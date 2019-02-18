Dünyanın dört bir yanından çeşit çeşit lezzetler... Hepsinin ortak noktası ise...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hem şık görünümü hem de enfes tadı ile damaklarınızı şenlendirecek bir lezzeti getirdik karşınıza: Yufka kebabı. Meşakkatli kebap tariflerine oranla çok daha pratik olan yufka kebabını tek başına ana yemek olarak sunabilirsiniz. Peki, yufka kebabı nasıl yapılır?
Mantının en önemli unsuru hamurudur. Mantı yapılacak hamurun iyice yoğurulması ve doğru kalınlıkta açılması şarttır. Siz de evinizde mantı yapmayı düşünüyorsanız, mantı hamuruyla ilgili ipuçlarımıza mutlaka bir göz atın. İşte mükemmel bir mantı için mantı hamuru tarifi ve püf noktaları…