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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Anlar
18 Aralık 2018 - 11:37,

Çorbadan tatlıya her şeyiyle Lezizz tavuklu yılbaşı menüsü

Yılbaşını evde geçirmeyi planlayanlar şimdiden yılbaşı menüsü hazırlıklarına başladı bile. Zira nefis yemeklerle donatılmış şölen gibi sofralar, evde geçirilen yılbaşı gecelerinin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Yılbaşı sofrasında genellikle yılbaşı hindisi bulunur. Ancak siz çok büyük olması nedeniyle hindi yerine tavuğu tercih ediyor olabilirsiniz. Bu durumda listemize bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz çünkü çorbadan pastaya nefis bir tavuklu yılbaşı menüsü hazırladık. Huzurlarınızda Lezizz yılbaşı menüsü…

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Güzel bir yemeğin sırrı güzel bir çorbayla başlamaktır. Hem içinizi ısıtacak, hem de sizi ardından gelecek yemeklere hazırlayacak nefis bir çorba arıyorsanız, bu tarifi önerebiliriz. Lezzetinin yanı sıra sağlıklı olmasıyla da gözdeniz olacak tavuk suyuna şehriye çorbası her sofraya çok yakışacak.

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Bu tavuk fırında ağır ağır pişiyor, çıtır çıtır lezzetine doyum olmuyor. Özel günlerde sofralarınızın baş köşesine yakışacak bir yemekten bahsediyoruz, evet. Görüntüsüyle de lezzetiyle de benzersiz olan fırında tavuğu, beyaz et sevenler ve ihtişamlı sofralar kurmak isteyenler mutlaka denemeli.

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İçinde kestaneleriyle alışkın olmadığınız enfes bir pilav tarifimiz var. Üstelik sadece kestane değil, kuş üzümü, kuru kayısı gibi meyvelerle de lezzetlenen bu pilav, lezzetiyle de görünüşüyle de sultanlara layık bir yemek. Özel sofralarınıza çok yakışacak kestaneli pilavı özellikle tavuk ya da hindi gibi beyaz etlerin yanında tavsiye ediyoruz.

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İşte deneyebileceğiniz farklı bir salata tarifi daha! Hem pratik hem de oldukça lezzetli... Tek yapmanız gereken rendelenmiş havuç ve kabakları yağda hafifçe çevirip sonra da yoğurt, sarımsak ve cevizle karıştırmak. Hepsi bu kadar! Yoğurtlu meze ve salatalı sevenlerin bayılacağından eminiz.

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Evde kolayca yapabileceğiniz bu klasik mezenin tadı damağınızdan silinmeyecek. İhtiyacınız olan sadece üç malzeme: Tavuk, ceviz ve bayat etmek. Tavuk seven herkesin bayılacağı Çerkes tavuğunu isterseniz ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip hoş kanepeler de elde edebilirsiniz.

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Börek, kahvaltıdan akşam yemeğine, 5 çayından şölen sofralarına her yemeğe yakışır. Hele ki böyle tavuklu ve bol peynirli bir börekten söz ediyorsak... Lezzeti muhteşem olan bu böreği en özel günlerde yemek masanızda misafir etmek isteyeceksiniz ki haksız da değilsiniz. Mutlaka deneyin!

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Köstebek pasta görüntüsüyle de lezzetiyle de herkesin favori lezzetlerinden. Yapılışının zor olduğuna inanılır genellikle ama aslında doğru tarif ve biraz da sabır ile kolaylıkla köstebek pasta yapabilirsiniz. Tarifini aşağıda detaylarıyla anlattık. Tabii arzu ederseniz bu pastayı küçük kuplar halinde tek tek yapabilir ve daha şık bir sunum elde edebilirsiniz.

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