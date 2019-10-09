Ekim ayının en güzel sebze ve meyveleriyle yapabileceğiniz benzersiz yemekler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Büyük küçük herkesin severek tükettiği incire yeni bir boyut kazandırıp dolmasını hazırladık. Görüntüsüyle gerek davet gerekse beş çayı sofralarına yakışan kuru incir dolmasının püf noktası baharatlı iç harcında gizli. Peki, kuru incir dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım kuru incir dolması tarifi
Bal kabağından yapılan kabak tatlısı, sonbaharda en çok yapılan lezzetlerden biri. Tatlı krizlerini hafifçe geçirmeyi sağlayan kabak tatlısını ister sade bir şekilde isterseniz de tahin ve cevizle sunabilirsiniz. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte, adım adım kabak tatlısı tarifi...