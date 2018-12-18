Çorbadan tatlıya her şeyiyle Lezizz tavuklu yılbaşı menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşı menüsü hazırlıkları da başladı. Birçok kişi yılbaşında sofraya yılbaşı hindisi koymak istiyor. Özellikle iç pilavlı hindi dolmasının nasıl yapıldığını herkes merak ediyor. Peki yılbaşı için hindi dolması nasıl yapılır? Hindi dolması yaparken hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte iç pilavlı hindi dolmasının yapılışı ve püf noktaları.
Aslen Arap mutfağına ait bir yemek olan içli köfte, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Haşlaması ve kızartması yapılan içli köftenin en pratik hali ise tepside yapılanı. Peki, tepside içli köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım tepsi içli köfte tarifi