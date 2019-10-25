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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
25 Ekim 2019 - 16:06,

Ege'nin incisi İzmir'den sofralarınızı şölene dönüştürecek enfes tarifler...

İzmir, zengin kültürü, cezbedici doğası ve tarihi dokusu ile insanın aklını başından alıyor. Tarih boyuca farklı kültürlere ev sahipliği yapan güzel şehrimiz bu zenginliği mutfağına da yansımış. Zeytinyağlı çeşitlerinden enfes et yemeklerine İzmir mutfağı bambaşka tadlarla dolu. İşte Ege'nin incisi İzmir'den sofralarınızı şölene dönüştürecek tadına doyum olmaz tarifler...

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1Tire şiş köfte tarifi

Tire şiş köfte tarifi

Tire şiş köfte adından da anlaşıldığı gibi İzmir'e özgü bir yemek. Dananın en güzel bölgelerinden alınan et, iki defa çekildikten sonra bir gece buzdolabında dinlendirilir. Daha sonra üçüncü kez tekrar çekildikten sonra elde edilen kıyma tuz eklenerek yoğurulur. Daha sonra özel şişlere yayılarak dizilerek hazırlanır. İzmir veya Tire’deki kebapçılarda tadabileceğiniz Tire şiş köfteler günümüzde ön pişirme işlemi yapıldıktan sonra dondurulup ısıtılarak kolayca hazırlanabiliyor. İzmir'in meşhur bu yemeği sofralarınızı şenlendirecek, yiyen tadına doyamayacak. İşte Tire şiş köfteyi evde hazırlamak isteyenler için malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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2İzmir gevreği tarifi

İzmir gevreği tarifi

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen ve "simit" olarak adlandırılan bol susamlı halka şeklindeki hamur işine İzmirliler de gevrek derler. İzmir gevreği ile İstanbul simidi arasındaki fark pekmezleme denilen işlemin farklı uygulanmasından kaynaklanır. İstanbul’da pekmezleme işlemi ön pişirme olmadan soğuk olarak yapılır. İzmir gevreği ise, hamura halka şekli verildikten sonra kaynayan pekmez dolu kazanlarda ön pişirme yapılıp sonra susama bulanarak fırına verilir. İzmir'e gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken gevreği evde de yapabilirsiniz. Tarifini vermek bizden yapması ise sizden. Şimdiden afiyet olsun...

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3Kumru tarifi

Kumru tarifi

İzmir'in meşhur lezzetlerinden kumru, sandviç ekmeğinin arasına domates, biber ve tulum peyniri konularak hazırlanan soğuk bir sandviçtir. İzmir'e gittiğiniz zaman sokak satıcılarında, tezgahlarda ya da pastahanelerde görmeniz mümkündür. Günümüzde içerisine kömürde pişmiş sucuk, sosis, salam, kaşar peyniri ve domatesin yanı sıra ketçap ve mayonez de eklenerek hazırlanan sandviçlere de kumru denmiştir. Her iki türlüsü de güzel olan kumruyu İzmir'de yeme şansınız yoksa evde de basitçe hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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4İzmir bombası tarifi

İzmir bombası tarifi

İzmir bombası, kumru gibi, boyoz gibi adı İzmir'le özdeşleşmiş lezzetlerimizden. İncecik bir hamurun içindeki akışkan çikolatasıyla tatlı sevmeyenlerin bile dayanamadığı İzmir bombası için illa İzmir'e gitmenize gerek yok. Bu nefis tatlıyı evinizde de yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve tarifiyle İzmir bombası...

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5Boyoz tarifi

Boyoz tarifi

Boyozu bilmeyen yoktur. Yedikçe yediren, İzmir'e özgü nefis bir hamur işidir. Milföy hamurundan yapılan boyozun her yıl festivali bile düzenlenmektedir. Yanına da en çok haşlanmış yumurta yakışır. Genel olarak sade tüketilse de peynirli ve ıspanaklı çeşitleri de mevcuttur. Sofralarınızda sunmak isterseniz diye tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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6Çöp şiş tarifi

