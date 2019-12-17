Doğal ortamda yetişip, sofralara lezzet katıyor

"TESCİLLİ EFLANİ HİNDİ BANDIRMASI" Eflani hindisinin lezzetinin beslenme usulü, bölgenin havası ve hayvanın yediği gıdalardan kaynaklandığına dikkati çeken Ertuğrul, şöyle devam etti: "Bir de 'Eflani Hindi Bandırması' adıyla tescilli bir yemeğimiz var. Bu da bizim ayrı bir değerimiz. Hindiyi tek başına değil de bandırmayla değerlendirmek daha iyi bir fikir. Tek eksiğimiz; hindi bandırmasını profesyonelce ama geleneklere uygun şekilde hazırlayıp ikram edecek bir girişimci."