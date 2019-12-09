Çorbadan tatlıya enfes tariflerle Lezizz tavuklu yılbaşı menüsü bambaşka!

Yılbaşını evde geçirmeyi planlayanlar için yılbaşı menüsü hazırlama vakti geldi. Ailenize ve dostlarınıza keyifle hazırlayabileceğiniz nefis yılbaşı yemekleri ile küçük sürprizler yapabilirsiniz. Yılbaşı sofrası denince akla ilk olarak yılbaşı hindisi gelse de büyük olması nedeniyle mükemmel tavuklu tariflerle de sofralarınız şölene dönüşecek. Bu yüzden sizin için çorbadan tatlıya enfes bir tavuklu yılbaşı menüsü hazırladık. İşte karşınızda Lezizz yılbaşı menüsü...
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Sonbahar ve kış ayları havanın karanlığına inat sebze meyve tezgahlarının bin bir renge büründüğü bir dönem. Morlar, yeşiller, turuncular, kırmızılar görüntüleriyle bile iştah açıyor. Mevsiminin en kıymetli turuncularından biri de herkesin bildiği gibi balkabağı. Genelde mutfaklarımızda tatlı olarak yer alan balkabağı aslında et yemeğinden böreğe birçok tarifte yer alabiliyor. Bunlardan balkabağı çorbasının tarifini sizin için hazırladık. İşte zerdeçalla lezzetlenen enfes bir balkabağı çorbası tarifi…
Bu tavuk fırında ağır ağır pişiyor, çıtır çıtır lezzetine doyum olmuyor. Özel günlerde sofralarınızın baş köşesine yakışacak bir yemekten bahsediyoruz, evet. Görüntüsüyle de lezzetiyle de benzersiz olan fırında tavuğu, beyaz et sevenler ve ihtişamlı sofralar kurmak isteyenler mutlaka denemeli.
İçinde kestaneleriyle alışkın olmadığınız enfes bir pilav tarifimiz var. Üstelik sadece kestane değil, kuş üzümü, kuru kayısı gibi meyvelerle de lezzetlenen bu pilav, lezzetiyle de görünüşüyle de sultanlara layık bir yemek. Özel sofralarınıza çok yakışacak kestaneli pilavı özellikle tavuk ya da hindi gibi beyaz etlerin yanında tavsiye ediyoruz.
Çıtır çıtır tadını unutamayacağınız nefis bir tarif! Çin böreği... Yufka ile hazırlayabileceğiniz bu enfes böreğin iç harcını ağzınızın tadına göre hazırlayabilirsiniz. İster sebze ile ister etle... Bu tat sizi asla pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...
Hazırlanması çok kısa süren ve lezzetiyle sevdiklerinizi büyüleyebileceğiniz güzel bir salata arıyorsanız zeytinli mantar salatası tam size göre. Yeşil zeytin ve taze soğanla lezzetlenen kültür mantarlarıyla yapacağınız bu salata hem çok besleyici hem de çok doyurucu.
Zeytinyağlılar mutfağımızın özellikle de Ege’de sofraların olmazsa olmazları. Kimi meze olarak, kimi salata kimi de yemek olarak zevkle tüketilen zeytinyağlıların en sevilenlerinden biri de fava. Soğan ve dereotuyla lezzeti tatlanan Ege usulü favayı siz de akşam yemeğinde masanızda misafir etmek isterseniz işte tarifimiz…
Pastalar özel günlerin, kutlamaların olmazsa olmazlarından. Özellikle bol çikolatalı pastalara hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Bu tarifimizde malzemelerini ve yapılış aşamalarını anlattığımız pasta da tam olarak böyle hayır denemeyecek bir pasta. Nefis ganajla kaplı bu pastayı yediden yetmişe herkes çok sevecek. Peki ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte cevabı…