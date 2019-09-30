Dedelerinin 135 yıl önce başlattığı geleneği böyle sürdürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriDedelerinin 135 yıl önce başlattığı geleneği böyle sürdürüyor
GeriNerede Ne Yenir Dedelerinin 135 yıl önce başlattığı geleneği böyle sürdürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
AA
30 Eylül 2019 - 11:10,

Dedelerinin 135 yıl önce başlattığı geleneği böyle sürdürüyor

Bursa'da yaşayan İsmail Temizkan, dedelerinin 135 yıl önce İstanbul'da seyyar olarak başlattığı çibörek üretimine, atadan kalma kazanı kullanarak devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bursa'da yaşayan İsmail Temizkan, dedelerinin 135 yıl önce İstanbul'da seyyar olarak başlattığı çibörek üretimine, Bursa'da Eski Bakırcılar Kapalı Çarşısı'nda atadan kalma kazanı kullanarak devam ediyor.

2

Çarşıdaki dükkanda Kırım Tatar göçmeni bir ailenin dördüncü kuşağı tarafından üretilen çibörek, eski çöven kazanda kızarıyor.

3

Ailenin çibörek pişirimi bir asırdan uzun süredir devam ediyor. Çocukluğunda büyükleriyle dükkana gelip börek yiyenler, şimdi kendi çocuklarıyla aynı dükkanda börek yiyerek anılarını tazeliyor.

4

Dükkan sahibi İsmail Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinin 93 Harbi'nden sonra Kırım'dan İstanbul'a geldiğini ve çibörek yapıp satmaya başladığını söyledi.

5

Büyük dedesinin yaptığı börekleri seyyar olarak sattığını anlatan Temizkan, "Hikayemiz o günden bugüne devam ediyor. Mustafa Dedem, İbrahim Dedem, babam Osman ve şimdi de ben. Bunu devam ettiriyoruz. 135 senelik bir mazimiz var. Şimdi hizmet verdiğimiz dükkanda ise 58 yıldır bulunuyoruz" diye konuştu.

6

Sabah erken saatlerde dualarla dükkana girdiğini belirten Temizkan, şöyle konuştu:

7

"Hamurumuzu yoğurup güzel bir şekilde hazırlıyoruz ve istifliyoruz. Kıymalarımızı da yoğuruyoruz. İçine hiçbir zaman soğanı direkt rendeleyip koymayız. Soğanı rendeleyip tülbentle suyunu kıymaya sıkarız. Etimizde baharat yoktur, etin kendi güzelliği ve lezzeti vardır. Burada hala dedelerimin Kırım'dan gelirken getirdikleri çöven kazanı kullanıyoruz. Bu kazanın, aynı çelik tencere gibi tabanı kalın, kenarları incecik olur. Ufacık bir ateşte çok çabuk istenilen ısıya ulaşır. Böylece böreklerimiz 17 saniye gibi kısa bir sürede pişer."

8

Temizkan, peynirli, pastırmalı, sucuklu, kaşarlı ve pudra şekerli de hazırladıkları böreklerin tanesini 6 liradan sattıklarını ifade etti.

9

Çiböreklerine ilginin yoğun olduğunu ve sıkı müdavimleri bulunduğunu anlatan Temizkan, "Bize bir kere gelirler ve sonra ebedi dostumuz olurlar, nesilden nesle gelmeye devam ederler. O yüzden 135 senedir bu dostluk devam ediyor. Bu ilgi olmasa ayakta kalamazdık. Onların sevgisi ve damak zevki bizi ayakta tutuyor" dedi.

10

Ailenin beşinci kuşak üyesi olan ve bir şirkette mühendislik yapan Osman Temizkan da küçüklüğünden beri hafta sonları ile tatillerde çibörek dükkanlarına gittiğini ve çarşı kültürünü öğrendiğini söyledi.

11

İş hayatında ve ikili ilişkilerde çarşıda büyümenin birçok faydasını gördüğünü anlatan Temizkan, "Bu süreç zarfında A'dan Z'ye tüm işleri babamdan öğrenmeye çalıştım. Bu dükkan benim için bir aile yadigarı, dedem ve babamdan kalan bir miras. Daha uzun yıllar hizmet verebilmesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Turşu nasıl yapılır? Evde turşu yapımıyla ilgili bilgiler

Yaz aylarının sona ermesinin ardından serin sonbahar havalarıyla birlikte kış turşuları da kurulmaya başlandı. En sevilen ve en sık yapılan kışlık hazırlıklardan biri olan turşu, tuzlu su ve sirke ağırlıklı salamura içine domates, salatalık, lahana, patlıcan, kavun, armut, ayva, erik, biber, mantar, soğan, sarımsak, patlıcan, karnabahar gibi çoğu sebze ve meyvelerin konulup, bekletilmesiyle elde ediliyor. İşte, turşu yapımı hakkında bilinmesi gerekenler…

/
Lezizz Öneriler

Döneri Bursalılara o sevdirmişti... 'Demir Amca' hayatını kaybetti

Bursa'nın simgelerinden biri olan ve döneri Bursalılara sevdiren Demir Amca olarak bilinen Demir Esigül 89 yaşında hayatını kaybetti.

İHA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git