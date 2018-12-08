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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: Reader's Digest Çeviri: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
08 Aralık 2018 - 10:56,

Daha rahat uyumanızı sağlayacak 15 yiyecek

Bu listede daha rahat uyumanızı, uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacak doğal ipuçlarını derledik. Özellikle uykusuzluk çekiyorsanız, gece yatmadan önce bu yiyecek ve içecekleri bir deneyebilirsiniz.

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Uyku sağlığımız için en önemli unsurların başında geliyor. İyi bir uyku, uyumamızı sağlayan çok sayıda faktör bulunuyor. Bunların başında da yiyip içtiklerimiz geliyor. Bazı yiyecekler içlerindeki maddeler sayesinde beynimizi ve vücudumuzu uykuya hazırlıyor, daha rahat dalmamızı sağlıyor.

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Bu listede daha rahat uyumanızı, uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacak doğal ipuçlarını derledik. Özellikle uykusuzluk çekiyorsanız, gece yatmadan önce bu yiyecek ve içecekleri bir deneyebilirsiniz.

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Krakerler glisemik indeksi yüksek yiyeceklerdir. Bu yiyecekleri yediğinizde kan şekeri ve insülin seviyeniz yükselir, bu da uykuya dalma sürenizi kısaltır. İnsülinin yükselmesi normalde arzu edilen bir durum değildir ancak triptofanın beyninize girişini kolaylaştırdığı için uykusuzluk çektiğiniz durumlarda işe yarayabilir.

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Süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, yine süt ürünlerinde bulunan triptofanın daha etkili olmasını sağlar. Bu da uykunuzun gelmesini kolaylaştırır. Kalsiyum aynı zamanda kas hareketlerini de düzenler. Krakerin yanına bir parça da peynir eklemek uykuya geçişinize daha fazla yardımcı olur.

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Bu listede daha rahat uyumanızı, uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacak doğal ipuçlarını derledik. Özellikle uykusuzluk çekiyorsanız, gece yatmadan önce bu yiyecek ve içecekleri bir deneyebilirsiniz.

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Badem magnezyum zengini bir kuruyemiştir. Magnezyum uyku kalitesini artırdığı gibi kemiklerinizi de güçlendirir. Vücutta magnezyum seviyesinin düşmesinin uykuya dalmayı zorlaştırdığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

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Beyaz pirinç, özellikle de yasemin pirinci, glisemik indeksi yüksek olduğu için uykuya dalma sürenizi kısaltmada çok etkilidir.

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Bilim insanlarına göre bir bardak vişne suyu içmek daha hızlı uykuya dalmanızı sağlayabilir. Çünkü vişne melatonin salgısını artırır. Hatta bir araştırmaya göre vişne suyu içen deneklerin insomnia belirtilerinde iyileşme gözlenmiş.

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Marulun sütünde bulunan laktukaryum maddesinin sakinleştirici etkileri bulunur. Marulu salata olarak yiyebileceğiniz gibi 3-4 marul yaprağını 15 dakika sıcak suda tutup içine birkaç yaprak da nane katarak çay gibi içtiğinizde daha rahat bir uyku uyuyabilirsiniz.

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Yatmadan önce bir kase sütlü tahıl gevreği yediğinizde karbonhidrat ve kalsiyumun etkisiyle uyumanız kolaylaşır.

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Papatya çayı rahat uyumanızı sağlamakta etkilidir çünkü papatya çayı içtiğinizde vücudunuzda sinirleri ve kasları gevşetip hafif bir sakinleştirici etkisi olan glisin isimli doğal kimyasal madde seviyesi yükselir.

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Çarkıfelek çayı da papatya çayıyla benzer bir etki yapar. Çarkıfelek çiçeğinde bulunan kimyasal maddeler sinir sisteminize etki eder ve daha yorgun hissetmenizi sağlar.

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Balda bulunan doğal şeker, insülin seviyenizi hafifçe yükseltir ve triptofanın beyninize daha kolay girmesini sağlar. Yatmadan önce bir kaşık bal yemek ya da bu balı papatya çayına eklemek, daha rahat uyumanızı sağlar.

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Nohut da çok iyi bir triptofan kaynağıdır. Dolayısıyla tam tahıllı bir dilim ekmeğin üzerine biraz humus sürüp yerseniz beyninize bir triptofan akını olacağından kolayca uykuya dalabilirsiniz.

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Ton ve somon gibi balıklar vücudunuzun melatonin ve serotonin üretiminde kullandığı B6 vitamini açısından zengindir. B6 zengini oldukları için uyumanızı kolaylaştıran diğer yiyecekler de sarımsak ve Antep fıstığıdır.

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Kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler birer kalsiyum deposudur. Beyninizin triptofanı kullanıp melatonin salgılamasını sağlar. Ispanak ve hardal otu da iyi seçeneklerdir.

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Karides ve ıstakoz gibi kabuklu deniz ürünleri de iyi birer triptofan kaynağı oldukları için uyumanızı kolaylaştırırlar.

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