Denizli'de bir dondurmacı yaptı eksi 20 derecede gözünüzün önünde hazırlanıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Coğrafi işaret alarak ünü yurt dışına ulaşan Simav kestanesi dondurma üretiminde de kullanılmaya başlandı.
Kiraz, “Arkamdan dut yetişmese, yiyenin boynunu sapıma döndürürüm” dermiş. Kirazın düşük kalorili, zayıflama etkisi olan bir meyve olduğunu anlatmak için kullanılan bu söz, kilo vermek isteyenlerin kulağına küpe olmuş olmalı ki birçok kişi özellikle kiraz sapı çayını zayıflamaya yardımcı olarak görüyor. Bu tür ürünleri kullanmadan önce bir uzmana danışmanız gerektiğinin altını bir kez daha çizdikten sonra “Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt vermeye çalışalım. İşte evde kiraz sapı çayı yapılışı ve faydaları…