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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Instagram
26 Ocak 2019 - 01:20,

Dünyanın en iyileri açıklandı... İşte Michelin rehberinden 3 yıldızlı restoranlar

Michelin rehhberinin 2019 edisyonunda şimdiye kadar İngiltere ve İrlanda, Fransa, İsveç, ABD, İspanya gibi birçok ülkede bulunan ve Michelin yıldızına layık görülen restoranlar açıklandı. Listemizde dünyanın dört bir yanından en üst seviye olan 3 Michelin yıldızlı restoranları bulabilirsiniz

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Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin rehberinin 2019 versiyonu kamuoyuna sunuldu. Her yılın başında açıklanan Michelin rehberi, dünyanın dört bir yanındaki restoranların, gizli bir müfettiş sistemiyle değerlendirilmesine ve 1, 2 ya da 3 yıldızla notlanmasına dayanıyor.

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Michelin rehberi, ilk defa 1889’da Fransa’da ortaya çıktı. Ancak o zamanlar bugünkü gibi dünyanın en iyi restoranlarını değerlendirmeyi amaçlamıyordu. Rehbere de adını veren otomobil lastiği şirketinin sahipleri Andre ve Edouard kardeşler tarafından hazırlanan ve şirketin ürünlerini satın alan araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak için bazı ipuçlarını derleyen kırmızı bir kitapçıktı.

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Andre ve Edouard kardeşler, sürücülerin güzel yemek yiyebilecekleri ve konaklayabilecekleri mekanların yanına “Buranın yemeği iyidir, mola vermeye değer” anlamında işaretler koyuyorlardı. 1926 yılından itibaren fine dining restoranların değerlendirilmesine geçildi. 5 yıl sonra 3 yıldızlı değerlendirme sistemi gündeme geldi. 1936 yılında da yıldız almaya uygun görülen restoranların uyması gereken kıstaslar netleştirildi.

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Rehberin 2019 edisyonunda şimdiye kadar İngiltere ve İrlanda, Fransa, İsveç, ABD, İspanya gibi birçok ülkede bulunan ve Michelin yıldızına layık görülen restoranlar açıklandı. Listemizde dünyanın dört bir yanından en üst seviye olan 3 Michelin yıldızlı restoranları bulabilirsiniz. Meraklısı için belirtelim, listedeki restoranların en pahalısı En pahalısı Seul’de bulunan Gaon’da (bir yemeğin fiyatı 290 bin won yani 1366 lira), en ucuzu ise Berkshire’da bulunan The Waterside Inn’de (bir yemeğin fiyatı 64 sterlin yani 441 lira).

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Robuchon au Dome – Makao, Çin

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Chef’s Table at Brooklyn Fare – New York, ABD

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Alain Ducasse at The Dorchester – Londra, İngiltere

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Le Clos des Sens – Annecy, Fransa

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Frantzen – Stockholm, İsveç

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Hof van Cleve – Kruishoutem, Belçika

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ABac – Barselona, İspanya

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La Pergola – Roma, İtalya

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Eleven Madison Park – New York, ABD

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Restaurant Gordon Ramsay – Londra, İngiltere

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Maison Lameloise – Chagny, Fransa

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Le Bernardin – New York, ABD

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The Araki – Londra, İngiltere

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Mirazur – Menton, Fransa

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Masa – New York, ABD

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The Fat Duck – Berkshire, İngiltere

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Paul Bocuse – Collonges-au-Mont-d'Or, Fransa

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Per Se – New York, ABD

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The Waterside Inn – Berkshire, İngiltere

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Le 1947 – Courchevel, Fransa

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Manresa, Los Gatos, ABD

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Les Prés d'Eugénie - Michel Guérard – Eugénie-les-Bains, Fransa

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The Restaurant at Meadowood – St. Helena, ABD

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Flocons de Sel – Megève, Fransa

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Atelier Crenn – San Francisco, ABD

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Christophe Bacquié – Le Castellet, Fransa

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SingleThread – Healdsburg, ABD

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Le Petit Nice – Marseille, Fransa

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The Inn at Little Washington – Washington, ABD

