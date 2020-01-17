Doğal ürün arayan bu sokağa koşuyor

Her hafta düzenli olarak sokağı ziyaret ettiğini ifade eden emekli bankacı Nawal Karaer ise "Ben bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Kuşadası’na yerleştim. Şimdilik aradığım her ürünü burada bulamıyorum. Yine de böyle bir hizmetin belediye tarafından vatandaşlara sunulması çok güzel" dedi.