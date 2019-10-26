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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
26 Ekim 2019 - 11:00,

Dünyada 26'ncı seçilmişti! Burada yiyen bir daha vazgeçemiyor

Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzeti tepsi kebabının sırrını işin ustası açıkladı...

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UNESCO tarafından 2017 yılında dünyanın 26’ncı gastronomi şehri seçilen Hatay’da yörenin en meşhur yemeği tepsi kebabı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Hatay’a ait 600 yemek çeşidinden biri olan tepsi kebabı, hem lezzeti hem de görüntüsüyle tadanlardan tam puan alıyor.

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Yüzyıllardır Hatay’da yapılan tepsi kebabı kasaptaki işlemlerin ardından taş fırında odun ateşinde pişirilerek sıcak ekmekle sunuma hazır hale getiriliyor.

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Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde uzun yıllardır kasaplık yapan Haydar Öter, tepsi kebabının Hatay halkının olduğu kadar yerli ve yabancı turistlerin de ilk tercihi olduğunu söyledi.

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Tepsi kebabının koyun ve dana etinin karışımı ile yapıldığını ifade eden Öter, şunları söyledi:

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"Tepsi kebabı etiyle meşhur. Yüzde 70’i koyunun kaburga etinden yüzde 30’u ise dananın kaburga etinden yapılıyor. Tepsi kebabı için kullanacağımız ete sarımsak, çeşitli baharatlar, isteğe göre tatlı veya acı biber kullanıyoruz."

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Tepsi kebabının birçok pişirim tekniği olduğuna da dikkat çeken Öter, tepsi kebabının tadını iyi alması için en uygun pişirme tekniğinin odun ateşi olduğuna dikkat çekti.

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Hatay’ın tepsi kebabı konusunda en meşhur yer olduğunu anlatan Öter, "Birçok yerde tepsi kebabı yapılabilir ama hiçbir yer Hatay gibi olamaz bu iş için önce dürüstlük lazım sonra da bu işe aşık olmak lazım bu işi sevmedikten sonra boş. Biz işimizi severek, saygı duyarak yapıyoruz" diye konuştu.

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