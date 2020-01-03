Doğada kendi kendine yetişiyor, fiyatı dudak uçuklatıyor

"Bu çok değerli bir şey. Türkiye’de yeni yeni kıymeti biliniyor. Siyah trüfün kilosu yaklaşık 300-400 Euro. Yaklaşık 2 bin 500 liraya denk geliyor. Bu parayı bir dönüm buğdaydan kazanıyorsunuz. Ama bunun 1 kilosundan kazanıyorsunuz. Ekilmediği ve doğada doğal olarak yetiştiği için daha faydalı. Türkiyede kestane ve meşe ağaçlarını sever. Ilıman bir iklim olması lazım. Özellikle Langoz Ormanları, Akdeniz Bölgesi bunun için idealdir. Toprağın 20 santim aşağısında bulunur. Bunun için özel köpekler yetiştirilir. Bu köpekler kokuya ilerlerler."