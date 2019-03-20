Dünyanın dört bir yanından yiyene kendini iyi hissettiren yiyecekler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kahvaltı masalarının en sevilen lezzetlerinden krep, son yıllarda öğlen ve akşam yemeği sofralarında da kullanılıyor. İçerisine sebze, tavuk, mantar konularak şık sunumlar, ara sıcak tabakları oluşturan kreplerle hep şık hem de doyurucu tabaklar hazırlanıyor. Peki, beğendili krem sarma nasıl yapılır?
Köfte tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için enfes, bir o kadar da pratik bir önerimiz var: Pirinç köftesi. Türk mutfağının en çok kullanılan tahıllarından pirinçle yapılan bu köfteyi her evde bulunana malzemelerle yapmak mümkün. İşte, pirinç köftesi içim gerekli malzemeler ve yapılışı