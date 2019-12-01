Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’de ilham yolculuğuna çıktılar! Gaziantep lezzetlerine hayran kaldılar
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 5’inci Gastromasa Konferansı kapsamında Türkiye’de ilham yolculuğuna çıkan dünyaca ünlü 20 şefi ağırladı. Şefler, Gazi şehrin, yemeğine, sanatına, kültürüne ve tarihine hayran kaldı.
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Türkiye’de UNESCO gastronomi ağına kabul edilmiş ilk kent olan Gaziantep, Dünya’da gastronomi alanında söz sahibi şefleri konuk etti. Gaziantep’i gezen şefler, baklava yapılışını inceledi, yöresel yemekler ve ürünler hakkında bilgi aldı.
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Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret eden yıldız şefler, Bakırcılar Çarşısı’nda tık tık tık çekiç sesleriyle bakırlara yapılan işlemleri yakından gördü. Antep’e özgü baharatları tadan şefler, Gaziantep’in birbirine perçinlenmiş, tarihi, kültürü, sanatı ve yöresel lezzetlere ilgi gösterdi.
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Organize edilen yemek programında ünlü şeflerle bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep’in 5 antik kentiyle birlikte, sanayisiyle, tarımıyla ve artık gastronomisiyle bir turizm ve üretim şehri olduğunu dile getirdi. Karadağ, “Bu az zamanda gördükleriniz bile ciddi anlamda tarihsel bir yaşanmışlığın en büyük şahidi. Çok değişik uygarlıklar burada yaşamış. Türkiye’de bilinen Gastronomi mutfağını tanıtmak için gayret gösteriyoruz, Gastroantep Fest ile bunu dünyaya tanıtıyoruz.
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Mutfağın siz ustalarına bunu anlatmak kolay değil. Ancak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep Mutfağı’nın özünü güçlendirmeye, halkının buna sahip çıkmasına ve sürdürülebilirliği için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda da yerel ürünleri desteklemek adına çiftçilerimizi destekliyoruz. Endemik ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması anlamında ciddi çalışmalar var. Dünya’da ses getiren bir eserimiz var. Ödül alan “Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” kitabını sizlere hediye ediyoruz” dedi.
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DÜNYADA 4. BÜYÜK KONFERANS
Gastromasa organizatörü Sözen Yayıncılık ve Organizasyon sahibi Gökmen Sözen ise, Dünya’nın 6 kıtasından gastronomi alanında Dünyaca ünlü profesyonel uzman şefler ve yazarların geldiğini belirterek, şunları bildirdi:
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“Gelenler Dünya’ca ünlü restoranların sahibi. Gastronomi alanında Gastromasa Konferansı, Dünya’da 4’üncü büyük konferanstır, bu yıl beşinci yılı olacak. Buradan önce Adana’ya gittik daha sonrasında Antep’e geldik. Her yıl geliyoruz buraya, gastronomisi çok kuvvetli. Amacımız; gastronomi turizmini tetiklemek, ürünlerimizi tanıtmak, ihracat yapmaktır. Turizm gastronomisi sayesinde ülkemizi sadece İstanbul değil, tüm coğrafyamıza insanları çekip geleneksel, sokak yemeklerimizi, şeflerimizi, yerel gıda ürünlerimizin tanıtımını sağlamak.
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Dünya şeflerini Avrupa’da başka yerlerde görüyorlardı ama bu işin en önemli yerine getirdik. Şefler, baklavanın bütün aşamalarını öğrendi, baharatı, Gaziantep’in geleneksel yemeklerini tattı. Ülkelerine giderken de akıllarında hafızalarında yemeklerimiz ve gıdalarımız kalacak. Dünya’ca ünlü şeflerin mutfağında artık Gaziantep ürünleri girmeye başladı. Sumak ve biber alan aşçılar var. İspanya’nın en ünlü restoranlarından birinde Gaziantep Bakır’ı bulunuyor. Bunları adapte etmeye çalışıyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor. Konuklarımız, Zeugma, Hamam Müzesini gezdi, Bakırcılar Çarşısı’nda işlenen tekniği gördü.