Dünyada keşfedilmesi gerekenler arasına Türkiye'den bir tek o girdi

Genel olarak Japon mutfağında pirinç sirkesi ile hazırlanmış pilav yemeklerine suşi adı veriliyor. Çok farklı malzemelerle ve farklı sarım teknikleriyle yapılabilen suşi, son yıllarda ülkemizde de en favori lezzetler arasında yer alıyor. Sizin için suşisi en güzel mekanları listeledik. Özellikle deniz mahsulü sevenlerin bayılacağı çeşitleriyle suşiyi bir de buralarda deneyin…