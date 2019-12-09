Çorbadan tatlıya enfes tariflerle Lezizz tavuklu yılbaşı menüsü bambaşka!

Sonbahar ve kış ayları havanın karanlığına inat sebze meyve tezgahlarının bin bir renge büründüğü bir dönem. Morlar, yeşiller, turuncular, kırmızılar görüntüleriyle bile iştah açıyor. Mevsiminin en kıymetli turuncularından biri de herkesin bildiği gibi balkabağı. Genelde mutfaklarımızda tatlı olarak yer alan balkabağı aslında et yemeğinden böreğe birçok tarifte yer alabiliyor. Bunlardan balkabağı çorbasının tarifini sizin için hazırladık. İşte zerdeçalla lezzetlenen enfes bir balkabağı çorbası tarifi…