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Le Louis XV - Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris – Monte-Carlo, Fransa

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Alinea – Chicago, ABD

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Jade Dragon – Makao, Çin

37/86

Troisgros - Le Bois sans Feuilles – Ouches, Fransa L'Ambroisie – Paris, Fransa

38/86

Lasarte – Barselona, İspanya

39/86

Épicure – Paris, Fransa

40/86

L’Atelier de Joel Robuchon – Hong Kong, Çin

41/86

Saison – San Francisco, ABD

42/86

Auberge du Vieux Puits – Fontjoncouse, Fransa

43/86

Quique Dacosta – Denia, İspanya

44/86

L'Ambroisie – Paris, Fransa

45/86

Guy Savoy – Paris, Fransa

46/86

Arpège – Paris, Fransa

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Alain Ducasse au Plaza Athénée – Paris, Fransa

48/86

Alléno Paris au Pavillon Ledoyen – Paris, Fransa

49/86

The Eight – Makao, Çin

50/86

Le Cinq – Paris, Fransa

51/86

El Celler de Can Roca – Girona, İspanya

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Quince – San Francisco, ABD

53/86

Pierre Gagnaire – Paris, Fransa

54/86

Inter Scaldes – Kruiningen, Hollanda

55/86

Le Pré Catelan – Paris, Fransa

56/86

Azurmendi – Larrabetzu, İspanya

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Assiette Champenoise – Reims, Fransa

58/86

The French Laundry – Yountville, ABD

59/86

Sushi Shicon – Hong Kong, Çin

60/86

René et Maxime Meilleur – Saint-Martin-de-Belleville, Fransa

61/86

Gaon – Seul, Güney Kore

62/86

Régis et Jacques Marcon – Saint-Bonnet-le-Froid, Fransa

63/86

St. Hubertus – San Cassiano, İtalya

64/86

Benu – San Francisco, ABD

65/86

DiverXO – Madrid, İspanya

66/86

Da Vittorio – Brusaporto, İtalya

67/86

La Yeon – Seul, Güney Kore

68/86

Enoteca Pinchiorri – Floransa, İtalya

69/86

De Librije – Zwolle, Hollanda

70/86

La Vague d'Or – Saint-Tropez, Fransa

71/86

Pic – Valence, Fransa

72/86

Osteria Francescana – Modena, İtalya

73/86

Arzak – San Sebastian, İspanya

74/86

Georges Blanc – Vonnas, Fransa

75/86

ULTRAVIOLET by Paul Pairet – Şanghay, Çin

76/86

Le Calandre – Rubano, İtalya

77/86

Akelarre – San Sebastian, İspanya

78/86

Piazza Duomo – Alba, İtalya

79/86

8 ½ Otto e Mezzo – Bombana – Hong Kong, Çin

80/86

Martin Berastegui – Lasarte-Oria, İspanya

81/86

Dal Pescatore – Runate, İtalya

82/86

Lung King Heen – Hong Kong, Çin

83/86

Uliassi – Senigallia, İtalya

84/86

De Leest – Vaassen, Hollanda

85/86

Reale – Castel di Sangro, İtalya

86/86

Dani Garcia – Marbella, İspanya

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2018'de en çok künefe ve hamburger yedik

Akıllı telefon uygulamaları üzerinden yemek siparişi hizmeti veren bir site, 2018 yılında verilen siparişlerin raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı künefe iken en çok tercih edilen yemeklerin en başında ise hamburger geldi. Yılın çıkış yapan lezzeti tam 50 bin sipariş ile lokma, pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.

Haber: İHA Fotoğraf: Ingimage /
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Eti çözdürmek için oda sıcaklığında bekletmeyin

Gıdaların dondurularak saklanmasının tazeliği koruyacak en iyi yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, çözdürülmüş gıdaların kesinlikle tekrar dondurulmaması konusunda tüketicileri uyardı. Bölek, "Dondurulmuş etlerin çözdürülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan oda sıcaklığında bekletme en sağlıksız yöntemlerden biridir" dedi.

Haber: DHA Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage /

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