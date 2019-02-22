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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Instagram
22 Şubat 2019 - 19:12,

Dışı çıtır çıtır, içi bol peynirli... Bu böreklerin lezzetinin tarifi yok

Kıymalı, peynirli, ıspanaklı... Hamur işi denince ilk akla gelenlerden biri olan böreği en çıtır haliyle yiyebileceğiniz adresleri sizler için derledik...

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Börek çıtır çıtır lezzeti ve kıymadan peynire, patatesten ıspanağa birçok çeşidiyle hem Türk mutfağının hem de dünyada birçok mutfağın gözde lezzetlerinden. Türkiye’de de birçok şehrimizde farklı yapım teknikleriyle birçok börekçi yıldızlaşmış durumda. İşte Türkiye’nin en iyi börekçileri…

2/15Börekçi Tevfik - Antalya

Börekçi Tevfik - Antalya

1991 yılından beri hizmet veren Börekçi Tevfik, Antalya'nın meşhur serpme böreği ile ünlü. Tereyağı ve hamur kalitesinin böreğe lezzet kattığını belirten Tevfik Usta, serpme börek denilince akla ilk gelen isimler arasında.

3/15Kireçburnu Fırını - İstanbul

Kireçburnu Fırını - İstanbul

Sarıyer'in lezzetleri ile ünlü adreslerinden tarihi Kireçburnu Fırını, Üsküdar böreği, su böreği, kol böreği ve gül böreği gibi çeşitli börek seçeneklerine sahip. Pek çok ünlü müdavimi olan mekan günün her saatinde kalabalık.

4/15Börekçi Rıza - Adana

Börekçi Rıza - Adana

Dışı çıtır çıtır, içi bol akışkan peynirli... Sosyal medyada fenomen haline gelen bu böreğin lezzet sırrı, Kars, Trakya ve Konya’dan gelen peynirlerin karışımında gizli. Mekan akşam 19.00’dan gece 04.00’e kadar açık.

5/15Safinaz - İzmir

Safinaz - İzmir

Alsancak'ta yıllardır hizmet veren Safinaz, börek denilince İzmir'de akla gelen mekanlar arasında. Ispanaklı, kıymalı, patatesli ve peynirli gibi çeşitler bulabileceğiniz mekanda sabah saatlerinde kuyruk oluyor.

6/15Çengelköy Börekçisi - İstanbul

Çengelköy Börekçisi - İstanbul

Su böreği, kol böreği ve tepsi böreği gibi çeşitleri ile damakları şenlendiren Çengelköy Börekçisi’nin spesiyali de peynirli ve cevizli Çengelköy böreği.

7/15Tarihi Yeniköy Börekçisi - İstanbul

Tarihi Yeniköy Börekçisi - İstanbul

Boğaz'a nazır konumu ve harika börek çeşitleri ile dillerden düşmeyen Yeniköy Börekçisi, odun ateşinde pişirilen börekleri ile gözde. Kıymalı ve peynirli böreklerin yanı sıra tatlı kurabiyelerinden de mutlaka tatmalısınız.

8/15Mithat Acemoğlu Baklavaları - İzmir

Mithat Acemoğlu Baklavaları - İzmir

İzmir’in en eski börekçilerinden olan Acemoğlu Börek’in çıtır çıtır, ağızda dağılan su böreği, şehir sakinlerinin akınına uğruyor.

9/15Tarihi Odabaşı Çiğbörekçisi - İstanbul

Tarihi Odabaşı Çiğbörekçisi - İstanbul

Çiğbörek severlerin vazgeçemediği mekanlardan olan Odabaşı’nın çiğbörekleri tam bir lezzet şöleni. Fatih'te yer alan salaş mekanda böreğin yanında soğuk bir ayran ise olmazsa olmaz.

10/15Meşhur Sarıyer Börekçisi - İstanbul

Meşhur Sarıyer Börekçisi - İstanbul

Sarıyer’in yıllara meydan okuyan efsane börekçisi. 1895’ten beri börek yapıyorlar. Deniz manzarasına karşı yiyebileceğiniz altı çeşit börekleri var.

11/15Funda Pastanesi - Ankara

Funda Pastanesi - Ankara

Başkentteki üç şubesinde patatesli, kıymalı, peynirli ve ıspanaklı ev börekleriyle peynirli suböreği seçeneklerini sunuyorlar. Böreğin yanında sipariş edebileceğiniz, köy kahvaltısından Osmanlı kahvaltısına altı kahvaltı alternatifi de mevcut.

12/15Aslı Börek - İstanbul

Aslı Börek - İstanbul

Su böreği, ev böreği, kol böreği ve sigara böreği çeşitlerini sunuyor. İstanbul dışında Ankara, Bursa, İzmit, Balıkesir, Eskişehir, Mersin ve Konya’da şubeleri var. Şerbetli ve sütlü tatlıları da çok lezzetli.

13/15Tarihi Bilice Börekçisi - İstanbul

Tarihi Bilice Börekçisi - İstanbul

Sıra beklemeye değecek kadar lezzetli börekler servis eden mekan, 1984’te açılmış. Üzümlüden patatesliye, peynirliden ıspanaklıya sekiz çeşit var. Özellikle suböreği enfes…

14/15Papağan Çiğbörek - Eskişehir

Papağan Çiğbörek - Eskişehir

Çiğbörek tutkunuysanız, Odunpazarı’ndaki bu börekçi, burası uğramanız gereken adreslerin başında geliyor. Çiğböreğin mutlaka kıymalı olması gerektiğini söylüyorlar. Porsiyonları, oldukça doyurucu beş börekten oluşuyor.

15/15Boşnjak – İstanbul

Boşnjak – İstanbul

Boşnak mutfağı hamur işleriyle ünlü. Karaköy’de en lezzetlilerini deneme fırsatı bulacağınız mekanda beş çeşit börek var. Düğün böreğini ve patatesli böreği mutlaka tadın.

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