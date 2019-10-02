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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
02 Ekim 2019 - 11:18,

Ege ve Trakya'nın kesişim noktası Çanakkale'nin mutfağından enfes lezzetler

Türkiye'nin en yaşanabilir şehri seçilen Çanakkale, havası ve suyu kadar mutfağıyla da mutlu ediyor. Hem geçmişte göç alan bir bölge olduğundan hem de Trakya ve Ege'nin kesişim noktasında kaldığından Çanakkale'nin yemekleri çok çeşitli oluyor. Sizin için Çanakkale mutfağından birkaç nefis yemek tarifi derledik. Yöresel lezzetlere meraklıysanız sakın kaçırmayın...

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1Ahtapot salatası tarifi

Ahtapot salatası tarifi

Deniz ürünlerini sevenler için nefis ahtapot salatası tarifi hazırladık. Ahtapot salatası herkesin en sevdiği yemekler listesinde yer almaz belki ama ama içine koyacağınız malzemelerle damak zevkinize uygun enfes bir salata yapabilirsiniz. İşte deniz ürünlerinin en güzellerinin sofraları süslediği Çanakkale mutfağına ait bir ahtapot salatası tarifi...

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2İskorpit çorbası tarifi

İskorpit çorbası tarifi

Balık mevsimi açılmışken ve kış da kapıdayken hem balık yeyip hem de içinizi ısıtacak bir tarife ne dersiniz. "Çok iyi olur" diye düşünüyorsanız Çanakkale yöresine ait iskorpit çorbası tarifi tam da aradığınız lezzet. Bu çorbayı hemen denemelisiniz.

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3Basma helva tarifi

Basma helva tarifi

Helvayı sevmeyeniniz yoktur. İrmik olsun un olsun her hali çok güzeldir. Bu kez size tanıtmak istediğimiz helvamız ise Çanakkale'ye özgü basma helva tarifi. Yapımı oldukça basit olan basma helvayı mutlaka denemelisiniz.

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4Yağlı turşu tarifi

Yağlı turşu tarifi

Turşunun yanına yakışmadığı yemek yoktur, her şeyin yanında çok iyi gider. Meze olarak tek başına bile tüketilebilen turşuyu evde yapmak isterseniz bu tarifi sizin için hazırladık. Çanakkale'ye özgü yağlı turşu 1 şişeyi bir günde bitireceğiniz kadar güzel. Afiyet olsun...

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5Börülce köftesi tarifi

Börülce köftesi tarifi

Börülcenin seveni kadar sevmeyeni de çoktur. Bu tarifle ise börülceyi sevmeyenlere bile sevdirebilirsiniz. Yapımı oldukça da basit. Normal köfteden farkı içinde kıyma yerine börülce olması. Çocuklarınızın da bayılarak yiyeceği bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

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6Çırpma tarifi

Çırpma tarifi

Yapımı oldukça basit aperitif bir tariften bahsedeceğiz size. Çanakkale'ye özgü bu tarif hem içinde sebze barındırmasıyla vitamin deposu hem de hamurlu oluşuyla da çok doyurucu. Çocuklarınızın da seveceği bu tarifi denemeden geçmeyin. İşte nefis çırpmanın malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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7İncir dolması tarifi

İncir dolması tarifi

Çok basit bir tarifle karşınızdayız. Hiçbir zahmeti olmayan ve oldukça da lezzetli bir tatlı tarifi: Çanakkale'ye özgü incir dolması. Tek yapmanız gereken incirlerin içini doldurup fırına vermek hepsi bu kadar. Kesinlikle denemelisiniz. Misafirleriniz de bayılacaktır.

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8Mafiş tarifi

Mafiş tarifi

Bazı yörelerde pişi bazı yörelerde ise hamur kızartması dense de bu tarifin Çanakkale'deki adı mafiştir... Yapımı oldukça basit. Hamur yoğuruyorsunuz ve şekil verip kızartıyorsunuz. İşte bu kadar basit. İsterseniz de üzerine toz şeker döküp tatlandırabiliyorsunuz. Çayın yanında güzel gidecek mafişi mutlaka denemelisiniz.

