El emeklerini birleştirip kooperatif kurdular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriEl emeklerini birleştirip kooperatif kurdular
GeriYemek Kültürü El emeklerini birleştirip kooperatif kurdular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
14 Kasım 2019 - 09:10,

El emeklerini birleştirip kooperatif kurdular

Afyonkarahisar’da çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu kooperatif, geleneksel lezzetleri üreterek üyelerinin ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik kasabasında kurulan Yeşilçiftlik Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi, 55 üyesi ile birlikte Afyon-Konya karayolu üzerinde bulunan geleneksel lezzetlerin üretilerek satıldığı bir işletmeyi açarak satışlara başladı.

2

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Kayış, yaptığı açıklamada, şu an 55 aktif üyelerinin bulunduğunu ve çoğunluğunun ise ev hanımların oluşturduğunu söyledi.

3

Kayış, “Üyelerimizin ortaklaşa ürettikleri unlu mamuller katmer, gözleme, bazlama gibi geleneksel lezzetleri günlük olarak satışı yapıyoruz. Ayrıca ev mantısı, erişte makarna gibi üretimlerimiz var. Ürünlerimiz; bölgede yetişen vişneden yapılan doğal reçel, meyve kuruları, bölgenin balları, ceviz, yaş meyvelerden oluşan geniş bir yelpazeye sahip” dedi.

4

Açılan satış merkezinin çok kısa süredir hizmette olmasına rağmen ilginin oldukça fazla olduğunu dile getiren Kayış, markalarının patent aşamasında olduğunu ve üretimlerini satış merkezi dışında internet üzerinden de satacaklarını söyledi.

5

Bölgeden tüm Türkiye’ye ürün satarak üye sayısını artırarak özellikle ev hanımlarının ev ekonomilerine katkı sağlamasını amaçladıklarını belirten Kooperatif Başkanı Kayış, “Ayrıca yol güzergahlarında her gün binlerce araç geçiyor. Doğal kaliteli ürünleri çok uygun fiyata satıyoruz. Gün Boyu açık olan satış merkezine yolu düşen herkesi doğal ürünlerden oluşan sabah kahvaltısına bekliyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Lezzetin ve eğlencenin kalbi, Meşk-i Sahne İstanbul’da atıyor…

Eğlenceyi doruklarda yaşamak isteyenlerin adresi Meşk-i Sahne İstanbul, sevilen sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. İstanbul’da gece hayatına bir renk getiren Meşk-i Sahne İstanbul, zengin menüsüyle, eşsiz sanatçılarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor. İyi yemek ve iyi müzik meraklıları, Meşk-i Sahne'nin müdavimi oluyor.

Bu bir ilandır.

/
Lezizz Öneriler

Çin mantısı nasıl yapılır? Çin mantısı tarifi

Sıradan mantı tariflerinden sıkılanlar için Jiaozi, Çin ve Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde yaygın olarak yenen Çin mantısının tarifini derledik. Çin mantısını diler kıyma dilerseniz de haşlanmış nohutla yapabilirsiniz. İşte, Çin mantısının hamuru, iç harcı ve pişirme tekniği...

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git