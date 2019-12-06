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Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
06 Aralık 2019 - 15:54,

Dünyada keşfedilmesi gerekenler arasına Türkiye'den bir tek o girdi

Sizin için suşisi en güzel mekanları listeledik. Özellikle deniz mahsulü sevenlerin bayılacağı çeşitleriyle suşiyi bir de buralarda deneyin…

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Genel olarak Japon mutfağında pirinç sirkesi ile hazırlanmış pilav yemeklerine suşi adı veriliyor. Çok farklı malzemelerle ve farklı sarım teknikleriyle yapılabilen suşi, son yıllarda ülkemizde de en favori lezzetler arasında yer alıyor. Sizin için suşisi en güzel mekanları listeledik. Özellikle deniz mahsulü sevenlerin bayılacağı çeşitleriyle suşiyi bir de buralarda deneyin…

2Sunset Grill & Bar

Sunset Grill & Bar

Menüsünde geniş bir suşi seçkisi bulunan bir diğer mekan da Sunset Grill & Bar. Tavsiyemiz paylaşımlık tabaklar, özellikle de somon ve deniz levreği saşimi.

3PF Changs

PF Changs

Batı Ataşehir’de bulunan PF Changs, yıllardır Asya mutfağı denince akla ilk gelen adreslerden. Çin yemeği konusunda da oldukça uzman olan PF Changs’in suşi menüsünde acılı ve vejetaryen seçenekler de bulunuyor.

4Miyabi Sushi & Japanese Grill Bar

Miyabi Sushi & Japanese Grill Bar

Akatlar’da bulunan Miyabi, tamamen Japon lezzetlerine adanmış bir mekan. Magura tataki ve beauty roll’u mutlaka denenmeli. Öğle yemeklerinde servis ettikleri bento menüler de çok pratik.

5Zuma

Zuma

İstinye Park'ta bulunan Zuma, kendisini “çağdaş Japon izakaya” olarak tanıtıyor. Üç ayrı mutfaktan çıkan yemekleri arasında özellikle daikoku menüsü çok seviliyor.

6Yada Sushi

Yada Sushi

İstinye’de hizmet veren Yada Suşi’nin menüsü çok zengin. Nefis suşilerinin yanı sıra et yemekleri ve salataları da çok keyifli. Wasabili çikolatalı pastasını da farklı bir lezzet için deneyebilirsiniz.

7Aqua Restaurant – Four Seasons Hotel Bosphorus

Aqua Restaurant – Four Seasons Hotel Bosphorus

Menüsünün tamamı deniz ürünlerinden oluşan Aqua Restaurant’ın balıkları ve diğer yemekleri de çok lezzetli ancak suşisi de mutlaka tadılmalı. Ancak aklınızda olsun pazar günleri suşi servisi yapmıyorlar.

8İoki Sushi Bar & Japanese Restaurant

İoki Sushi Bar & Japanese Restaurant

Kandilli, İstinye ve Etiler’de şubeleri bulunan İoki, deniz ürünlerinde sadece Japon mutfağının değil shrimp taco, ceviche gibi ürünleriyle Latin Amerika mutfağının da örneklerini sergiliyor.

9360

360

İstanbul’un manzarasıyla meşhur adreslerinden biri olan 360’ın menüsünün önemli bir kısmını suşi seçenekleri oluşturuyor. 15 parçalık “Super Mix” adlı set menüde her zevk için bir şeyler var.

10Vogue

Vogue

Akaretler’de bulunan Vogue, bir fine dining restoranı ama menüsünde çok geniş bir suşi seçkisi mevcut. Özellikle yağlı ton balığı karnından elde edilen saşimisi çok ünlü.

11Banyan

Banyan

Ortaköy’de bulunan Banyan’da farklı Asya mutfaklarından örnekler bulunuyor. Ancak suşi seçenekleri de yabana atılmamalı. Kıvırcık saçlı çıtır kalamar roll, tırtıl roll gibi esprili isimleri olan bu yemekleri denemeniz şart.

12Ororo Sushi Bar

Ororo Sushi Bar

Anadolu Yakası’ndaki bir diğer lezzetli suşi mekanı da Ororo. Klasik suşi lezzetlerinin tamamını bulabileceğiniz Ororo’da, suşi sevmeyenler için de ramen’lar, noodle’lar ve wok yemekleri mevcut.

13Wagamama

Wagamama

Kanyon'da yer alan Wagamama, 20 yıla yakın süredir kalitesi ile Asya restoranı olarak hizmet veriyor. Açık mutfak usulü çalışan restoranda dilerseniz şefleri yemek yaparken izleyebilirsiniz.

14Dardenia Fish & Sushi

Dardenia Fish & Sushi

Dardenia balık üzerine uzmanlaşmış bir fast food restoran zinciri ancak menüsünde suşi de yer alıyor. Sıcak ve soğuk seçeneklerin yanında poke bowl’ları da mutlaka tadılmalı.

15Sushi Lab

Sushi Lab

Akaretler’de yer alan Sushi Lab, ürünlerini bir laboratuvar hassasiyetiyle hazırlıyor. Klasikler ve spesiyalleri bir arada bulunduran dev suşi setleri seçmekte zorlananların yardımına koşuyor.

