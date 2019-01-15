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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15 Ocak 2019 - 11:55,

El emeğiyle üretilen tandır ekmeği tazeliğini 5 ay koruyor

Malatya'nın Darende ilçesinde 10 yıl önce tandırın başına geçen 46 yaşındaki Fatma Kurtalan, yaptığı ekmeklerle evinin geçimini sağlıyor. Günde 600-650 adet ekmek üreten Kurtalan her şeyi doğal olan ekmeklerinin tazeliğini 4-5 ay koruduğunu söylüyor.

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Malatya'nın Darende ilçesinde, 10 yıl önce tandırın başına geçen 46 yaşındaki Fatma Kurtaran, yaptığı ekmeklerle evinin geçimini sağlıyor. Kurtalan’ın ekmeklerine Malatya dışında Adana’dan hatta İstanbul’dan sipariş geliyor.

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Kurtaran, yaklaşık 10 yıl önce ilçede bir tandırda ekmek pişirmek isteyip sıranın kendisine gelmemesi üzerine bu işe girmeye karar verdi. İlk önce tandırda ekmek pişirmeyi öğrenen ve bunları çevresine ücretsiz dağıtan Kurtaran, daha sonra dört elle bağlandığı işi sayesinde hem evine baktı, hem de 3 çocuğunu okuttu. Kurtaran'ın alnının teriyle yaptığı ekmekler, Malatya merkezde, ilçede ve çeşitli illerde satılıyor.

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Fatma Kurtaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden herkesin evinde hamur yaparak tandırcıya pişirmeye götürdüğünü söyledi. Daha sonra kendi tandırını kurmaya karar verdiğini ifade eden Kurtaran, arkadaşının da desteğiyle bunu başardığını anlattı.

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Kurtaran, ilk başlarda yakınlarına, komşularına ekmek yaparak kendisini geliştirdiğini dile getirerek, "Tam on yıldır pişiriyorum. Önceden böyle pişiremezdim. Herkesin evinde tandırı vardı. Eve gidiyordum, bir kova, iki kova artık ne kadar pişirilecekse komşular toplanırdı bir gün ona diğer gün öbürüne pişirirdik. İki senedir kendi evime tandır yaptım. Artık burada yapıyorum ve tane hesabı satıyorum. Yufka ve gilik ile sipariş ne olursa ondan yapıyorum" diye konuştu.

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Tamamen doğal un kullandığını ve hepsinin el emeği olduğunu kaydeden Kurtaran, özellikle dışarıda yaşayan hemşehrilerinin arayıp "ekmeklerini özlediklerini" dile getirdiğini aktardı.

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Kurtaran, ürünleri Malatya, Adana ve İstanbul'a sipariş üzerine gönderdiğini belirterek, "Geçen yıl 1 liradan satıyorduk. Şimdi ise 1,5 lira oldu. Yazın unun torbasını 50, kilogramını 70 liradan alıyordum ama şu an 100 lira oldu. Çalışanlara günlük 50 lira veriyoruz, odunun tonu 400 lira. Günlük 600-650 ekmek çıkartıyoruz. Bu ekmeğin bozulma durumu yok. Kışın yapılır bahara kadar hiçbir şey olmaz. 4-5 ay kesinlikle tazeliğini korur" ifadesini kullandı.

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Kurtaran, işinin zor olduğunu ifade ederek yaşadığı süreçleri şöyle anlattı: "Gece kalkıyorsun hamur yoğuruyorsun. Sonra sabah ezanında kalkıp tandırı yakıyorsun, yeri hazırlıyorsun, arkadaşlar geliyor öyle başlıyoruz. Benimle birlikte beş arkadaş çalışıyoruz. Sabah gelip akşama kadar daha doğrusu un bitene kadar çalışıyoruz."

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"Günlük yüz kilogram un kullanıyorum. Allah nasip ederse küçük çocuğum okulu bitirene kadar bu işi yapmayı düşünüyorum. Mesela ateş gözlerime vuruyor, gözlerim sıkıntılı ve duman astım yapıyor. Bu tarz rahatsızlıklar olmazsa devam etmeyi düşünüyorum."

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