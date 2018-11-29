Daha fazla karnabahar yemek için sebep arayanlara nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk gastronomisinin en önemli yemekleri arasında sayılan kebap artık üniversitede ders olarak okutulacak. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde ilk kez ders olarak okutulmaya başlanan kebap Gaziantep ve bölgenin de en önemi yemekleri arasında yer alıyor.
Fransız mutfağından geldiği düşünülen ve İngilizce adıyla ‘cream puff' olarak da bilinen profiterol, her ne kadar zahmetli bir lezzet gibi görünse püf noktalarına dikkat edildiğinde kolayca yapılabiliyor. Mevsimine göre dondurmayla sunuma hazırlayabileceğiniz profiterol tarifini ince çekilmiş fındık, fıstık ve ceviz içi gibi kuruyemişlerle süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte, püf noktalarıyla profiterol tarifi...