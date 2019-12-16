Dikkat! Bundan sonra baklava denemeyecek...

Baklava ustası ve restoran işletmecisi Burhan Çağdaş da, baklavanın maliyetini düşürmek için şeker yerine glikoz şurubu konulduğunu belirterek, "Baklavada sağlık açısından en önemli şey glikoz şekeri dediğimiz vücuttaki çözülme sürecinin çok uzun zaman alması ve şeker hastalığına davetiye çıkaran şeker türü. O nedenle şeker pancarından elde edilmiş doğal malzemelerden yapılan baklava olması lazım. Bu şekilde yapılan baklava şekerlenir fakat tadı bozulmaz, lezzeti değişmez. Yediğiniz zaman boğanızda yakma olmaz. Ama diğer şekilde maliyeti azaltmak için yapılan baklavanın görüntüsü, rengi değişmez. Hiç bayatlamaz. Ama yendiğinde fark edilir" ifadelerini kullandı.