Çöp şiş tarifi

Klasik tariflerin dışına çıkıp evde çöp şiş yapmaya ne dersiniz? Yemeğe adını veren şişler, sulak alanlarda ve göl kenarlarında yetişen kamışlardan elde ediliyor. İzmir'de de bu şişlere "kargı" denir. Bu kargılardan kesilen 15 - 20 santimlik ince çubuklara dizilen çok küçük doğranmış etlerin ve kuyruk yağının, odun kömürü ateşinde pişirilmesi ile hazırlanan yemeğe ise çöp şiş denir. Eğer İzmir'e yolunuz düşerse İzmir’in içerisinde çöp şiş yapan kebapçılar olduğu gibi İzmir-Aydın karayolu boyunca Torbalı, Selçuk ve Ortaklarda çok meşhur çöp şişçiler vardır. Fakat gitme şansınız yoksa bu tarifi evde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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7İzmir köfte tarifi

İzmir köfte tarifi

Köftenin bir çok yörede farklı tarifle ve adla yapıldığına şahit olmuşsunuzdur. Biz tercihimizi İzmir'den yana kullandık ve nefis domates sosuyla İzmir köftesinin tarifini sizin için hazırladık. Yapımı oldukça kolay ve sizi yormayacak cinsten. Akşama köfte yapmaya karar verdiyseniz kuru bir köfte yapmaktansa o köfteye güzel bir soluk getirip domates sosuyla İzmir köfteye bir şans verin deriz.

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8İzmir lokması tarifi

İzmir lokması tarifi

İzmir en meşhur tatlısı olan lokma, herkesin sevdiği çıtır çıtır, nefis bir tatlıdır. Ege mutfağında tatlı olarak tüketilse de bazı yörelerde pişi gibi şerbetsiz, peynir ile de yenir. Ortası delikli halka şeklinde olana İzmir lokması, deliksiz, küçük yuvarlak şekilde olanlarına da saray lokması denilir. Sünnet düğünü, kandil, mevlüt, ya da cenaze gibi özel günlerde hazırlanan lokma, İzmir'in her köşe başında halka ikram edilir. Buna “lokma dökmek” ya da “lokma döktürmek” denir. Bu güzel tatlıyı evde denemek isterseniz diye tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

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9Keşkek tarifi

Keşkek tarifi

Her yörenin kendine özgü keşkek tarifi vardır. Geleneksel bir yemek olan keşkek, özellikle Batı Anadolu ve İzmir için düğünlerin olmazsa olmazıdır. Bazı yörelerde keşkek dövülürken davulla zurna bu görsel şölene eşlik eder. Yöreye göre değişmekle birlikte kırmızı biber, salça ve tereyağı ile hazırlanan bir sosla servis edilir. Düğünlerde keşkekin yanında salçalı nohut yemeği, pilav, ayran ya da hoşaf da ikram edilir. Hazırlanışı zahmetli olsa da yiyince her şeye değeceğini göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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10Zeytinyağlı enginar tarifi

Zeytinyağlı enginar tarifi

İzmir'de diğer yörelere kıyasla sebze ağırlıklı besinler tercih ediliyor. Enginar'da İzmir mutfağında en çok çeşidi yapılan sebzelerden biri. Sadece çanak olarak tüketilmeyen enginarın yapraklarından da nefis tarifler hazırlanıyor. Kararmaması için özel biçimde ayıklanan enginar, tam bir karaciğer dostu. Akşam yemeğinizde hem leziz hem de sağlıklı bir yemek size eşlik etsin istiyorsanız, işte zeytinyağlı enginar tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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11Urla güveci tarifi

Urla güveci tarifi

İzmir’in bir ilçesi olan Urla’yla özdeşleşmiş nefis bir yemeğimiz var: Urla güveci. Etin soğan ve sebzelerle basit ama tadına doyulmaz beraberliği olarak özetleyebileceğimiz Urla güvecinin malzemelerini ve tarifini aşağıda anlattık. Size kalan tek şey tarifimizdeki adımları uygulayıp bu enfes yemeği yanında pilavla sofranıza taşımak. Afiyet olsun…

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12Kabak çiçeği dolması tarifi

Kabak çiçeği dolması tarifi

Ege bölgesine özgü kabak çiçeği dolması, İzmir mutfağında da mevsiminde sık sık tüketilen bir yemektir. Meze olarak da sunulabilen kabak çiçeği dolmasının en önemli noktası; çiçeklerin, sabahın ilk ışıklarında toplanıp suda bekletilmesidir. Böylece, çiçekleri daha rahat temizleyip doldurabilirsiniz. Hem hafif hem de farklı tatlar denemek isterseniz bu tarifimiz tam size göre. Şimdiden afiyet olsun...

