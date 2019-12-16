Doğada kendiliğinden yetişiyor! Tam 5 saatte toplanıyor

Kaş ilçesi sakinlerinden Eşref Kocaer, kanlıca mantarını çok zor şartlarda sandal ve çam ağaçlarının altında bulduklarını, ticaret için değil, beslenme amacıyla topladıklarını ifade ederek, “Süper bir mantardır. Etten daha lezzetli ve proteinlidir. Kilosu 50 liradan satılmaktadır.