Dünyanın dört bir yanından ülkelerle özdeşleşmiş imza yemekler
Seyahat, gidilen yerin lezzetlerinin tadına bakmadan eksik kalır. Dünyanın çeşitli yerlerinde mutlaka tadılması gereken lezzetleri derledik.
Sık seyahat edenler bilirler, dünyanın bazı noktalarına gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken yemekler vardır. Türkiye söz konusu olduğunda bu liste epey kabarıktır tabii... Sonuçta mantıdan dönere, kebaptan baklavaya birçok lezzetten bahsediyoruz. Peki başka ülkelerin mutfaklarında mutlaka yenmesi gereken neler var? Birkaç tanesini sizin için derledik...
Avusturya: Schnitzelİncecik dana eti dilimleri galeta ununa bulanıp yağda kızartılıyor. Limon dilimi ve maydanozla servis ediliyor. Almanya'ya gittiğinizde de menülerde schnitzel göreceğinizi ve bu yemeğin iki ülke arasında bir tartışma kaynağı olduğunu unutmayın.
Arjantin: AsadoEt severler için Arjantin de en az Türkiye kadar büyük bir cennet. Özellikle milli yemek statüsündeki asado için aileler ve dostlar mangalların başında toplanıyor. Tıpkı bizim ocakbaşı keyiflerimiz gibi... Asado'nun adeti, yemeye etin en ucuzundan başlayıp pahalıya doğru ilerlemek.
Çin: Pekin ördeğiÇin mutfağı dünyanın en yaygın mutfaklarından. Dünyanın her yerinde bir Çin restoranı bulabilirsiniz ama "Bu ülkeye gidince ne yemek lazım?" diye düşünüyorsanız, Pekin ördeği diyoruz. Ördeğin eti kahverengi olana kadar maltoz şurubuna bulanıyor, derisi de şekerli sarımsaklı sosa batırılıyor. Ördek tatlı fasulye sosu, taze soğan ve Çin usulü lavaşla servis ediliyor. Kökeni 1200'lü yıllara ve Yuan Hanedanı'na dayanan Pekin ördeği, geçmişte kraliyet ailesinin yemeğiymiş.
Fransa: KrepFransa'ya yapılan bir seyahat krep yemeden tamamlanmış olmaz. Tatlı ya da tuzlu olarak yiyebileceğiniz krepin 19'uncu yüzyılın başında 14 yaşındaki bir garsonun yaptığı bir hatadan doğduğu iddia ediliyor. Genç garson, Galler Prensi Edward için bir tatlı yapmaya çalışıyor. Sonuç o sırada başarısız gibi görülse de yeme içme dünyasına bir lezzet armağan ediliyor.
İngiltere: Rozbif ve Yorkshire puddingİngiltere denince akla gelen çok lezzet var ancak rozbif ve Yorkshire pudding ikilisi listenin başında yer alıyor. Rozbifi açıklamaya pek gerek yok ama Yorkshire pudding düşündüğünüzden çok farklı. Bir kere tatlı değil. Yumurta, un, süt ya da su karışımının yağda pişirilmesiyle elde edilen bir hamur işi ve yemeklerin yanında yeniyor.
İtalya: PizzaBu biraz basit oldu, evet... Ancak özellikle Napoli'ye gidip sadece domates sosu ve peynirle yapılmış o geleneksel pizzalardan yememek olmaz.
Malezya: Nasi lemakMalezya, özellikle de başkenti Kuala Lumpur, birçok kültürün bir araya geldiği çok kozmopolit bir yer. Bu durumda Malezya'yı bu listede temsil edecek çok sayıda aday olsa da biz nasi lemak'ı seçtik. Hindistan cevizi sütünde pişmiş pirinç ve pandan yaprağından yapılan bu yemek muz yapraklarının içinde, acı biber, hamsi, yerfıstığı ve haşlanmış yumurta ile servis ediliyor. Bu yemek geçmişte kahvaltıda tüketiliyormuş.
Güney Afrika: BiltongKuru sucuğa benzeyen bu et ürünü, özellikle uzun yolculuklarda atıştırmalık olarak tüketiliyor. Devekuşu dahil çeşit çeşit etlerin tuz ve baharatlarla korunmasıyla ortaya çıkan biltong'un geçmişi, Güney Afrika yerlilerine kadar gidiyor.
ABD: HamburgerElbette ABD'nin tüm dünyayı etkisi altına alan en büyük ihracatı hamburgeri yemeden bu ülkeden dönülmez. Tadını, tarifini anlatmaya gerek yok ama kökeninin Avrupa olduğunu söylemeliyiz. İddiaya göre, bu lezzet 1800'lerde Hamburg Hattı gemileriyle Amerika'ya giden Avrupalı göçmenlerin icadıymış ve Almanca "Hamburglu" anlamına gelen ismini de buradan almış.
Bosna Hersek: CevapiEski Yugoslavya'nın tarım ve hayvancılık merkezi Bosna'nın mutfağı çok meşhur. Türkiye'de de çok sayıda Boşnak yemeği yapan yer var. Ancak tabii ki orada yemenin keyfi farklı... Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan köfte cevapi (cevapcici de deniyor) ise özellikle yenmesi gereken bir lezzet.
Japonya: RamenRamen denince günümüzde akla üzerine sıcak suyu dökünce birkaç dakikada hazır olan öğrenci yemekleri geliyor ama Japonya için bu bambaşka bir kültür. Bir ramen müzesi bile bulunan ülkede ramen'in geleneksel tarifi şöyle: Noodle'lar balık ya da et suyunda pişiriliyor, içine soya sosu ekleniyor, üzerinde dilimlenmiş et, kuru yosun ve taze soğanla servis ediliyor.
Fas: TajinTajin hem yemeğin hem de o yemeğin içinde piştiği toprak kapların adı. Baharat, zeytin, limon sebze ve tavuk ya da kuzuyla yapılan tajin yemeği kuskus eşliğinde servis ediliyor. Yemeğin kökenleri de Kuzey Afrika'nın Müslümanlar tarafından fethedildiği günlere dayanıyor.