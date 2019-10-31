Dertlerine çare ararken buldular! Kuru incire alternatif

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Analı kızlı çorbası, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biri. Başlangıç olarak ikram edilen analı kızlı çorbası, oldukça ve doyurucu zahmetlidir. Peki, namını Türkiye’nin dört bir yanına yayan ve gibi bölgelerde ana yemek gibi tüketilen analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…
Orta Doğu’nun sevilen mezelerinden humus, sofralara gelen en güzel meze çeşitlerinden biri. Nohut ve tahinin buluşması ile ortaya çıkan bu lezzet, et, pastırma ya da farklı ana malzemelerle hazırlanıyor. Peki, humus nasıl yapılır? Humus malzemeleri nelerdir? İşte, "humusun püf noktaları nelerdir?" sorusuna arayanlar için pratik humus tarifi ve malzemeleri.