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9Melki yemeği tarifi

Melki yemeği tarifi

Mantar sevenlere özel harika bir tarifimiz var. Yaban mantarına Çanakkale'de melki dendiği için yemeğin adı da melki yemeği olmuş. Herkesin evinde olabilecek malzemelerle yapılan melki yemeği gayet basit ve doyurucu. Akşam yemeğinde zahmetsiz bir şeyler isteyenler için ideal bir lezzet.

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10Metez tarifi

Metez tarifi

Tarifi okuduğunuzda metezi mantıya benzetebilirsiniz ancak mantıdan farklı olarak hamurlar daha büyük katlanıyor ve üzerine yoğurt dökülmüyor. Çanakkale'ye özgü bu tarif biraz zahmetli olsa da yediğinizde "Buna değer" diyeceksiniz. İşte metezin malzemeleri ve yapılışı...

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11Papaz yahni tarifi

Papaz yahni tarifi

Balık mevsiminde yapabileceğiniz bir diğer harika tarifle karşınızdayız. Çanakkale'ye özgü bu yemek tam da bu mevsimde sıkça yapılan bir lezzet haline geliyor. Evinizde rahatça bulabileceğiniz malzemelerle yapılan bu yemeği denemeden geçmeyin. İşte papaz yahni tarifimiz

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12Samsa tarifi

Samsa tarifi

Burma tatlısına benzer bir tatlı tarifimiz var sırada. Çanakkale yöresine ait samsa tatlısı misafirleriniz için güzel bir tatlı olabilir. Yapıldığı anda bitmeye aday bu tatlıyı denemelisiniz. İşte samsa tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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13Yumurtalı tiken tarifi

Yumurtalı tiken tarifi

Şevketibostanı duymayanlarınız vardır. Belki sevmeyeni de çoktur ama bu tarif şevketibostanın tadını güzelleştirip doyurucu bir hale getiriyor. Çanakkale mutfağına ait yumurtalı tiken tarifi ara öğünler için güzel bir seçim olabilir.

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14Tumbi tarifi

Tumbi tarifi

Doyurucu ve bir o kadar da lezzetli bir tarifimiz var: Çanakkale'ye ait tumbi yemeği. Bütün malzemeleri karıştırıp pişiriyorsunuz ve fırına veriyorsunuz hepsi bu kadar. Akşam yemeğe ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre.

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15Yumurta helvası tarifi

Yumurta helvası tarifi

Helva deyince hepimizin aklına tatlı bir şeyler canlanır değil mi. Bu tarif diğer helvalara göre biraz farklı çünkü içinde fazlasıyla yumurta var. Basit ve bir o kadar da değişik bu tarif Çanakkale'ye özgü. Ön yargıyla yaklaşmayıp denemelisiniz. İşte yumurta helvasının malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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16Biber parpullaması tarifi

Biber parpullaması tarifi

Çanakkale yöresindeki adı biber parpullaması olan közlenmiş kırmızı biber yaz aylarında mangal partilerinde zevkle tükettiğimiz bir salata. Bu lezzetin her an elinizin altında olmasını isterseniz, biberleri közledikten sonra dondurup saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda tek yapmanız gereken çözdürüp üzerine sosunu dökmek.

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17Asma yaprağında sardalye tarifi

Asma yaprağında sardalye tarifi

Yunan mutfağının bu klasik lezzeti ile asma yaprağının içerisinde pişen sardalyeler hem yumuşacık oluyor hem de asma yaprağının hafif ekşimtırak aromasını içeriyor. Türkiye'de de Çanakkale yöresinde sardalye mevsiminde sıkça yapılan ve yenen bu tarif, farklı bir balık lezzeti arayanların ağzına layık.

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18Kabaklı Saros böreği tarifi

Kabaklı Saros böreği tarifi

Bir başka Çanakkale lezzeti de hem yapımı basit hem de farklı bir lezzet olan kabaklı Saros böreği. Püf noktası sarıldıktan sonra bir gece buzdolabında saklanması olan Saros böreğini özellikle çayın yanında çok seveceksiniz.

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Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Adım adım haşhaşlı revani tarifi

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