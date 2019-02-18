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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Sevin TURAN Fotoğraflar: Alamy
18 Şubat 2019 - 17:24,

Dünyanın dört bir yanından çeşit çeşit lezzetler... Hepsinin ortak noktası ise...

Her ülke kendine has bir biçimde yumurtayı yemeklerinde kullanıyor. İşte dünyanın dört bir yanından çeşit çeşit yumurtalı tarif...

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Yumurta dünyanın dört bir yanında tüketilen, en ucuz protein kaynaklarının başında geliyor. Uzun süre tok tutmasıyla, birçok tarife kolayca uyum sağlamasıyla, farklı pişirme teknikleriyle çok farklı lezzetler ortaya çıkarmasıyla yumurta herkesin favorilerinden.

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Yumurta bizde genellikle sabah kahvaltılarında yeniyor ama başka ülkelerde günün diğer öğünleri için de farklı yumurtalı tarifler pişirilebiliyor. Her ülke kendine has bir biçimde yumurtayı yemeklerinde kullanıyor. İşte dünyanın dört bir yanından çeşit çeşit yumurtalı tarif...

3/22Menemen – Türkiye

Menemen – Türkiye

Hafta sonu kahvaltılarının olmazsa olmazı menemenin temel malzemeleri domates, biber ve yumurta. Zevke göre soğanlı da oluyor, peynirli de. Kimileri biber eklemiyor, kimileri bir diş de sarımsak rendeliyor tavaya. Velhasıl herkesin menemen zevki başka ama menemen aşkı tartışmasız.

4/22Şakşuka – İsrail

Şakşuka – İsrail

Şakşuka, menemenin İsrailli kuzeni. Aslına bakılırsa İsrail’e de Kuzey Afrika’dan göçmüş. Menemen gibi şakşuka için de domates, biber, hatta patlıcan minik minik doğranıp tavada pişiriliyor. Üzerine de yumurta kırılıyor. Ancak menemenin aksine şakşukanın yumurtası karıştırılmıyor, tane tane kalıyor.

5/22Haçapuri – Gürcistan

Haçapuri – Gürcistan

Gürcistan’ın popüler yemeklerinden biri olan haçapuri, pidenin üzerinde yumurta pişirilmesi ile yapılıyor. Gürcü mutfağının leziz yemeklerinden biri olan haçapuri, kaşar eklenerek daha lezzetli hale getiriliyor.

6/22Nasi goreng – Endonezya

Nasi goreng – Endonezya

Endonezya sokaklarında karşılaşacağınız nasi goreng’in kelime anlamı kızarmış pirinç. Bu yemeğin içinde pirincin yanı sıra soğan, sarımsak, demirhindi, soya sosu ve kırmızı biber gibi lezzet verici malzemeler bulunuyor. Hatta daha fazla aroma için nasi goreng’e yumurta, tavuk, karides gibi proteinler de eklenebiliyor.

7/22Bittara appa – Sri Lanka

Bittara appa – Sri Lanka

Sri Lanka’nın popüler sokak lezzetlerinden olan bittara appa’yı, pirinç unu ve Hindistan cevizinden elde edilmiş kase şeklindeki kreplerin içinde servis edilen pişmiş yumurtalar olarak tarif edebiliriz.

8/22İskoç yumurtası – İngiltere

İskoç yumurtası – İngiltere

Adı İskoç yumurtası ama bu yiyecek İngiltere’nin her yerinde çok meşhur. Haşlanmış yumurtanın etrafı sucuk benzeri baharatlı bir kıymayla kaplanıyor. Ardından galeta ununa bulanan yumurtalar yağda ya da fırında pişiriliyor. İskoç yumurtası genellikle atıştırmalık olarak tüketiliyor.

9/22Avgolemono – Yunanistan

Avgolemono – Yunanistan

Avgolemono, Yunanca yumurta ve limon kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Bu çorbayı bol terbiyeli bir pirinç çorbası olarak tarif edebiliriz. İçinde didiklenmiş tavuk etleri de bulunan avgolemono çorbası özellikle kış aylarında denemeye değer.

10/22Pidan – Çin

Pidan – Çin

Yüzyıl yumurtası olarak da bilinen pidan, dünyanın başka yerlerinde buruşmuş yüzlerle karşılansa da Çin’de çok nadir bulunan ve kıymet verilen bir yiyecek. Yumurtanın tuz, limon suyu, kil, pirinç kepeği ve külden oluşan bir karışımın içinde günler hatta haftalarca bekletilmesiyle elde edilen pidan’ın kokusu da herkese göre değil.

