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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
09 Ekim 2019 - 15:21,

Ekim ayının en güzel sebze ve meyveleriyle yapabileceğiniz benzersiz yemekler

Sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biri sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek. Peki şu an içinde bulunduğumuz ekim ayı, hangi sebze ve meyvelerin zamanı ve bu ürünlerle yapılabilecek yemekler hangileri? Sizin için enfes bir ekim menüsü hazırladık. Çorbadan tatlıya birçok lezzetin bir arada bulunduğu listemizi mutlaka gözden geçirmelisiniz…

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1Karnabahar pizzası tarifi

Karnabahar pizzası tarifi

Güçlü bir antioksidan olan C vitaminini bol miktarda bulunduran karnabaharı çocuğunuza yedirmekte zorlanıyor musunuz? Karnabaharla yapabileceğiniz bu tarif çocuğunuzun iştahını açacak.

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2Muzlu milkshake tarifi

Muzlu milkshake tarifi

Muzlu süt hepimize çocukluğu hatırlatan lezzetlerin başında geliyor. Bu tarifimizde de bu fikirden yola çıktık ve muzlu sütün bir üst modeli olan muzlu milkshake yapalım dedik. Ortaya özellikle sıcak günlerde serinletici etkisi de olan enfes bir içecek çıktı. Soğuk havalarda denediğinizde buz miktarını azaltabileceğiniz de aklınızda olsun.

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3Nar marmelatı tarifi

Nar marmelatı tarifi

Çarşıdan bir tane aldığımız, eve gelince bin tane olan kıymetli meyve nar sonbaharın bize getirdiği güzelliklerden. Narı sonbaharın dışında da tüketmek istiyorsanız, size nar marmelatını tavsiye ediyoruz. İçindeki çıtır çıtır çekirdekleriyle dokusu da klasik reçel ve marmelatlardan farklı olan bu kahvaltılık tarifini hemen aşağı bırakıyoruz.

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4Keçi peynirli ve mantarlı kiş tarifi

Keçi peynirli ve mantarlı kiş tarifi

"Kişe en çok yakışan malzemeler nelerdir?" diye sorsanız hiç düşünmeden "Keçi peyniri ve mantar" diye yanıt veririz. Çünkü keçi peynirinin hafif ekşimsi, yoğun lezzeti ile mantar birbirini çok güzel dengeliyor ve ortaya zengin bir kiş tarifi çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz...

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5Tarçınlı elma topları tarifi

Tarçınlı elma topları tarifi

Elma özellikle kış aylarının en sevilen meyvelerinden. Üstelik tam bir sağlık deposu. Elmayı, her evde bulunan birkaç basit malzemeyle bir araya getirerek nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, hazırlanma süresi çok kısa olan bu tatlı içinde ilave şeker barındırmadığı için sağlıklı bir atıştırmalık arayanları da mutlu edecek.

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6Ispanak pizzası tarifi

Ispanak pizzası tarifi

Pizza her yaştan herkesin zevkle tükettiği bir lezzet. Genellikle et ve şarküteri ürünleriyle yapılan pizzayı sebzeyle süslemek de gayet başarılı sonuçlar yaratabiliyor. Örneğin ıspanaklı bu pizza, en sebze sevmezleri bile mutlu edebilecek kadar lezzetli. İşte tarifi...

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7Pırasalı ıspanak kavurması tarifi

Pırasalı ıspanak kavurması tarifi

Ispanak ve pırasa kış aylarının en sevilen ve en faydalı iki sebzesi. Normalde bunları ayrı ayrı yemeklerde tüketiyoruz ancak ikisini tek bir tencerede de buluşturmak mümkün. Nefis pırasalı ıspanak kavurması, kış aylarında sofralarınızın favori tariflerinden biri haline gelecek.

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8Havuçlu turp salatası tarifi

Havuçlu turp salatası tarifi

Havuç ve turp kış aylarında en sağlıklı sebzelerden. Bu ikili bir araya geldiğinde enfes salatalar ortaya çıkıyor. Maydanoz ve sirkenin de sağlığını ve lezzetini içinde bulunduran bu rengarenk salataya mutlaka sofranızda yer verin.

