Dünya Diyabet Günü'ne özel şekersiz tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hepimizin vazgeçilmezi olan bembeyaz, ağızda tane tane dağılan pirinç pilavını yapamıyor musunuz? Yaptığınız pilavlar ya çok kuru ya da çok mu lapa oluyor? Annenizin pilavının kıvamını bir türlü tutturamıyor musunuz? Hiç üzülmeyin şimdi öğreneceğiniz püf noktalarıyla pilavınız, sofranızın vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek. Pilavınızdan bir tabak yiyen ikinci tabağını almadan duramayacak. İşte pilavın püf noktaları…
Siz de evine birkaç misafir geldiğinde eli ayağı birbirine dolaşanlardansanız, restoranlarda sabahtan akşama süren o trafikle nasıl başa çıkabildiklerini merak ediyor olabilirsiniz. Üstelik de her zaman aynı lezzeti tutturmayı başarıyorlar. Bunun yolu elbette mutfakta çalışmak dışında öğrenemeyeceğiniz bazı kısa yolları kullanmaktan geçiyor.