El yapımı çikolata dükkanlarına yoğun ilgi.. Beylikdüzü’nden Kuzguncuk’a...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriEl yapımı çikolata dükkanlarına yoğun ilgi.. Beylikdüzü’nden Kuzguncuk’a...
GeriNerede Ne Yenir El yapımı çikolata dükkanlarına yoğun ilgi.. Beylikdüzü’nden Kuzguncuk’a...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
26 Ekim 2019 - 10:49,

El yapımı çikolata dükkanlarına yoğun ilgi.. Beylikdüzü’nden Kuzguncuk’a...

İstanbul’un birçok noktasında, el yapımı çikolataların yapıldığı dükkanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle Kuzguncuk'ta sayısı fazla olan bu dükkanlara ilgi oldukça yoğun.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

İstanbul’un pek çok semtinde çikolata ve kahve konseptli dükkanlar ardı ardına açılmaya başladı. Özellikle Kuzguncukta sayıları oldukça fazla olan bu çikolata dükkanlarına ilgi ise yoğun. El yapımı olması ve katkı maddesi içermemesi nedeniyle vatandaşların uğrak noktası haline gelen bu dükkanlar, özellikle hafta sonları dolup taşıyor.

2

Bu dükkanlarda narlı ya da hurmalı çikolatadan tutun, Meksika biberli çikolata bile tatmanız mümkün. Taze ve katkısız olması nedeniyle fiyatları paketli ürünlere göre yüksek olmasına rağmen, bu çikolataları yemek için uzak semtlerden hatta farklı şehirlerden bile Kuzguncuk’a gelen müşteriler var.

3

El yapımı çikolata yemek için Beylikdüzü’nden Kuzguncuk’a gelen Hürrem Kalfa, "Kuzguncuk’ta özellikle geldiğim bir yer burası. Burada Halime’nin yaptığı çok güzel çikolatalar var. Hepsi butik. Dolayısıyla elde yapıyorlar bunları ve istediğimiz türde meyveli çikolata bulabiliyorum. Ben buraya özellikle narlı çikolata için Beylikdüzü Beykentten geliyorum. Taze meyveler kullanılması 24 saat sonrasında bu çikolataların içindeki meyveler kullanılmıyor, günlük tüketilmesi gerekiyor. En fazla 2 gün saklanabiliyor. Taze taze tüketildiğinde her şeyin tadı daha güzel oluyor biliyorsunuz. Biz de yerinde tüketmeye, günlük almaya geliyoruz buraya" şeklinde konuştu.

4

Kuzguncuk’ta el yapımı çikolata dükkanı olan Halime Şas ise şunları söyledi: “İki erkek kardeşimle beraber açtık biz burayı. 2014 yılında arkadaşım açtı burayı, biz onlardan devraldık. Yaklaşık dördüncü senemiz. El yapımı çikolata yapmaya tesadüf eseri geçtim. Başka bir alanda çalışırken, bir anda kendimi bu sektörün içinde buldum. Çikolata ve kahve konsepti İstanbul’da bayağı bir tutuldu açıkçası. Biz de en çok popüler ürünleri kendimiz yapmaya çalışıyoruz ve beğenildik de aynı zamanda."

5

"Tamamen el yapımı çikolatalarımız. Elif diye bir arkadaşım var, çoğunluğunu o yapmakla birlikte benim de yaptığım çikolatalar var. Popüler ürünlerim arasında narlı, Meksika biberli, lavantalı, bisküvili ve sahlepli çok gidiyor. Tabii mevsimsel değişiyor. Çok taze ürünler satıyoruz. Haftalık atölyeye girip yapıyorum. Ürünlerimin çok taze olduklarını söylüyorlar. Gelen bütün müşterileri burada misafir gibi ağırlamayı tercih ediyorum. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum. Çikolatanın saf hali neyse onu kullanıyorum. Raf ömürleri 10 gün. Narlı çikolatanın 2 gün. Akşam yapıyorum sabah bitiyor. Bilenler zaten bayağı Sakarya’dan Düzce’den falan gelip alanlar var. Biraz maliyetli ama insanlar kaliteli olduğu için o parayı gözden çıkartıyorlar. Bakkal çikolatasının çok dışında bir tadı var bizim çikolatamızın. Hepsini sabit aynı fiyatla satıyorum. Hepsinin kilosu 180 lira.”

6

Kuzguncuk’ta bir çikolata dükkanında çalışan Burak Karamuk, “Biz 2016’da açıldık. Kuzguncuk’ta açılan ilk çikolatacı biziz. Bizden sonra iki tane daha açıldı. Son 3-4 senedir yaygınlaştı bu çikolata kahve konsepti. Benim bildiğim kadarıyla Çengelköy’de, Kadıköy’de daha birçok yerde açıldı. Hepsi de kendi markasını açıyor. Çikolatalar trüf halinde satılıyor bizde. Bir de akışkan eritilmiş çikolatalardan yaptığımız tatlılar var. Onun haricinde de kahvelerimiz var. Direkt kendi buluşlarımız tatlılar. İsmini, şeklini nasıl yapacağımızı da biz ayarladık. Onlar da 5-6 çeşit. Gün geçtikçe çeşitlerimizi de artırıyoruz. Çikolataya bir talep var. Dönem dönem de meyvelileri tercih ediyorlar. Kışın narlı, yazın hurmalı çıkıyor mesela. Hurmalı ve narlı için gelenler oluyor” dedi.

7

Özellikle portakallı çikolatayı çok sevdiğini dile getiren Şeyma Yenel, “İlk defa tadıyorum ben. Çok güzel ve bu semtte çok fazla var özellikle sanırım. Çok hoşumuza gitti. Yağı falan daha düzgün herhalde. Paketlilerde daha fazla hissediyorsunuz bunu. Çok hoşuma gitti. Özellikle portakallıyı çok sevdim” ifadelerini kullandı.

8

Ailesi ile birlikte el yapımı çikolata yemek için Kuzguncuk’a geldiğini ifade eden Haluk Yenel, “Tatlısever biri olarak çikolata zaten bende hep ön plandadır. Hele bu tip özel çikolatalar çok daha farklı lezzetler. Hele paketlilere göre tadı, yağı, malzemeler farklı olduğu için bu veya başka markalar hep tercihim oluyor. Tabii ki kullanılan malzemelerin kalitesini düşündüğümüz zaman paketlilere göre biraz daha pahalı, ulaşılması biraz daha zor ama az ve öz alınca yenilebilir oluyor” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Çilekli milföy pasta nasıl yapılır? Adım adım milföy pasta tarifi

Pratik börek ve tatlı yapmak isteyenlerin kurtarıcısı olan milföyün en lezzetli tariflerinden birini verdik: Çilekli milföy pasta. Vanilyalı kremayla yazın en sevilen meyvesi çileği buluşturan çilekli milföy pastayı dakikalarda içerisinde hazırlayabilirsiniz. Peki, çilekli milföy pasta nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Beşamel sos nedir, nasıl yapılır? Adım adım beşamel sos tarifi

Fransız asıllı beyaz bir yemek sosu olan beşamel sos, Türk mutfağında da sıklıkla kullanılıyor. Özellikle lazanya ve makarna gibi hamur işlerinde kullanılan beşamel sos, başka sosların ekleneceği zaman ilk basamak olarak sürülmektedir. Peki, beşamel sos hangi malzemelerle, nasıl yapılıyor?

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git