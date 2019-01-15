El emeğiyle üretilen tandır ekmeği tazeliğini 5 ay koruyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na lezzetleriyle dahil edilen Gaziantep'te bayat ekmeklerden 46 çeşit yemek, tatlı ve pasta hazırlanabiliyor.
Turşu sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden ancak turşuyu yapıp olmasını beklemek epey zaman oluyor. Bulaşık makinesinde turşu yöntemiyle canınız çektiği her an evinizde turşunuzu yapıp hemen tüketebilirsiniz. “Bulaşık makinesinde turşu mu olur?” demeyin. Bu teknik sizi önce yapılışı ile daha sonra lezzetiyle şaşırtacak. Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Bulaşık makinesinde turşu kurulur mu? Bulaşık makinesinde turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları, detaylarıyla aşağıda…