Dolması, sütlacı derken şimdi de tarhanasını yaptı

Evinde kendi imkanlarıyla Bodrum mandalinasından çeşitli tatlar elde eden Fadime Aslan, mandalina reçeli, mandalina ekşisi, mandalina marmeladı, mandalina kabuğu salamurası, mandalina dolması, mandalina peyniri, mandalina sütlacı gibi lezzetlerin ardından bu kez de mandalinadan tarhana yaptı.