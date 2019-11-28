Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dalında 15 lira, ipe dizilince "altın" kadar değerli
Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve ağırlıklı olarak Amasya'da üretilen çiçek bamyasının kurutulmuşunun kilogram fiyatı market ve pazarlarda 200 lirayı buluyor.
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Nisan ayında ekimine başlanan, haziran ayının ikinci haftasından itibaren hasat edilen sarı renkli ve küçük meyveli çiçek bamyası, genellikle ipe dizilip kurutulduktan sonra satışa sunuluyor.
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Taşova Ziraat Odası Başkanı Hasan Dikmen, AA muhabirine, üretici açısından çok zahmetli bir ürün olan bamyanın kurutulmuşunun toptan kilogram fiyatının 120 lirayı bulduğunu söyledi.
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Dikmen, Taşova ilçesinde yılda ortalama 500 dekar alanda 250 ton bamya üretildiğini, bunun da Türkiye'nin bamya ihtiyacının yüzde 30'u olduğunu ifade etti.
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Bamya üreticisi ve toptancısı Suat Şahin de bamyanın, hasadı başladıktan sonra 3,5 ay boyunca her gün toplanması gerektiğini belirterek, "Yaş olarak en fazla 15 liraya satarsın ancak kuruttuktan sonra pazarda toptan fiyatı 120 lira civarında. Biz ürünlerimizi marketlere ve lokantalara satıyoruz, marketlerde fiyatı 200 liraya kadar çıkıyor." diye konuştu.
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"ZAHMETİ ÇOK"
Kış aylarında daha çok tüketilen kuru bamyanın genellikle Konya, Isparta, Kayseri ve Diyarbakır'a gönderildiğini, bu illerin sofralarını süslediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
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"Bamyanın fiyatının yüksek olmasının sebebi, zahmeti çok. Düğünün de olsa, cenazen de olsa o bamyayı toplayacaksın, günü geçtiğinde hiçbir işe yaramıyor. Sabah ezanından sonra tarlaya gider, öğlene kadar toplanır. Eve gelinir akşama kadar ipe dizilir, gece çiçeği dökülür, 10 gün kurutulmaya bırakılır ve 10 gün sonra pazara çıkarır malını.
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Çok zahmetli bir iş emeğine göre bu paralar bile az bence. Bir kişinin yıllık çıkaracağı bamya en fazla 25, 30 kilo, 5 kişilik bir aile en fazla 150 kilo bamya yapabilir."