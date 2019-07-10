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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriNerede Ne Yenir Denizli'de bir dondurmacı yaptı eksi 20 derecede gözünüzün önünde hazırlanıyor
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Nerede Ne Yenir
İHA
10 Temmuz 2019 - 11:58,

Denizli'de bir dondurmacı yaptı eksi 20 derecede gözünüzün önünde hazırlanıyor

Sıcaktan bunalanlar Tayland usulü tava dondurmaya sarılıyor. Denizli’nin ilk tava dondurma dükkanı yoğun ilgi görüyor.

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Denizli’de ilk kez açılan Tayland usulü Tava dondurmacısı, sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor. Doğal meyvelerin eksi 20 derece soğukluktaki tavanın üzerinde parçalanmasıyla oluşturulan rulo şeklindeki dondurma, lezzeti kadar yapılışı ve görüntüsüyle de ilgi görüyor.

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Denizli’de eksi 20 derecelik sıcaklıktaki tavanın üzerinde doğal meyvelerin parçalanıp aromalarla birleştirilerek rulo şeklinde yapılan tava dondurma yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklıklarının 40 derecelere kadar yükseldiği kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar Tayland usulü tava dondurmacısının yolunu tutuyor.

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Tava dondurmanın doğal meyvelerin parçacıkları ve aromasının tadı kadar görüntüsü de ilgi görüyor. Özellikle çocuklar, dondurmanın yapılışını meraklı gözlerle izliyor. Denizli’nin ilk tava dondurmacısı, yaz akşamlarında gençlerin uğrak noktası oluyor.

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Meyveleri parçalayarak doğal bir dondurma yaptıklarını ifade eden Diana Hayat, kentte tava dondurmaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Müşterilerimiz dondurmalarında istedikleri meyveleri kendileri seçiyor. Biz de seçilenleri eksi 20 derece soğukluktaki tavamıza koyuyoruz. Sonrasında karıştırıyoruz ve doğal bir dondurma yapıyoruz. Denizli’ye daha yeni geldi ve burası da Denizli’de ilk profesyonel mekan diyebilirim. Çok yeni ve herkes çok beğendi. Bütün müşterilerimiz çok memnun” dedi.

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Dondurmanın içine konulan meyvelerin doğal olmasının ve görüntüsünün ilgi gördüğünü aktaran Hayat, “Dondurmalarımız doğal olduğu ve içerisinde ekstra madde olmadığı için talep ediliyor. Doğal meyvelerden yapıyoruz. Çilekli dondurma yemek isteyene doğal çilek atıyoruz. Muz oluyor, çikolata oluyor. Onun doğal olması müşterinin daha çok hoşuna gidiyor, daha ilgi çekici geliyor ve tabi ki de görüntüsü” diye konuştu.

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Denizli’de böyle bir mekanın açıldığı duyunca çocuklarını alıp geldiklerini aktaran Fatma Aksu, “Çok beğendim, ilk defa başka bir yerde yemiştim festivalde. Burada olduğunu öğrenince hemen geldik. Tadına bakmak istedik. Bir de içerisine şeker katılmaması çok güzel. İstediğin meyveler ile yapılması gayet doğal. Gözünün önünde yapıyorlar. Havalar çok sıcak serinlemek için çok güzel. Meyveler ile birlikte doğal bir şey” diye konuştu.

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Mehmet Aksu isimli vatandaş ise, dondurmanın yapılışını gördüklerini ve tadının da güzel olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Dondurma çok güzel. Özellikle doğal meyveler ile yapılması çok güzel. İçerisinde ne olduğunu görüyorsunuz. Doğal olduğunu biliyorsunuz, en güzeli bu.”

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“Taze doğal olduğu için buraya geldik. Daha önce başka bir yerde yemiştik. Herkese tavsiye ederiz. Daha fazla şubesinin açılması daha güzel olur. Başka şehirlerden de talep olabileceğine inanıyorum.”

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Fotoğraf: Ingimage /

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