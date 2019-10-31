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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
31 Ekim 2019 - 13:37,

Dalından toplanıp pekmeze dönüştürülüyor

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de 70 yıllık ağaçlardan toplanan elmalar, zahmetli aşamalardan geçirilikten sonra pekmez olarak sofralardaki yerini alıyor

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Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Niğde'de ağaçlardan toplanan elmalar, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor.

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70 yıllık ağaçlardan toplanan elmalar yıkandıktan sonra bir makinede parçalarına ayrılarak püre haline getiriliyor ve çuvallara dolduruluyor.

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Bir havuza konularak ezilen torbalardaki elmanın suyu çıkartılıyor. Killi toprak eklenen elma suyu, 24 saat dinlenmeye bırakılıyor.

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Dinlendikten sonra süzülerek büyük kazanlara aktarılan elma suyu, beş saat odun ateşinde kaynatılarak pekmeze dönüşüyor.

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Merkeze bağlı Aktaş beldesi Yeni Mahalle'de elma pekmezi yapan Yıldız Eryiğit (68), AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel yöntemlerle elmayı pekmeze dönüştürdüklerini söyledi.

6YOĞURT VEYA CEVİZLE DAHA LEZZETLİ

YOĞURT VEYA CEVİZLE DAHA LEZZETLİ

Niğde'de elma üretiminin yaygın olmasına karşın elma pekmezinin az yapıldığını anlatan Eryiğit, "70 yıllık ağaçlardan toplanan elmalardan organik pekmez yapıyoruz. Amasya elması, çok sulu, tatlı ve pekmez yapılmaya diğer cinslerden daha elverişli." dedi.

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Elmanın pekmezinin üzümünkinden daha iyi olduğunu da söyleyen Yıldız Eryiğit, yoğurt veya cevizle tüketilmesinin de farklı bir lezzet kattığını belirtti.

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Elma pekmezi yapmanın zahmetli olduğunu belirten Eryiğit, "Büyük kazanlarda odun ateşinde 5 saat kaynatarak pekmez üretiyoruz. 100 kilogram elmadan 10 kilogram pekmez elde ediyoruz." dedi.

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