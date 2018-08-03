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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Lezizz Anlar>Dünya Karpuz Günü'ne özel enfes tarifler
Lezizz Anlar

Dünya Karpuz Günü'ne özel enfes tarifler

Yaz aylarında karpuz olsun yeter, başka bir şey istemiyor canımız. Hele ki hava bugünlerde olduğu gibi boğucu sıcaksa... 3 Ağustos Dünya Karpuz Günü'nde size özel karpuzlu tarifler hazırladık. İşte hem açlığınızı, hem susuzluğunuzu, hem de tatlı ihtiyacınızı gideren lezzetler...

Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Karpuz-peynir ikilisine bambaşka bir yaklaşım: Karpuz pizza. Nanenin ferahlatıcı etkisi ve yaban mersininin antioksidan özelliği de bu tarifin gücünü artırıyor.

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Domatesle yapılan gazpacho tarifleri malum. Peki ya karpuz gazpacho'yu hiç denediniz mi? Karpuzun bol sulu yapısı ve enfes lezzetini domates ve biberle buluşturan bu çorbayı karpuz kabuğunun içinde servis ederek efsane bir sunum elde etmeniz de mümkün.

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Yaz aylarında masaya kocaman bir tabak içinde dilim dilim karpuzlar gelince hepimizin yüzü gülüyor değil mi? Peki bu karpuzları bardak bardak içmeye ne dersiniz? İşte nefis bir karpuzlu limonata tarifi...

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Yağsız protein deposu tavuk ile karpuzu bir araya getiren bu salata tarifi, lezzetten ödün vermeden sağlıklı beslenmek isteyenleri çok mutlu edecek. Dahası karpuzlu besleyici salatayı birkaç dakika içinde şipşak hazırlayabilirsiniz.

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Karpuzun içini yiyip kabuğunu çöpe mi atacağız? Tabii ki hayır! İşte karpuz kabuklarıyla yapabileceğiniz, kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek ekonomik bir reçel tarifi...

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Diyet yapanları da unutmuyoruz. Bu karpuzlu frozen'ın kalorisi o kadar düşük, buna karşın lezzeti o kadar yerinde ki içen herkes çok beğenecek.

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Limon ve karpuzla yapacağınız bu dondurmayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Bol bol yapın, buzlukta saklayın, çocukların canı dondurma çektiğinde gönül rahatlığıyla yedirin.

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Günün her saatinde yiyebileceğiniz bir salatamız var. İçindeki semizotu, peynir ve karpuzla da ihtiyacınız olan tüm besin gruplarını bir arada bulunduruyor. Peynirli semizotlu yaz salatasını herkes çok sevecek.

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Yaz aylarında canı yemek yapmak istemeyenlerin kurtarıcısıdır karpuz-peynir-ekmek üçlüsü. Peki bu muhteşem üçlüyü daha şık bir sunumla misafirlerinize ikram etmeye ne dersiniz? Karşınızda karpuzlu kanepeler...

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Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Aile, Doğan Burda
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Bir pasta düşünün, içinde kek yerinde karpuz var. Kulağa muhteşem geliyor değil mi? Eğer cevabınız evetse bu tarifi çok beğeneceğinizi garanti edebiliriz.

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