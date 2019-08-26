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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
26 Ağustos 2019 - 12:54,

Dev kazanlarda 2 saat kaynatılıyor, ardından güneşte kurutuluyor... Tamamen organik!

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, bağ bozumu başlayan kara üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor.

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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, bağ bozumu başlayan kara üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla bağ ve bahçelere giren tarım işçileri, sepetlere doldurdukları kara üzümü, traktörlerle şıra alanına taşıyor.

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Burada yıkanan üzümler, çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda yöreye has beyaz toprakla birlikte ezilip şıra haline getiriliyor.

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Büyük bakır kazanlarda ve odun ateşinde kaynatılan şıra, daha sonra tepsi ve çeşitli kaplara konularak evlerin damlarında güneşe bırakılıyor.

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Yaklaşık 2 gün boyunca güneş altında bekletilen şıra, katılaşarak sağlık açısından büyük faydaları olan pekmeze dönüşüyor.

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Pekmez üreticisi İbrahim Halil Yeşilçayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki sıcak havanın üzümün lezzetine lezzet kattığını söyledi.

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Yeşilçayır, şıranın özel yapım bakır kazanlarda yaklaşık 2 saat ateş üstünde kaynatıldığını ifade etti.

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Yaptıkları pekmezin organik olduğunu anlatan Yeşilçayır, şöyle devam etti:

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"Şıra kaynadıktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendikten sonra evlerin damlarına taşıyarak tepsiler içinde 40-45 dereceyi bulan güneş sıcaklığında 2 gün kadar bekletiyoruz. Bu yöntemden sonra katılaşarak siyaha dönüşen pekmezimizi elde ediyoruz."

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"Kara üzüm pekmezi, doğal yöntemlerle üretildiği için astım ve kansızlık hastaları ile sağlıklı beslenmek isteyenler tarafından yoğun talep görüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına pekmez gönderiyoruz."

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Şanlıurfa'nın pekmez üretimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yeşilçayır, ileriki dönemlerde devlet desteği ile pekmez üretim tesisi kurmak isteğini ve buna yönelik çalışmalar yapacağını dile getirdi.

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Pekmez üreticisi Mahmut Bucak da ağustos ortasından itibaren üzümün olgunlaştığını ve hasadını yapmaya başladıklarını belirtti.

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Kaynatarak yaptıkları pekmezin hem lezzetli hem de uzun ömürlü olduğuna işaret eden Bucak, "Dedelerimizden, babamızdan kalan yöntemlerle pekmezi yapıyoruz. Kaynayan pekmez yılın 12 ayı tüketilebiliyor. Pekmez üretimimiz rekolteye göre değişiyor, bir ton yapan var, 500 kilogram yapan var, sadece kendine yetecek kadar yapan var. Talep olduğu için genellikle satmak için yapıyoruz. 30 ile 40 lira arasında satışını yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Bucak, eylül sonuna doğru da diğer pekmez çeşitlerini yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

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