Daha fazla karnabahar yemek için sebep arayanlara nefis yemek tarifleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Profiller HaberleriDaha fazla karnabahar yemek için sebep arayanlara nefis yemek tarifleri
GeriLezizz Profiller Daha fazla karnabahar yemek için sebep arayanlara nefis yemek tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Profiller
29 Kasım 2018 - 11:06,

Daha fazla karnabahar yemek için sebep arayanlara nefis yemek tarifleri

Karnabahar tam bir C vitamini ve folik asit deposu. Üstelik metabolizmayı hızlandırıyor ve içindeki maddeler sayesinde vücudu en yaygın türler olan meme, mide ve kalın kolon kanserine karşı koruyor. Fakat siz bütün bu faydalarına karşın halen karnabahar yemek için bir sebep arıyorsanız, aşağıda sekiz tanesini bulabilirsiniz. Hepsi de çok lezzetli olan karnabahar tariflerimiz için sizi birazcık aşağı alalım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

Karnabaharla yapabileceğiniz hem doyurucu hem de besleyici bir çorba.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2/9

Tahin ve karnabaharın eşsiz uyumu... Hem lezzetli hem de pratik...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3/9

Hafif, sağlıklı ve lezzetli bu tarif akşam yemeklerinizi lezzetlendirecek.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4/9

Görüntüsü ve lezzetiyle herkesi tatmin eden bu tariften vazgeçemeyeceksiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5/9

Karnabaharı çocuğunuza yedirmekte zorlanıyor musunuz? Bu tarif ufaklığın iştahını açacak.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6/9

Zeytinyağlı karnabahar ile hafif bir akşam yemeğine ne dersiniz?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7/9

Ünlü şeflerin elinden çıkmış gibi görünen, damak tadınızı geliştirecek bir yemek arıyorsanız doğru yerdesiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8/9

Tadına bakanların malzemesinin karnabahar olduğunu anlamayacakları bir tarif...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9/9

Karnabaharın detoks etkisi en güçlü sebzelerden biri olduğunu biliyor muydunuz?

İŞTE KARNABAHARIN 5 FAYDASI
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Türk mutfağının en tanınmış lezzeti kebap üniversitede ders oldu

Türk gastronomisinin en önemli yemekleri arasında sayılan kebap artık üniversitede ders olarak okutulacak. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde ilk kez ders olarak okutulmaya başlanan kebap Gaziantep ve bölgenin de en önemi yemekleri arasında yer alıyor. 

İHA /
Lezizz Öneriler

Profiterol nasıl yapılır? Pratik profiterol tarifi

Fransız mutfağından geldiği düşünülen ve İngilizce adıyla ‘cream puff' olarak da bilinen profiterol, her ne kadar zahmetli bir lezzet gibi görünse püf noktalarına dikkat edildiğinde kolayca yapılabiliyor. Mevsimine göre dondurmayla sunuma hazırlayabileceğiniz profiterol tarifini ince çekilmiş fındık, fıstık ve ceviz içi gibi kuruyemişlerle süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte, püf noktalarıyla profiterol tarifi...

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git