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9Yerelması salatası tarifi

Yerelması salatası tarifi

Sonbahar ve kış aylarında zevkle tükettiğimiz sebzelerden biri yerelması. Bu sebzeyle zeytinyağlı yemek yapabileceğiniz gibi enfes bir salata da yapabilirsiniz. Tarifini aşağı bırakıyoruz. Sağlık deposu bu salatayı yemeklerin yanında yiyebileceğiniz gibi daha hafif bir öğün aradığınız zamanlarda tek başına da tüketebilirsiniz. Öyle de lezzetli yani...

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10Pepeçura tarifi

Pepeçura tarifi

Pepeçura tarifi mi aramıştınız? Doğu Karadeniz'e has bir tarif olan ve kokulu üzümle yapılan bu tatlının mor rengi herkesi büyülüyor. Mutfağında farklı lezzetlere yer vermek isteyenlerin mutlaka denemesi gereken pepeçuranın yapılışını bütün ayrıntılarıyla aşağıda anlattık. Şimdiden afiyet olsun!

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11Çikolatalı trüf tarifi

Çikolatalı trüf tarifi

Tatlı krizi geldiğinde ağza atmalık, kahvenin yanında ikram etmelik nefis bir trüf tarifimiz var sizin için Çikolatalı kek ve çikolatayla yapacağınız bu trüflerin dışını farklı farklı malzemelerle kaplayıp hem görüntü hem de lezzet açısından çeşitlilik yaratabilirsiniz. Lezzetini denemeden bilemezsiniz. İşte trüf tarifi…

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12Lahana sarması tarifi

Lahana sarması tarifi

Kış sebzelerinin güzeli lahanayla yapılan yemeklerin en sevileni lahana sarmasıdır desek yanlış olmaz herhalde. Özellikle etli lahana sarması hem lezzeti hem de doyuruculuğu ve besin değeriyle kış sofralarında mutlaka bulunması gereken lezzetlerden. İşte çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz etli lahana dolması tarifi…

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13Pırasalı patates çorbası tarifi

Pırasalı patates çorbası tarifi

Tam bir sağlık deposu olan pırasayla yapabileceğiniz bu çorbanın lezzetine doyamayacaksınız. Lezzetini krema ve adaçayından alan bu çorbayı pırasa sevmeyenler bile zevkle tüketecek. Çok fazla zorlanmadan yapabileceğiniz pırasalı patates çorbası özellikle tavuk yemeklerinden önce tüketildiğinde çok keyifli oluyor.

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14Elmalı kırmızı lahana salatası tarifi

Elmalı kırmızı lahana salatası tarifi

Mor lahana ya da kırmızı lahana, dört mevsim sofralarımızdan eksik etmememiz gereken antioksidan deposu mor renkli yiyeceklerden. Mor lahanayla yapacağınız salatanın içine elma da eklediğinizde çok daha farklı ve doyumsuz bir lezzet elde edeceğinizi biliyor musunuz? İşte herkesin bayılacağı elmalı kırmızı lahana salatası tarifi...

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15Fırında yerelması tarifi

Fırında yerelması tarifi

Tam bir lif deposu olan doyurucu yerelması ile enfes yemekler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Havuç ve diğer sebzelerle bir araya geldiğinde nefis bir zeytinyağlı olan yerelmasını biz bu kez fırında pişirmeyi denedik. Muhteşem bir lezzet çıktı ortaya. Ağızda dağılan fırında yerelması için tarifimiz hemen aşağıda…

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16Çikolata kaplı muz tarifi

Çikolata kaplı muz tarifi

Az sayıda malzemeyle çok fazla uğraşmadan nefis bir tatlı yapmak isteyenler için çikolata kaplı muzları hazırladık. Tek yapmanız gereken bitter çikolatayı benmari usulü eritip muzları bu çikolatayla kaplayıp üzerini süslemek. Meyve yemeyen çocuklarınızın bile bayılacağı bu kolay ve pratik tarifi mutlaka deneyin.

