Doğru bir hareket yaptığınızı zannediyorsunuz ama...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Fransız asıllı beyaz bir yemek sosu olan beşamel sos, Türk mutfağında da sıklıkla kullanılıyor. Özellikle lazanya ve makarna gibi hamur işlerinde kullanılan beşamel sos, başka sosların ekleneceği zaman ilk basamak olarak sürülmektedir. Peki, beşamel sos hangi malzemelerle, nasıl yapılıyor?
Patlıcan, soğan, sarımsak… Özellikle kebaplara eklenen bu tür sebzeler, kebap yapılmadan önce terletme işleminden geçiriliyor. Peki terletme ne demek? Patlıcan terletme nasıl yapılır…
Bir yıl önce oğlu Hamza Arda'yı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal mesaj...
Annesini göğüs ve yumurtalık kanseri yüzünden genç yaşta kaybeden Angelina Jolie "çocuklarım büyürken yanlarında olma şansını değerlendirmek istedim" diye konuştu.
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