11/22Tamagoyaki – Japonya

Tamagoyaki – Japonya

Tamagoyaki için Japon omleti desek yanlış olmaz. Ülkenin farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılan bu hafif tatlı omlet genellikle dikdörtgen şeklinde bir tavada pişirilip üst üste konulan ve rulo yapılan katmanlardan oluşuyor.

12/22Oeufs Cocotte – Fransa

Oeufs Cocotte – Fransa

Oeufs cocotte, yumurtaların içlerine biraz su konmuş minik kaselerde pişirilmesine deniyor. Yapılışı oldukça basit olan bu yumurtalar buharda piştikten sonra peynir, salam gibi malzemelerle bir araya getiriliyor.

13/22Brik – Tunus

Brik – Tunus

Brik aslında bir tür yağda kızarmış börek. Bu böreğin içine bütün bir yumurtanın yanı sıra ton balığı, maydanoz, acı biber ezmesi harissa ve soğan ekleniyor. Üzerine peynir serpilerek yenen brik, oldukça lezzetli bir yemek.

14/22Kwek Kwek (Tokneneng) – Filipinler

Kwek Kwek (Tokneneng) – Filipinler

Tokneneng diye de bilinen kwek kwek, Filipinlerin çok yaygın bir sokak lezzeti. Kwek kwek’i kısaca dışı basit bir hamurla kaplanmış ve yağda pişirilmiş bıldırcın yumurtası diye tarif etmek mümkün.

15/22Doro wat – Etiyopya

Doro wat – Etiyopya

Sebzelerin yanı sıra tavuk, kuzu ya da dana etiyle yapılan baharatlı bir yahni olan doro wat, yanında mutlaka katı haşlanmış yumurta ile servis ediliyor.

16/22Yumurta Salatası – ABD

Yumurta Salatası – ABD

ABD’lilerin sandviçlerde en fazla tercih ettikleri malzemelerden biri olan yumurta salatası için, katı haşlanmış yumurtalar doğranıp mayonez, hardal, yeşil soğan, turşu, kereviz sapı vb. diğer malzemelerle bir araya getiriliyor.

17/22Yumurtalı Köri – Hindistan

Yumurtalı Köri – Hindistan

Haşlanmış yumurtalar, domates, kavrulmuş soğan ve baharatlarla bir araya geliyor ve ortaya bu yemek çıkıyor. Yumurtalı köri genellikle ekmekle ya da pideyle yeniyor.

18/22Yumurta dolması – İtalya

Yumurta dolması – İtalya

Yumurta dolması için katı haşlanmış yumurtalar ikiye bölünüp sarıları beyazlarından ayrılıyor. Bu sarılar hardal ve mayonez gibi soslarla karıştırılıp püre haline getiriliyor ve yeniden yumurtaların içine dolduruluyor. Yumurta dolması ordövr olarak servis ediliyor.

19/22Holstein Usulü Schnitzel – Almanya

Holstein Usulü Schnitzel – Almanya

Berlin’de bir restoranda icat edilen bu farklı schnitzel tarifi için dışı galeta unuyla kaplanıp kızartılmış etin üzerine bir yağda yumurta, kapari tanecikleri ve ançüez ekleniyor.

20/22Baghali Ghatogh – İran

Baghali Ghatogh – İran

İran mutfağının sevilen yemeklerinden baghali ghatogh fasulye dereotu, sarımsak ve zerdeçalla pişiriliyor, ardından üzerine yumurta kırılıyor.

21/22Gyeran Ppang – Güney Kore

Gyeran Ppang – Güney Kore

Kelime anlamı yumurtalı ekmek olan gyeran ppang, çok sevilen bir sokak lezzeti. Hem tatlı hem de tuzlu olan gyeran ppang için yumurtalar hamurun içinde pişiriliyor.

22/22Huevos rancheros – Meksika

Huevos rancheros – Meksika

Türkçesi çiftlik yumurtaları anlamına gelen huevos rancheros genellikle kahvaltıda yeniyor. Mısır unundan elde edilen tortilla’ların üzerine yağda yumurta, salsa sosu, fasulye ve avokado ekleniyor.

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