt elde etmek mümkün. Ancak badem sütü rengi, kıvamı ve tadıyla herkesi mutlu ediyor. Badem sütü gittikçe yaygınlaşıyor, son dönemde marketlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak siz isterseniz badem sütünüzü evde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte nefis ve katkısız bir badem sütü içmek isteyenler için püf noktaları ile badem sütü yapılışı…
Dana ciğeri, çok lezzetli çok de besleyici bir et çeşidi. Ancak dana ciğerinin yumuşacık olması için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Sizin için dana ciğerini pişirirken dikkat etmeniz gereken noktaları ve nefis bir dana ciğeri pişirmek için ihtiyacınız olan yegane tarifi derledik. Ciğere bakışınızı değiştirecek ipuçları içeriğimizde…