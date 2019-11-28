Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyaca ünlü ödüllü şefler tattı! En çok o lezzet beğenildi
İstanbul'da 30 Kasım tarihinde düzenlenecek 'Uluslararası Gastromasa Konferansı' kapsamında 18 değişik ülkeden Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü şefler, Adana ziyaretinde şırdan dolmasına yoğun ilgi gösterdi.
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Bu yıl 30 Kasım’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 5’incisi düzenlenecek olan ve gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği 'Gastromasa Konferansı' için 18 farklı ülkeden gelen dünyaca ünlü şefler ve haber yapmak için gelen gazeteciler, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri olarak kenti ziyaret etti.
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Dün akşam kent ziyaretlerine başlayan kalabalık gruba karides, mavi yengeç, lagos balığı, meze ve deniz ürünleri tattırıldı.
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Bugün sabah ise kentin turistik yerlerini gezen grup, öğle yemeği için bir restoranda buluştu.
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Ünlü şeflere yemekte Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve kent protokolü ile Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu da eşlik etti.
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Yemek öncesinde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın dünyada tanınması gerektiği kadar Türkiye’de tanınmadığını dile getirerek,
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“Seyhan Belediye Başkanı olduğumdan bu yana kentin tarihini, kültürünü, geçmişini ve yemeklerini tanıtmakla ilgili öncesinde olmadığı kadar çaba gösterdim, işler yaptım.
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Tayyar Zaimoğlu ve Valimiz Mahmut Demirtaş’ın da katkıları büyük. Hepinizin huzurunda Valimiz Mahmut Demirtaş’a teşekkür etmek istiyorum ki kendisi kentte Lezzet Festivali’ni başlattı. Fikir ve önderlik onun eseri.
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Bu festival sayesinde Adana daha iyi tanıtılmaya başlandı” diye konuştu.
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TABAKLARI EKMEKLE SIYIRDILAR
Konuşmaların ardından dünyaca ünlü şef ve gazetecilere yüksük çorbası ikram edildi.
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Açık büfede ise kentin yöresel yemekleri olan kuru dolmalar, şırdan, mumbar, biber salçası, nar ekşisi, bal, tandır, içli köfte, sıkma, börek, gözleme gibi lezzetler şeflerin beğenisine sunuldu. Şırdan dolmasıyla ilk kez tanışan çok sayıda şef, yöresel lezzete yoğun ilgi gösterdi.
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Bazı lezzetlerin tadına doyamayan şeflerin tabaklarını ekmekle sıyırması dikkat çekti. Şeflerin akşam saatlerinde de Adana kebabı atölyesine katılacağı bildirildi.
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ŞEFLERİN ÇOĞU MICHELIN YILDIZLI
Gastromasa etkinliği öncesi kente gelen birçoğu Michelin yıldızlı şeflerden oluşan isimler arasında dünyanın en ünlü çikolata şeflerinden Pierre Marcolini, yeni nesil Latin Amerika şefleri içinde bir itici güç olan Virgilio Martínez, Peru mutfağını dünya haritasına yerleştiren isim olarak bilinen Gaston Acurio, 'Duyuların ustası' olarak bilinen Danimarka’nın önemli restoranlarından olan ve iki Michelin yıldızlı AOC’nin şefi Søren Selin, dünyanın en iyi pasta şefi unvanına sahip şefi Albert Adria, dünyanın en önemli mutfak otoriteleri tarafından Barselona’da açtığı Dos Palillos için Asya dışındaki en önemli Asya Mutfağı’nın şefi Albert Raurich, Avrupa’nın en genç 3 Michelin yıldızı sahipli şefi Andreas Caminada, Andoni Luis Aduriz, Gert de Mangeleer, Elena Arzak, Gaston Acurio, German Martitegui, Cristina Bowerman, Alexandre Couillon gibi konusunda uzman 20 ünlü şefin yanı sıra ayrıca Singapurlu pasta şefi Janice Wong, Moskovalı ikizler Ivan – Sergey Berezutskiy, Bask ürünleri ile Arjantin mutfağı sunan San Sebastian’daki Amelia restoranının şefi Paulo Airado, sanatsal İspanyol mutfağının en prestijli şefleri arasında sayılan Paco Roncero, 2 Michelin yıldızlı ve Fransız restoran değerlendirme rehberi Gault Millau’da 20 üzerinden 19 puan alan şef Alexandre Couillon’ın da yer alıyor.