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13Kuzu etli şevketi bostan tarifi

Kuzu etli şevketi bostan tarifi

Bazı yörelerde akkız olarak da bilinen şevketi bostan Akdeniz havzasında yetişen dikensi bir bitkidir. Girit’ten İzmir’e göç eden Türkler tarafından kemikli kuzu etiyle pişirilerek tüketilir. İçindeki kuzu eti ile mükemmel bir uyum yakalayan şevketi bostanı siz de deneyin. İşte kuzu bu nefis yemeğin malzemeleri ve tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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14Fıstıklı Şam tatlısı tarifi

Fıstıklı Şam tatlısı tarifi

Şam tatlısı İzmir ve çevresinde çok sevilen, genellikle dışarıdan alınan bir tatlı. Peki bu benzersiz lezzeti evinizde yapabileceğinizi biliyor musunuz? Şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinde üst sıralara yükselmesi kesin olan fıstıklı Şam tatlısının tarifi aşağıda…

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15Kuyu kebabı tarifi

Kuyu kebabı tarifi

İzmir’in Tire ilçesine has bir lezzet olan kuyu kebabı, bütün bir kuzunun kuyu şeklinde yapılan tandıra asılarak yavaş yavaş, odun ateşinde kızartılması ile hazırlanan leziz bir yemektir. Et sevenleri mutlu edebileceğiniz kuyu kebabını evinizde de pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yanında da etin yağıyla hazırlanmış pirinç çorbasını servis ederseniz tadından yenmez. Tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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16Zeytinyağlı taze bakla tarifi

Zeytinyağlı taze bakla tarifi

Bakla geleneksel İzmir mutfağında sevilerek tüketilen gıdalardan biridir. İlkbahar aylarında tazesini diğer aylarda da kuru halini kullanarak zeytinyağlı leziz yemekler hazırlayabilirsiniz. Sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyorsanız bu tarifimiz tam size göre! İşte zeytinyağlı baklanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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17Deniz börülcesi salatası tarifi

Deniz börülcesi salatası tarifi

Denize yakın yerlerde, özellikle med cezir sonrası suyun çekildeği alanlarda yetişen deniz börülcesi Mayıs ayından sonra yetişmeye başlar. Kendiliğinden tuzlu ve yabani bir bitki olan deniz börülcesi İzmir'in yöresel yemeklerinde sıkça kullanılır. İster salatalarda isterseniz de meze olarak tüketin. Deniz börülcesi tarifini evde denemek isteyenler için malzemeleri ve yapılışı...

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18Yalancı peynirli boyoz tarifi

Yalancı peynirli boyoz tarifi

İzmir’e ve boyozuna hasret kalmış olan herkesin özlemini dindirecek enfes bir hamur işi, yalancı boyoz. Hazırlanması oldukça pratik ve çok lezzetli olan yalancı peynirli boyozu denemek isterseniz, leziz yalancı boyoz tarifimiz hemen aşağıda…

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19Cibes salatası tarifi

Cibes salatası tarifi

Ege bölgesinde sıklıkla rastlanan bir bitki olan cibes; karnabahar, beyaz lahana ve karalahana gibi sebzelerin söküldükten sonra toprakta kalan köklerinden büyüyen kısmına verilen addır. Geleneksel İzmir mutfağında haşlandıktan sonra üzerine limonlu sos gezdirilerek servis edilen cibes, ilkbahar aylarında yetişmeye başlar. Her türlü yemeğin yanına yakışan bu salatanın yapımı pratik olduğu gibi tam bir vitamin deposu. Sofralarınıza bu güzel salatayı da eklemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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20Elbasan tava tarifi

Elbasan tava tarifi

Elbasan tava haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk Cumhuriyetine bağlı bir şehir olan Elbasan'dan alır. Peki, elbasan tava nasıl yapılır?

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21Radika (Hindiba) salatası tarifi

Radika (Hindiba) salatası tarifi

Biz hindiba olarak biliyoruz ama İzmir mutfağında "radika" deniyor. Yabani bir bitki olan radikanın (hindiba) iki çeşidi vardır. Bahar aylarında tarla kıyılarında, yol kenarlarında ve çayırlarda görülen bu bitkinin acısına karahindiba, tatlı olanına ise hindiba denir. Yapımı oldukça pratik olan radika (hindiba) salatasını, ister balık eşliğinde meze isterseniz de yemeklerinizin yanında salata olarak sofranızı renklendirsin. Seçimi size bırakıyoruz ve şimdiden afiyet olsun diyoruz...

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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