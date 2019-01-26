Dünyanın en iyileri açıklandı... İşte Michelin rehberinden 3 yıldızlı restoranlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Akıllı telefon uygulamaları üzerinden yemek siparişi hizmeti veren bir site, 2018 yılında verilen siparişlerin raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı künefe iken en çok tercih edilen yemeklerin en başında ise hamburger geldi. Yılın çıkış yapan lezzeti tam 50 bin sipariş ile lokma, pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.
Gıdaların dondurularak saklanmasının tazeliği koruyacak en iyi yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, çözdürülmüş gıdaların kesinlikle tekrar dondurulmaması konusunda tüketicileri uyardı. Bölek, "Dondurulmuş etlerin çözdürülmesinde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan oda sıcaklığında bekletme en sağlıksız yöntemlerden biridir" dedi.