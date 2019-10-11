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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11 Ekim 2019 - 15:53,

Denizli'nin yöresel lezzetlerini merak edenler için enfes tarifler

Denizli, tarihi ve doğal güzellikleriye ziyaretçilerinin başını döndüren şehirlerimizden biridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizin mutfağını da merak ediyor musunuz? Enfes yöresel lezzetleriyle Denizli mutfağının en güzel örneklerini sizin için hazırladık. Bu tarifleri kaçırmayın...

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1Topalak tarifi

Topalak tarifi

Hem bakliyat hem de etin bir arada olduğu bir tarif arıyorsanız topalak tam size göre. Denizli mutfağına ait topalak yemeği küçük kıyma topları ve nohudun buluşmasıyla oluşuyor. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tarifi denemeden geçmeyin. Şimdiden afiyet olsun.

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2Çiğ dolma tarifi

Çiğ dolma tarifi

Denizli mutfağından leziz bir yemek olan çiğ dolmaya aslında pek de yabancı değilsiniz. Klasik biber dolmasına benzetilse de farklıları bulunuyor. Kuru patlıcan ile yapılması, harcına bulgur eklenmesi ve yağda kızartılmasıyla diğer dolmalardan ayrılıyor. Yapımı oldukça basit ve doyurucu olan çiğ dolmasını yoğurtla servis ederseniz tadından yenmez.Şimdiden afiyet olsun...

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3Susuz kuru kuzu kapama tarifi

Susuz kuru kuzu kapama tarifi

Denizli'ye özgü susuz kuru kuzu kapama yemeğine et sevenler bayılacaklar. Pişme süresi biraz uzun olmakla birlikte hazırlanışı bir hayli basit. Akşama ne yemek yapacağınıza hala karar veremediyseniz bu tarif size iyi bir fikir olabilir. İşte susuz kuru kuzu kapamanın malzemeleri ve tarifi...

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4Tütsülenmiş yoğurt tarifi

Tütsülenmiş yoğurt tarifi

Tütsülenmiş yoğurt aslında Denizli mutfağına ait benzersiz bir yöresel lezzet. Yoğurdun mayalanma aşamasında süt önce yakılıyor ardından yanık sütün üzerinde yoğurt mayalanıyor. Ancak siz bu lezzeti evde daha kolay nasıl yapabilirim diye merak ediyorsanız ev yapımı tütsülenmiş yoğurt tarifimiz sizin için geliyor.

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5Sucuklu un karıştırması tarifi

Sucuklu un karıştırması tarifi

Pazar kahvaltılarınız için harika bir tarifimiz var. Sucuklu yumurta yapmak istiyorsanız ama evde yumurta kalmamışsa üzülmenize gerek yok. Sucuklu un karıştırması onun yerini tutacaktır. Denizli'de yapılan bu tarifi artık siz de evinizde yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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6Meneviş yoğurtlaması tarifi

Meneviş yoğurtlaması tarifi

Yemeklerin yanında harika gidecek bir tarifimiz var. Denizli mutfağın ait meneviş yoğurtlaması farklı bir meze arayanlar için güzel bir seçenek olabilir. Adını çitlembik ağacının taze filizlerinden alan bu tarif yapımı kolay ve içinde birçok sebzenin olmasıyla da vitamin kaynağı. Şimdiden afiyet olsun...

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7Tavuk göveç tarifi

Tavuk göveç tarifi

Akşama ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız size göre nefis bir tarifimiz var. Yapımı basit ve evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle hazırlanan tavuk göveç… Denizli mutfağında bu yemeğe tavuk göveç dense de yaygın olarak güveç olarak biliyoruz bu yemeği. İster fırında isterseniz de ocakta pişirebileceğiniz bu tavuk göveci mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

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8Göce aşı tarifi

Göce aşı tarifi

Denizli mutfağına ait olan göce aşı birçoğunuzun adını ilk defa duyacağı bir tarif olabilir. Yapımının kolay olması ve malzemelerin her evde kolayca bulunabilmesi de bu yemeği en yakın zamanda denemeniz için başlıca sebeplerden. Göce aşını çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun.

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9Çaput pilavı tarifi

Çaput pilavı tarifi

İçinde asma yaprağı ve koruk suyu bulunan son derece leziz ve farklı bir yemek çaput pilavı. Denizli mutfağının az bilinen bir yöresel lezzeti olan çaput pilavının tadına bakmak için illa Denizli’ye gitmenize gerek yok. Bu yemeği kendi mutfağınızda yapıp yemek isterseniz bu tarifimizi çok beğeneceğinizden eminiz.

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10Cızlama tarifi

Cızlama tarifi

Çayın yanında harika gideceğini düşündüğümüz bir tarifimiz var. Denizli'ye özgü cızlamanın yapımı kolay ve malzemeleri evde rahatlıkla bulabileceğiniz cinsten. Biz bu tarifi patatesli yaptık ama siz isterseniz peynirli de yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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11Börülce böreği tarifi

Börülce böreği tarifi

Denizli'nin geleneksel mutfağından bir tarif ile karşınızdayız. Zevkle yiyeceğiniz börülce böreği benzerlerinden biraz farklı ve hazırlanması oldukça kolay. Tek yapmanız gereken yufkaları ufalayıp börülceyle birleştirmek. Ara öğünlerde veya çayın yanında güzel giden bu tarifi bizce denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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12Bakla tarator tarifi

Bakla tarator tarifi

Havuç taratoru bilmeyeniniz yoktur ama bu tarifi ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Denizli'ye özgü bakla tarator yemeklerinizin yanında iyi bir aperitif olabilir. Eğer siz de yeni tatlar arıyorsanız yapımı çok kolay olan bu tarif tam size göre. İşte bakla taratorun tarifi...

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13Bahar gevreği tarifi

Bahar gevreği tarifi

Karnınız acıktıysa ve yemek yapmakla uğraşmak istemiyorsanız bu tarif tam size göre. Denizli'ye özgü bahar gevreğinin hem malzemeleri her evde bulunabiliyor hem de yapması oldukça kolay. Sizin de deneyebilmeniz için tarifi ve malzemeleri aşağıda sıraladık. Şimdiden afiyet olsun.

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Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…

Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, parmak kebabı da bunlardan. Aynı boyutlarda kesilen sebzeler ve kuşbaşı etini buluşturan parmak kebabı, gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle et yemekleri arasında favorilerinizden biri olmaya aday. Peki, parmak kebabı için gerekli malzemeler neler? Parmak kebabı nasıl yapılır? İşte, adım adım parmak kebabı tarifi…

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Pekmezli yufka tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli yufka tatlısı tarifi

Misafirlerinize ya da sevdiklerinize sunabileceğiniz enfes bir yufka tatlısı tarifi veriyoruz. Pekmezle yapılan bu tarifin püf noktası iç harcında gizli. Hazır veya elinizle açacağınız yufkalar, üzüm pekmezli iç harçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, adım adım pekmezli yufka tatlısı tarifi...

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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