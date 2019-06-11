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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
11 Haziran 2019 - 14:45,

En güzel yaz partilerini veren siz olun diye nefis tarifler derledik

Yaz geldi, havalar ısındı, bahçelerde parklarda düzenlenen muhteşem partilerin zamanı geldi. Güzel bir partide olmazsa olmaz üç şey vardır: İyi arkadaşlar, iyi müzik ve tabii ki iyi yemek. Siz de bu yaz katılanların unutamayacağı benzersiz partiler vermek istiyorsanız, yemek kısmını hiç dert etmeyin, biz hallettik. Listemizdeki nefis tarifler sayesinde parti menünüzde herkese göre bir şeyler olacak. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz...

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Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...

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Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patatesin tarifi içeriğimizde...

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Geleneksel Meksika yemeği taco, çeşitli şekillerde yapılabilir. Yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler de tüketilebilir. Genellikle elle yenir. Peki taco nasıl yapılır?

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Salsa sos için domates, sarımsak ve biberin muhteşem uyumu diyebiliriz. Ekmek, cips gibi birçok şeyin yanına yakışan ve lezzetiyle herkesi büyüleyen bu acı sosu denemek isterseniz, enfes salsa sos tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Karnınız acıktığında hemen imdadınıza yetişecek bir tarif, sosisli sandviç tarifi. Salçalı sosla harmanlanmış enfes sosislerin, sıcacık sandviç ekmeğiyle buluşması. Bu çok lezzetli ve pratik olan sandviç tarifini denemek isterseniz, sosisli sandviç tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Yaz aylarında canı yemek yapmak istemeyenlerin kurtarıcısıdır karpuz-peynir-ekmek üçlüsü. Peki bu muhteşem üçlüyü daha şık bir sunumla misafirlerinize ikram etmeye ne dersiniz? Karşınızda karpuzlu kanepeler...

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Pratik tarifiyle kolayca hazırlanan, damağınızda eşsiz bir tat bırakacak harika bir tarif ton balıklı kanepe. Mayonez ve turşunun lezzetlendirdiği ton balıklı kanepeler hem çok kolay hem de gayet doyurucu.

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İtalyan mutfağının sofralarımıza kadar ulaşan lezzeti arancini. Onun için içli köftenin yurt dışındaki muadili diyebiliriz. Dilediğiniz boyutlarda yapabileceğiniz bu lezzetli pirinç toplarının tarifi denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları, en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle burgercilerde çok sık karşımıza çıkan soğan halkalarını, dondurulmuş halde alıp kızartabileceğiniz gibi kendi soğan halkanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Birkaç temel malzemeyle yapabileceğiniz soğan halkaları, ev partilerinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte soğan halkalarının yapılışı…

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Yaz ayları gelince çıtır çıtır kızarmış atıştırmalıkları daha fazla tüketiyoruz. Patatesler, tavuklar, soğan halkaları sofralarımızı süslüyor. Elbette bu atıştırmalıklar yanlarında sosları olmadan olmaz. Sizin için bu soslardan en güzeli ranch sosun tarifini hazırladık. Evde kendiniz yapıp zevkle yiyeceğiniz ranch sos için tarifimizi kaçırmayın.

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Karpuz ve nanenin ferahlatıcılığı karpuz pizzada bir araya geliyor. Tek yapmanız gereken karpuzu dilimleyip üzerine peynir sürmek, meyveleri yerleştirmek ve keyfinize bakmak. Özellikle yaz sıcaklarında herkesin zevkle yiyeceği şipşak karpuz pizzanın malzemeleri ve tarifi aşağıda...

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Lezzeti de görüntüsü kadar çarpıcı bir atıştırmalık tarifimiz var sizin için: Peynirli sarımsaklı ekmek. Yapılışı fazlasıyla kolay olan bu atıştırmalık için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Sıcak sıcak masaya getirdiğinizde herkesin gözlerinin parlamasını sağlayacak peynirli sarımsaklı ekmek davetlerde vazgeçilmezlerinizden olacak.

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