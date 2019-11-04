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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
04 Kasım 2019 - 13:20,

Ekmeği 126 yıl önceki usullere göre yapıp taş fırında pişiriyor

Bursa’nın İznik ilçesindeki bir fırında ekmekler, 126 yıl önceki geleneklere uygun olarak üretiliyor.

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Fırının işletmecisi Nebahat Çil, tamamen doğal ekmek ürettiklerini, unu su değirmeninde öğüttükleri buğdaydan yaptıklarını, ekşi maya ile yapılan ekmeği de özel olarak yaptırdıkları taş fırında pişirdiklerini söyledi.

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İznik’teki bir firmada ekmekler, Kafkas geleneklerine uygun şekilde üretiliyor. Buğdayın su değirmeninde öğütüldükten sonra un haline getirildiği fırında, ekşi maya ile yapılan ekmekler, özel olarak yaptırılan taş fırında pişirilerek satışa sunuluyor.

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Fırının işletmecisi Nebahat Çil, aile büyüklerinin 1893 yılında Gürcistan ve Batum çevresinden İznik'in Kırıntı Köyünün bulunduğu yere göç ettiğini ve bu bölgede de kendi geleneklerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

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Köyde Kafkas yöresine has evler yaptıklarını, ayrıca köyün yakınına su değirmeni inşa ettiklerini dile getiren Nebahat Çil, 1980 yıllarında da İznik’te bir fırını kendi geleneklerine uygun ekmek pişiren ‘taş fırın’ haline dönüştürdüklerini ve vatandaşlara 126 yıl önceki lezzette mayalı ekmek sattıklarını aktardı.

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Nebahat Çil, üretimin her noktasında kadınların bulunduğuna işaret ederek, "Uzun bir süre elektrikli fırınlarda üretilen ekmekler yoğun bir ilgi gördü. Fakat doğal ve organik ürünlerin fark edilmesi ile birlikte ürünlerimiz şu an çok büyük bir ilgi görüyor. Kullanılan unlar, katkısız, doğal, taş değirmen unu ve organik undur. Ekşi maya ekmeklerimizin mayası, uzun yıllardır beslediğimiz kendi doğal mayamız. Hiçbir ekmeğimize, sanayi tipi un karışımlarını, ekmek katkı maddelerini, kimyasalları veya sanayi tipi yapay aromaları koymuyoruz" dedi.

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Ekşi maya ekmeklerin yapımının 3, diğer ekmeklerin ise 2 gün sürdüğünün altını çizerek, "Doğal ekmek sabır işi ama karşılığını veriyor. Ürettiğimiz ekmeklerin sadece İznik’te değil çevre ilçelerden de talep görmesi bizi çok mutlu ediyor. Ekmek üretimi yanında pasta, börek ve çörekler gibi birçok ürünümüz mevcut. Ayrıca şu an yoğun talep gören Siyez buğdayından üreteceğimiz ürünlerimiz ile 100 yılı aşan un ve ekmek tecrübemizi önümüzdeki yıllarda daha çok tüketiciye ulaşmayı, bu amaçla daha fazla satış noktası oluşturmayı ve internet üzerinden ürünlerimizi sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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