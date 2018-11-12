Dünya Diyabet Günü'ne özel şekersiz tarifler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Anlar
12 Kasım 2018 - 16:23,

Dünya Diyabet Günü'ne özel şekersiz tarifler

Diyabet ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen kronik bir hastalık. 1921 yılında insülini bularak diyabet hastalarının tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in doğum yıldönümü anısına, her yıl 14 Kasım'da dünyada ve Türkiye'de diyabet günü etkinlikleri düzenleniyor. Biz de bugüne özel şekersiz tariflerden oluşan bir liste hazırladık.

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Özellikle diyabet sorunu olanlar bu reçeli gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Çünkü içeriğinde işlenmiş şeker yok, bunun yerine doğal elma suyu ve pekmez var. O kadar lezzetli oluyor ki şeker tüketmesinde sakınca olmayanlar bile bu reçele bayılacak.

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2/10

Elma özellikle kış aylarının en sevilen meyvelerinden. Üstelik tam bir sağlık deposu. Elmayı, her evde bulunan birkaç basit malzemeyle bir araya getirerek nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, hazırlanma süresi çok kısa olan bu tatlı içinde ilave şeker barındırmadığı için sağlıklı bir atıştırmalık arayanları da mutlu edecek.

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Marketlerde satılan hazır meyve sularıyla ilgili haberler yayıldıkça hepimiz içtiklerimize şüpheyle bakıyoruz. Üstelik bu hazır meyve sularının içindeki yüksek şeker oranı da özellikle çocukların tüketimi için kesinlikle tavsiye edilmiyor. Bu durumda yapılacak en iyi şey meyve suyunuzu evde yapmanız. İsterseniz çok çok yapıp uzun süre saklayabilirsiniz de...

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Karatay diyeti yapmanız ya da şeker tüketmiyor olmanız enfes tatlılar yemenize engel değil. Üstelik yapılışı da çok kolay. Tek yapmanız gereken yumuşattığınız hurmaların içlerini cevizle doldurmak. Emin olun bayılacaksınız!

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"Şekersiz bir tatlı yapsak, hafif hafif yesek ne güzel olur" diyorsanız doğru tariftesiniz. Biz de sizle aynı şeyi düşünüyoruz ve bu tarifte irmik helvamızı pekmezle yapıyor, afiyetle yiyoruz. Üstelik bol sütlü olduğu için çok da besleyici bir tatlı.

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Avokado sağlıklı beslenenlerin olmazsa olmaz meyvelerinin başında geliyor. Tam bir sağlıklı yağ deposu olan bu meyve biraz kakao ve bal desteğiyle enfes bir çikolatalı pudinge dönüşüyor. Denemek istemez misiniz?

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7/10

Yapımı hem kolay hem de lezzetli olan bu pasta tarifine bayılacaksınız! Üstelik içinde 1 gram şeker olmadığına da inanamayacaksınız çünkü bütün tadını kayısı ve üzümden alıyor. Tarçın aromasıyla da lezzeti tamamlanan bu pastayı gönül rahatlığıyla çocuklarınıza da yedirebilirsiniz.

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8/10

Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı ihtiyacını gidermek için çok sık başvurduğu bir meyve. İçeriğindeki demir sayesinde çok da faydalı. Siz de şekersiz yaşayanlardansanız bu hurmalı cevizli trüfü çok beğeneceksiniz.

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9/10

Kahvaltılarda çoluk çocuk herkesin çok sevdiği bir şey söyleyin desek aklınıza ilk gelen şey çikolatalı fındık kreması olur, değil mi? Peki bu vazgeçilmez lezzeti evde ve üstelik şekersiz yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlıyoruz...

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10/10

Yulaf tahıllar arasında lif ve mineral oranı en yüksek olanlardan biri. Üstelik glisemik indeksi de oldukça düşük. Bu mucize besinle yapabileceğiniz şekersiz kurabiyeleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. O halde gelsin şekersiz yulaflı kurabiye tarifi...

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Fotoğraflar: Alamy /

Batonette

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