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17Ispanaklı kiş tarifi

Ispanaklı kiş tarifi

Ispanak yeşil yapraklı sebzelerin en güzeli ve en besleyicisi desek yanlış olmaz herhalde. Yemekten böreğe, salatadan çorbaya her yemeğe başarıyla uyum sağlayan ıspanakla biz bugün nefis bir ıspanaklı kiş yaptık. Tereyağında soteleyip kremayla lezzetlendirdiğimiz ıspanaklarla dolu bu kişin lezzetine doyamayacaksınız.

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18Cevizpare tatlısı tarifi

Cevizpare tatlısı tarifi

Şerbetli tatlı seven herkesi kendine hayran bırakacak bir tarif, cevizpare tarifi. Hazırlanması oldukça pratik olan cevizpare tatlısı için ceviz ve şerbetin muhteşem uyumu diyebiliriz. Enfes cevizpare tatlısını denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda…

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19Fırında peynirli pırasa tarifi

Fırında peynirli pırasa tarifi

Pırasayı herkese sevdirebilecek güçte bir lezzet, fırında peynirli pırasa. Hem çok lezzetli hem de 1 saat içinde kolayca hazırlanan bu yemeği denemek isterseniz, leziz peynirli pırasa tarifimiz hemen aşağıda…

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20Ispanak borani tarifi

Ispanak borani tarifi

Borani ıspanakla yapabileceğiniz en lezzetli yemeklerin başında geliyor. Sadece Türk mutfağında değil İran mutfağında da önemli bir yeri olan ıspanak boraninin tarifini denemek isteyenler için aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

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21Taş kadayıf tarifi

Taş kadayıf tarifi

Yassı kadayıf olarak da bilinen taş kadayıf krep benzeri bir hamurun içine dövülmüş ceviz eklenmesi, ardından da bu hamurların şerbete batırılması esasına dayanır. Taş kadayıfın hamurlarını yufkacılarda bulabileceğiniz gibi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte taş kadayıfının malzemeleri ve tarifi…

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22Melki yemeği tarifi

Melki yemeği tarifi

Mantar sevenlere özel harika bir tarifimiz var. Yaban mantarına Çanakkale'de melki dendiği için yemeğin adı da melki yemeği olmuş. Herkesin evinde olabilecek malzemelerle yapılan melki yemeği gayet basit ve doyurucu. Akşam yemeğinde zahmetsiz bir şeyler isteyenler için ideal bir lezzet.

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23Beyaz çikolatalı magnolia tarifi

Beyaz çikolatalı magnolia tarifi

Magnolia en kolay tatlıların başında geliyor. Üstelik bir süredir de çok popüler. Dilediğiniz meyvelerle yapabileceğiniz magnolia’yı biz bu kez muz ve beyaz çikolata kullanarak yaptık. Ortaya enfes bir lezzet çıktı. Sizin de çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

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24Cevizli hurmalı trüf tarifi

Cevizli hurmalı trüf tarifi

Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı ihtiyacını gidermek için çok sık başvurduğu bir meyve. İçeriğindeki demir sayesinde çok da faydalı. Siz de şekersiz yaşayanlardansanız bu hurmalı cevizli trüfü çok beğeneceksiniz.

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Kuru incir dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım kuru incir dolması tarifi

Büyük küçük herkesin severek tükettiği incire yeni bir boyut kazandırıp dolmasını hazırladık. Görüntüsüyle gerek davet gerekse beş çayı sofralarına yakışan kuru incir dolmasının püf noktası baharatlı iç harcında gizli. Peki, kuru incir dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım kuru incir dolması tarifi

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Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli bal kabağı tatlısı tarifi

Bal kabağından yapılan kabak tatlısı, sonbaharda en çok yapılan lezzetlerden biri. Tatlı krizlerini hafifçe geçirmeyi sağlayan kabak tatlısını ister sade bir şekilde isterseniz de tahin ve cevizle sunabilirsiniz. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım kabak tatlısı tarifi...

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Batonette

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