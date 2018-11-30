Daha öğlen olmadan "Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeye başladıysanız aradığınız tarifler Lezizz'de

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kuru fasulye, bakliyatlar arasında en sevileni olabilir. Piyaz gibi birçok farklı tarifte de kendisine yer bulan kuru fasulyenin tabii ki en popüler hali yemeği. Peki bazı lokantaların imza yemeği haline gelen kuru fasulyeyi iyi yapmanı püf noktaları neler, bunları biliyor musunuz? İşte yanında pilav ve turşu da olursa yiyene parmaklarını da yedirecek kadar lezzetli kuru fasulye yapmanın sırları…
Türk gastronomisinin en önemli yemekleri arasında sayılan kebap artık üniversitede ders olarak okutulacak. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde ilk kez ders olarak okutulmaya başlanan kebap Gaziantep ve bölgenin de en önemi yemekleri arasında yer alıyor.