Dört aşamada hazırlanıyor! Lezzetiyle de büyük ilgi görüyor

Iğdır’da çok yaygın olarak pişirilen ve zevkle tüketilen Bozbaş yemeği, kuzu inciği, nohut ve kuyruk yağıyla pişirilerek zevkle tüketiliyor.Yemeği ilginç kılan pişirme yöntemi, servis şeklide ilgi görüyor. Kente gelen ve Bozbaş yemeğini tadan ziyaretçiler, bu lezzeti gittikleri her yerde anlatarak yemeğin tanınmasına da katkı sunuyorlar.