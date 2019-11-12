Eğridere'nin yünlü tulumu Dünya Mirası Listesine girdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriEğridere'nin yünlü tulumu Dünya Mirası Listesine girdi
GeriYemek Kültürü Eğridere'nin yünlü tulumu Dünya Mirası Listesine girdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
12 Kasım 2019 - 09:49,

Eğridere'nin yünlü tulumu Dünya Mirası Listesine girdi

"Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Taste'te 'Dünya Mirası Listesi'nde kayıt altına alındı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Berrin Onur Bal ve Neşe Aksoy Biber tarafından Balıkesir’in bütün peynir çeşitleri incelenerek, yapım aşamalarından yaşattığı kültüre kadar tüm değerleri kayıt altına alındı. Gastronomi dünyasının en seçkin etkinliklerinden 'Gourmand World Cookbook Awards'da peynir ve süt kategorisinde 12 finalist arasından birinci seçilerek alanında dünyanın en iyisi unvanına sahip olan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabında da yer alan Sındırgı Eğridere Mahallesi yünlü tulum peyniri, Art Of Taste'te 'Dünya Miras Listesi'ne kayıt altına alındı. Kitabın başarısının daha ileriye taşındığını da belgeleyen bu durum, unutulmaya yüz tutmuş peynir çeşidinin de geleceğe aktarılmasını sağlayacak.

2

Yağcıbedir Yörük köylerinin en ünlülerinden bir olan Eğridere Mahallesi'nde rastlanan "yünlü tulum peyniri", zor şartlarda yapılsa da uzun ömürlü olmasıyla tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde Sındırgı’da gerçekleşen "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı tanıtımında sergilenen “yünlü tulum peyniri” gurmelerden de tam not aldı.

3

Eğridere Çavdar Mahallesi sakinlerinden üretici Müzeyyen Kesgin, üretim aşamasının zor olduğunu ancak diğer tulum peynirlerinden ayrılan birçok özelliğini belirterek, “Biz bu deriyi bir yıl önce hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra tuzda bastırıp bir hafta tuzda duruyor. Ondan sonra kurutup bir yıl önceye hazırlıyoruz. Adam akıllı kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra ekim, kasım gibi bir yıl sonra ekim, kasım gibi biz bunu tekrar suya sokup ıslıyoruz. Ondan sonra yününü tarayıp tıraş yapıyoruz. Tıraştan sonra bu koyunun kuyruk tarafını dikip büzüyoruz. Hava almayacak şekilde. İçinden kollarını bağlayıp deriyi ters çevirip içini dolduruyoruz. Peynirini inekten yapıyoruz. Kır ineği hiç damda yok bayırda yayılıp öyle geliyorlar. Bayırda yayılan ineklerimizden sağıp kendi sütümüzle peynir yapıyoruz. Lezzetli bir peynir oluyor, uzun sürede dayanıyor. Yapılış tekniğinin farklı olması ve lezzeti peynirimizi diğer tulum peynirlerinden ayıran özellik. Tulum peynirlerinde deri kısmı içeride kalırken biz de tam tersine yünlü kısmı içeride kalıyor. Bu kültürün Dünya Mirası Listesi'ne alınması bizleri de mutlu etti" şeklinde konuştu.

4

"50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının yazarlarından Neşe Aksoy Biber ise, “Kitapta yer alan Balıkesir şehrimizin iki nadide peyniri Sındırgı Eğridere içi yünlü tulum peyniri Art Of Taste'te 'Dünya Miras Listesi'ne kayıt olma hakkına sahip oldu. Dolayısıyla bu da kitabın başarısını tamamlayan önemli bir yol başlangıcı oldu Balıkesir şehri için. Kitap dünya birinciliğini aldıktan hemen sonra gastronomi yazarı üstadımız SlowFood’un Türkiye temsilcisi Nedim Atilla Balıkesir’in iki nadide peynirini Art Of Taste’te ‘Dünya Miras Listesi’ne kayıt altına alınmasını sağladı. Bu iki nadide peyniri hem kendimiz tanıdık hem tadılmasına olanak sağladık. Hem de kitabımız aracılığı ile dünyaya duyurma şansına sahip olduk" şeklinde konuştu.

5

Mahalli değerlerin ve lezzetlerin yaşatılmasına önem veren, tanıtılması için üstün çaba sarf eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bizim Eğridere kırsal mahallesinde bulunan peynirimiz, yani farklı tekniklerle üretim metotları açısından önemli bir yer tuttuğunu iki peynirden bir tanesi de Sındırgı’dan İtalya’ya gidecek. Tulum peyniri bu peynir, inek peyniri. Hep bildiğimiz usullerle yapılan değil de, tek burada yakaladıklarını söyledikleri bir peynir. Nasıl ki derinin tüylü kısmı peynirin iç kısmında kalacak şekilde yapıldığından kaynaklanan onun lezzetinin hem tüylerinin bulaşmadan, hem de lezzetinin mükemmel olduğu teyit edilen çok özel bir peynir olarak düşünüldüğünden dolayı Balıkesir’in iki peyniri İtalya’ya gidecek. Bunlardan bir tanesi de Sındırgı’nın Eğridere Mahallesi'nden. Bu tür uygulamalar kültürümüzün tanıtılması adına da çok önemli bir hadise. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

6
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Şef Danilo Zanna, “Pınar Chef”i seçti

Orijinal tadıyla farklı lezzetler deneyimlemek isteyenlerin tercihi Pınar Labne, düzenlediği Pınar Chef Yarışması ile yemek tutkunlarını bir araya getirdi. Pınar Labne’nin reklam yüzü İtalyan Şef Danilo Zanna’nın moderatörlüğündeki yarışmada heyecanlı anlar yaşandı.

/
Lezizz Öneriler

Evde kestane nasıl pişirilir? Her damak zevkine uygun farklı kestane pişirme teknikleri

Havalar henüz çok fazla soğumadı ancak kış aylarının en sevilen atıştırmalığı kestane şimdiden sokakların köşelerindeki yerini aldı. Soğuk günlerde insanın hem elini hem de içini ısıtan enerji deposu kestaneyi evde yapıp gönül rahatlığıyla ve zevkle tüketmek de mümkün. Peki ama nasıl? Tavada, fırında ya da suda pişmiş kestane için size çeşit çeşit püf noktaları derledik. Tavada kestane nasıl yapılır? Fırında kestane nasıl pişirilir? Haşlama kestanenin püf noktaları nelerdir? Evde közde kestane nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz bütün kestane pişirme teknikleri…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git