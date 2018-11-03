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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur Ulu, Bursa (AA)
03 Kasım 2018 - 12:27,

Doğdukları yer aynı, lezzetleri farklı: Dönerin kardeşi pideli köfte

Ünlü Bursa kebabının da ortaya çıktığı 600 yıllık Tarihi Kayhan Çarşısı'nda, yaklaşık yarım asır önce dönere alternatif olarak yapılmaya başlanan pideli köfte, damakları tatlandırıyor. Sıcak pide üzerine döner yerine köfteler yerleştirilen, domates sosu ve keçi tereyağı ile servis edilen, isteğe göre sunumuna yoğurt, domates ve biber eklenen pideli köfte, yoğun ilgi görüyor.

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Ünlü Bursa kebabının da ortaya çıktığı 600 yıllık Tarihi Kayhan Çarşısı'nda dönere alternatif olarak ortaya çıkan pideli köfte, yaklaşık yarım asırdır damakları şenlendiriyor.

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Tarihi çarşıda Bursa kebabının yapıldığı ilk dükkanda uzun yıllar çalışan Hacı Hüsamettin Sünneli'nin, aynı çarşıda 1970 yılında açtığı kendi dükkanında, sıcak pide üzerine döner yerine köfteleri yerleştirip, domates sosu ve keçi tereyağı ile servis ettiği, isteğe göre sunumuna yoğurt, domates ve biber eklediği pideli köfte, yoğun ilgi görüyor.

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Hacı Hüsamettin Sünneli'nin yaptığı pideli köfte, zamanla kentte yaygınlaşırken, oğlu Mahir Sünneli de vefatının ardından babasının miras bıraktığı lezzeti müşterilerine sunmaya devam ediyor.

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Mahir Sünneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının eskiden meşhur Bursa Kebabı firmasının iş yerinde uzun yıllar çalıştığını söyledi.

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Pideli köftenin bugünkü sunumunun mucidinin, babası olduğunu belirten Sünneli, "Babam, 'Ben döner yerine köfte koyup insanlara sunmak istiyorum' dedi. 1970'den beri de Bursa'da pideli köfteyi bu sunumuyla tanıtan babamdır. Güzel bir görüntü, güzel bir tat, lezzet olduğunu düşünüyorum. Her gün neredeyse pideli köfte yiyorum. 48 yıldan beri de bıkmadım. Çünkü içinde kullanılan ürün kaliteli olduğu sürece bu gittiği yere kadar gider ve insanlar tarafından da sevilir" diye konuştu.

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Sünneli, pideli köftenin, dünyaca ünlü Bursa kebabı gibi Tarihi Kayhan Çarşısı'nda doğduğunu hatırlatarak, "Pideli köfte de Bursa kebabına bir alternatif yiyecek olarak meydana gelmiş. Biz de Bursa'da bu işi yapan bir temsilci olarak elimizden geldiği kadar Bursalılara, Bursa dışından gelen dostlara pideli köfteyi tanıtmaya, sevdirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Pideli köftenin yapılışına da değinen Sünneli, şunları aktardı:

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"Pideli köftenin 'tırnaklı pide' diye tabir ettiğimiz bir pidesi var. İlk önce o pideyi fırından sıcak sıcak alıp, kuşbaşı kıyıp tabaklara koyuyoruz. Daha sonraki aşamalarda onar gram ağırlığında köfteler hazırlayıp, ızgarada pişirip pidenin üzerine koyuyoruz. Üçüncü aşamada ocakta kaynatılmış, ekşiliği alınmış domates sosu üzerine servis ediliyor. Sostan sonra arzuya göre yoğurt, domates, biber, kıyılmış soğan piyazı konulabiliyor. Finalde de sıcak, mis gibi keçi tereyağı üzerine servis edilip müşterilere sunuluyor."

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Sünneli, pideli köfte ile Bursa kebabı arasında yarı yarıya fiyat farkı olduğuna işaret ederek, "Bizde 4 kişi 100 liraya karnını doyurur. Ama başka, çok kaliteli ürünler yemeye gittiklerinde bu 500 liraya kadar çıkar" şeklinde konuştu.

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Mahir Sünneli, 30'a yakın iş yerinin bulunduğu çarşıda, hafta içi 2 bin kişiye hizmet verdiklerini, bu sayının hafta sonları hava güzel olduğunda 3 binlere kadar çıktığını belirterek, "Ramazan aylarında her akşam iftar saatinde 4-5 bin kişi doyuruyoruz. Biz burada dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir havayı yaşıyoruz" dedi.

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