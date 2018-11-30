Daha öğlen olmadan "Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız aradığınız tarifler Lezizz'de

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
30 Kasım 2018 - 11:25,

Daha öğlen olmadan "Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız aradığınız tarifler Lezizz'de

"Akşama ne pişirsem?" derdi hepimizin başında. Hele ki günlerden cumaysa ve bütün alternatiflerinizi tükettiyseniz işten dönüşte kısa sürede sağlıklı ve lezzetli bir şeyler hazırlamak için kolay ve pratik yemek tariflerine ihtiyacınız var. Bu ihtiyacınızı karşılamak amacıyla sizin için basit ve lezzetli tariflerden oluşan bir menü hazırladık. İşte "Bugün ne pişirsem?" diye kafa yoranların derdine çare olacak nefis yemek tarifleri...

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Ev yapımı erişte kadar güzel şey zor bulunur desek yalan olmaz herhalde. Peki bu nefis makarnayı çorbada kullanmaya ne dersiniz? Biraz yoğurt ve bir tutam naneyle hazırlayacağınız bu çorba mutfakta çok uğraşmadan harikalar yaratmak isteyenlere göre...

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Palamut sonbaharın habercisi balıklardan. Denizlerimizin en lezzetli sakinlerinden biri olan palamutun en güzel hali de pilaki olsa gerek. Balığın lezzetinin sebzelerle desteklendiği, fırında pişen bu nefis yemek, her türlü sofraya yakışır, herkese kendini sevdirir. İşte çok basit bir palamut pilaki tarifi...

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3/5

Zeytinli tavuk Fas mutfağının tanınmış yemeklerinden. Biz bu lezzeti Türk damak zevkine uyarladık ve ortaya nefis bir yemek çıktı. Yapımı da oldukça kolay olan bu tarif, misafir sofralarınızın baş köşesindeki yerini kısa sürede alacak, garanti ediyoruz!

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Hafta içi sağlıklı tercihlerden yana olmaya çalışsak da hafta sonları hamur işine doymadan sofradan kalkamıyoruz. Aynı fikirdeyseniz eğer böyle günlerde yüzünüze bir gülümseme yerleştirecek nefis bir tarifimiz var: Patatesli bazlama. Mayalı hamurla yapılan bu yumuşacık lezzetin masada kapışılacağından emin olabilirsiniz

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5/5

Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız hurmalı sütlü tatlı tam size göre... Şekeri çok az olan bu tatlı lezzetini içindeki hurmalardan alıyor. Dahası yapılışı da çok kolay. Piştikten sonra soğumasını beklerken zor sabredeceksiniz. İşte herkesin bayılacağına emin olduğumuz hurmalı sütlü tatlı tarifi.

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Kuru fasulye yemeğinin püf noktaları

Kuru fasulye, bakliyatlar arasında en sevileni olabilir. Piyaz gibi birçok farklı tarifte de kendisine yer bulan kuru fasulyenin tabii ki en popüler hali yemeği. Peki bazı lokantaların imza yemeği haline gelen kuru fasulyeyi iyi yapmanı püf noktaları neler, bunları biliyor musunuz? İşte yanında pilav ve turşu da olursa yiyene parmaklarını da yedirecek kadar lezzetli kuru fasulye yapmanın sırları…

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Türk mutfağının en tanınmış lezzeti kebap üniversitede ders oldu

Türk gastronomisinin en önemli yemekleri arasında sayılan kebap artık üniversitede ders olarak okutulacak. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde ilk kez ders olarak okutulmaya başlanan kebap Gaziantep ve bölgenin de en önemi yemekleri arasında yer alıyor. 

İHA /

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