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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
22 Ekim 2018 - 12:00,

Dünyanın dört bir yanından ülkelerle özdeşleşmiş imza yemekler

Seyahat, gidilen yerin lezzetlerinin tadına bakmadan eksik kalır. Dünyanın çeşitli yerlerinde mutlaka tadılması gereken lezzetleri derledik.

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Sık seyahat edenler bilirler, dünyanın bazı noktalarına gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken yemekler vardır. Türkiye söz konusu olduğunda bu liste epey kabarıktır tabii... Sonuçta mantıdan dönere, kebaptan baklavaya birçok lezzetten bahsediyoruz. Peki başka ülkelerin mutfaklarında mutlaka yenmesi gereken neler var? Birkaç tanesini sizin için derledik...

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Avusturya: Schnitzel

İncecik dana eti dilimleri galeta ununa bulanıp yağda kızartılıyor. Limon dilimi ve maydanozla servis ediliyor. Almanya'ya gittiğinizde de menülerde schnitzel göreceğinizi ve bu yemeğin iki ülke arasında bir tartışma kaynağı olduğunu unutmayın.

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Arjantin: Asado

Et severler için Arjantin de en az Türkiye kadar büyük bir cennet. Özellikle milli yemek statüsündeki asado için aileler ve dostlar mangalların başında toplanıyor. Tıpkı bizim ocakbaşı keyiflerimiz gibi... Asado'nun adeti, yemeye etin en ucuzundan başlayıp pahalıya doğru ilerlemek.

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Çin: Pekin ördeği

Çin mutfağı dünyanın en yaygın mutfaklarından. Dünyanın her yerinde bir Çin restoranı bulabilirsiniz ama "Bu ülkeye gidince ne yemek lazım?" diye düşünüyorsanız, Pekin ördeği diyoruz. Ördeğin eti kahverengi olana kadar maltoz şurubuna bulanıyor, derisi de şekerli sarımsaklı sosa batırılıyor. Ördek tatlı fasulye sosu, taze soğan ve Çin usulü lavaşla servis ediliyor. Kökeni 1200'lü yıllara ve Yuan Hanedanı'na dayanan Pekin ördeği, geçmişte kraliyet ailesinin yemeğiymiş.

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Fransa: Krep

Fransa'ya yapılan bir seyahat krep yemeden tamamlanmış olmaz. Tatlı ya da tuzlu olarak yiyebileceğiniz krepin 19'uncu yüzyılın başında 14 yaşındaki bir garsonun yaptığı bir hatadan doğduğu iddia ediliyor. Genç garson, Galler Prensi Edward için bir tatlı yapmaya çalışıyor. Sonuç o sırada başarısız gibi görülse de yeme içme dünyasına bir lezzet armağan ediliyor.

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İngiltere: Rozbif ve Yorkshire pudding

İngiltere denince akla gelen çok lezzet var ancak rozbif ve Yorkshire pudding ikilisi listenin başında yer alıyor. Rozbifi açıklamaya pek gerek yok ama Yorkshire pudding düşündüğünüzden çok farklı. Bir kere tatlı değil. Yumurta, un, süt ya da su karışımının yağda pişirilmesiyle elde edilen bir hamur işi ve yemeklerin yanında yeniyor.

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İtalya: Pizza

Bu biraz basit oldu, evet... Ancak özellikle Napoli'ye gidip sadece domates sosu ve peynirle yapılmış o geleneksel pizzalardan yememek olmaz.

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Malezya: Nasi lemak

Malezya, özellikle de başkenti Kuala Lumpur, birçok kültürün bir araya geldiği çok kozmopolit bir yer. Bu durumda Malezya'yı bu listede temsil edecek çok sayıda aday olsa da biz nasi lemak'ı seçtik. Hindistan cevizi sütünde pişmiş pirinç ve pandan yaprağından yapılan bu yemek muz yapraklarının içinde, acı biber, hamsi, yerfıstığı ve haşlanmış yumurta ile servis ediliyor. Bu yemek geçmişte kahvaltıda tüketiliyormuş.

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Meksika: Mole sosu

Sos deyip geçmemek lazım, içinde 100'den fazla malzeme var. Tadına baktığınızda damağınız çikolata ve baharatları seçebiliyor. Taco'dan enchilada'ya birçok yemekte kullanılan bu sosun doğum yeri kabul edilebilmek için iki eyalet, Puebla ve Oaxaca, halen savaş halinde.

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Güney Afrika: Biltong

Kuru sucuğa benzeyen bu et ürünü, özellikle uzun yolculuklarda atıştırmalık olarak tüketiliyor. Devekuşu dahil çeşit çeşit etlerin tuz ve baharatlarla korunmasıyla ortaya çıkan biltong'un geçmişi, Güney Afrika yerlilerine kadar gidiyor.

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ABD: Hamburger

Elbette ABD'nin tüm dünyayı etkisi altına alan en büyük ihracatı hamburgeri yemeden bu ülkeden dönülmez. Tadını, tarifini anlatmaya gerek yok ama kökeninin Avrupa olduğunu söylemeliyiz. İddiaya göre, bu lezzet 1800'lerde Hamburg Hattı gemileriyle Amerika'ya giden Avrupalı göçmenlerin icadıymış ve Almanca "Hamburglu" anlamına gelen ismini de buradan almış.

12/15

Bosna Hersek: Cevapi

Eski Yugoslavya'nın tarım ve hayvancılık merkezi Bosna'nın mutfağı çok meşhur. Türkiye'de de çok sayıda Boşnak yemeği yapan yer var. Ancak tabii ki orada yemenin keyfi farklı... Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan köfte cevapi (cevapcici de deniyor) ise özellikle yenmesi gereken bir lezzet.

13/15

Japonya: Ramen

Ramen denince günümüzde akla üzerine sıcak suyu dökünce birkaç dakikada hazır olan öğrenci yemekleri geliyor ama Japonya için bu bambaşka bir kültür. Bir ramen müzesi bile bulunan ülkede ramen'in geleneksel tarifi şöyle: Noodle'lar balık ya da et suyunda pişiriliyor, içine soya sosu ekleniyor, üzerinde dilimlenmiş et, kuru yosun ve taze soğanla servis ediliyor.

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Fas: Tajin

Tajin hem yemeğin hem de o yemeğin içinde piştiği toprak kapların adı. Baharat, zeytin, limon sebze ve tavuk ya da kuzuyla yapılan tajin yemeği kuskus eşliğinde servis ediliyor. Yemeğin kökenleri de Kuzey Afrika'nın Müslümanlar tarafından fethedildiği günlere dayanıyor.

15/15

Mini Türk Mutfağı - Mini Pişi

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