16Brasserie Noir

Brasserie Noir

Suadiye’de bulunan Brasserie Noir’ın menüsünün önemli bir kısmı suşilere ayrılmış durumda. Acılı domates sosuyla servis edilen edamame’siyle başlayıp klasik suşilerle devam edebilirsiniz.

17Konoha

Konoha

Konoha’da suşinin yanı sıra Çin ve Tayland mutfaklarından çeşitler bulunuyor. Bir kısmı geleneksel, bir kısmı da modern çeşitlerden oluşan suşi seçkisini beğeneceğinizden eminiz. Konoha’nın Maslak ve Acıbadem’de şubeleri var.

18Kiss the Frog

Kiss the Frog

Kiss the Frog Rumelihisarı’nda bulunan çok keyifli bir brasserie… Menüsünde çeşit çeşit yemek olan Kiss the Frog’un suşileri oldukça lezzetli. Ortaya birkaç çeşidi birden söyleyip paylaşmanızı tavsiye ederiz.

19SushiCo

SushiCo

Asya’nın fast food'u olarak da bilinen SushiCo’nun sadece İstanbul’da 20’den fazla şubesi bulunuyor. Diğer Asya mutfaklarını da servis eden SushiCo’nun set menüleri özellikle tavsiyemiz.

20Chinese & Sushi Express

Chinese & Sushi Express

Moda’da bulunan Chinese & Sushi Express’in adı her şeyi anlatıyor aslında. 6 parçadan 21 parçaya kadar değişen set menü seçenekleri de sizi seçmek zorunda bırakmıyor.

21Far East

Far East

İstinye’nin bir diğer suşicisi de Far East. 57 parçalık suşi seti her şeyden biraz biraz yemek isteyenler için. Üstelik Far East de sadece suşiyle yetinmeyip Çin yemeklerini de menüsüne katmış adreslerden.

22Cafe Bunka Sushi & Japanese Restaurant

Cafe Bunka Sushi & Japanese Restaurant

Japon mutfağını gerçek bir Japon evine benzeyen bir ortamda tatmak isterseniz, Bunka sizin için doğru adres. Bunka’nın menüsünde ayrıca Japon mutfağından sıcak yemekler de yer alıyor.

23Kaen Sushi

Kaen Sushi

Koşuyolu’nda bulunan Kaen Sushi’nin her şeyi oldukça lezzetli. Mekanın adında suşi geçmesi sizi şaşırtmasın, Kaen’de erişteler, udon’lar, tavuk etli ve dana etli sıcak yemekler de servis ediliyor.

24Hai Sushi

Hai Sushi

Kalamış’ta bulunan Hai Sushi, keyifli bir Japon restoranı. Özellikle set menüleri herkesi mutlu edecek cinsten. Hai’nin menüsünde suşinin yanı sıra gyoza, miso shiru gibi farklı lezzetler de bulunuyor.

25Yak’o Sushi & Noodle

Yak’o Sushi & Noodle

Maslak’ta bulunan Yak’o’da o kadar çok çeşit var ki seçmekte zorlanabilirsiniz. Sadece suşi değil mono’lar, donburi’ler, katsu ve furai’ler bulabilirsiniz. Ayrıca Çin mutfağından etli ve sebzeli yemekleri de çok seveceksiniz.

26Oishii Wok & Sushi

Oishii Wok & Sushi

Kavacık’ta bulunan Oishii’yi suşileri için tercih ederseniz yanılmazsınız. Tamago, tako, unagi gibi özel malzemeli suşilerin yanında noodle menüleri de hızlı çözüm arayanların tercihi olabilir.

27Fenix

Fenix

Fenix’in menüsünde bir sayfa sadece suşilere ayrılmış. Deniz ürünleriyle yapılan klasik suşilerin yanında etle yapılan beef roll, kaz ciğeriyle yapılan unagi foie gras roll gibi seçenekleri de mevcut.

28Naomi

Naomi

Naomi de Nişantaşı’nda bulunan enfes bir suşici. Özellikle roll’larını çok beğeneceğinizi düşünüyoruz. Ayrıca pilavları ve erişteleri de oldukça lezzetli. Bebek’te de bir Naomi şubesi var.

29İnari Omakase Japanese Restaurant

İnari Omakase Japanese Restaurant

Kuruçeşme’de bulunan İnari’nin menüsü gerçekten çok geniş. Dorama roll, ika kurai roll gibi mekanın imzası olan maki çeşitleriyle farklı tatlar deneyebilirsiniz.İnari'nin The Worlds 50 Best Restaurants seçkisinin "keşfedilmesi gerekenler" listesinde yer aldığını da not edelim.

30Udonya Japanese Restaurant - Point Hotel

Udonya Japanese Restaurant - Point Hotel

Taksim Point Hotel’de bulunan Udonya’da Japon tarzı pizzadan, ızgaralara ve kızartmalara, salatalardan noodle’lara birçok yemek var. Ama özellikle öğle yemeği saatlerinde servis ettikleri set menüler çok pratik ve çeşitli.

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